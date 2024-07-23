Сухина: «Мой зять тренировал Ямаля»
Бывший арбитр Станислав Сухина в интервью «СЭ» рассказал, почему на Евро-2024 болел за сборную Испанию.
— А в целом на турнире за кого переживали?
— За испанцев. Ну у меня все-таки есть родственные связи. Дочь несколько лет назад поехала в Барселону, учить язык. Познакомилась там с испанцем, который работал тренером в системе в «Барселоны». В Ла Масии. Вышла за него замуж. Недавно подарили мне внучку (улыбается).
— Вот так сюжет.
— Да. Кстати, где-то пять лет назад она мне позвонила: «Тут такой мальчик у Пао в академии появился. Всех разрывает. Сын марокканца. Мегаталант! Точно вырастет в звезду. Вот увидишь!»
— Вырос?
— Стал одним из лучших игроков на этом Евро. Ламин Ямаль. Выходит, мой зять тренировал его по юношам (улыбается).
На Евро-2024 Ямаль провел 7 матчей, забил 1 гол и сделал 4 результативные передачи.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Барселона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Жирона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Атлетико
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Атлетик
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Р. Сосьедад
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Бетис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Вильярреал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Валенсия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Алавес
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Осасуна
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Сельта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Севилья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Мальорка
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Лас-Пальмас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Р. Вальекано
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Леганес
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Вальядолид
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Эспаньол
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.08
|20:00
|
Атлетик – Хетафе
|- : -
|15.08
|22:30
|
Бетис – Жирона
|- : -
|16.08
|20:00
|
Сельта – Алавес
|- : -
|16.08
|22:30
|
Лас-Пальмас – Севилья
|- : -
|17.08
|20:00
|
Осасуна – Леганес
|- : -
|17.08
|22:30
|
Валенсия – Барселона
|- : -
|18.08
|20:00
|
Р. Сосьедад – Р. Вальекано
|- : -
|18.08
|22:30
|
Мальорка – Реал
|- : -
|19.08
|20:00
|
Вальядолид – Эспаньол
|- : -
|19.08
|22:30
|
Вильярреал – Атлетико
|- : -