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Байрамян: «РПЛ — это лучшая лига в мире»

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Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян поделился впечатлениями от прошедшего чемпионата Европы.

«Как мне Евро? Класс, мне понравилось. Первая часть тура РПЛ намного интереснее? Я очень рад, что, помимо нашей игры против ЦСКА, было много голов. Это круто, пусть в РПЛ всегда так будет. Но чемпионат Европы это сосвсем другое. Как и чемпионат мира, каждый турнир по-своему хорош. А РПЛ — это лучшая лига в мире!» — сказал Байрамян «РБ Спорт».

Евро-2024 завершился 14 июля. В финале испанцы со счетом 2:1 победили англичан.

«Ростов» в 1-м туре РПЛ сыграл вничью с ЦСКА (0:0), в следующем матче команда Валерия Карпина встретится с «Крыльями Советов».

Источник: РБ Спорт
Хорен Байрамян
Евро-2024
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