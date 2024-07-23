Сухина: «Мой зять тренировал Ямаля»

Бывший арбитр Станислав Сухина в интервью «СЭ» рассказал, почему на Евро-2024 болел за сборную Испанию.

— А в целом на турнире за кого переживали?

— За испанцев. Ну у меня все-таки есть родственные связи. Дочь несколько лет назад поехала в Барселону, учить язык. Познакомилась там с испанцем, который работал тренером в системе в «Барселоны». В Ла Масии. Вышла за него замуж. Недавно подарили мне внучку (улыбается).

— Вот так сюжет.

— Да. Кстати, где-то пять лет назад она мне позвонила: «Тут такой мальчик у Пао в академии появился. Всех разрывает. Сын марокканца. Мегаталант! Точно вырастет в звезду. Вот увидишь!»

— Вырос?

— Стал одним из лучших игроков на этом Евро. Ламин Ямаль. Выходит, мой зять тренировал его по юношам (улыбается).

На Евро-2024 Ямаль провел 7 матчей, забил 1 гол и сделал 4 результативные передачи.