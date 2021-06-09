Царица ворвалась в Telegram: Зарема разносит Газизова, выступает против Черчесова в «Спартаке» и дает инсайды

Спутница владельца «Спартака», кажется, продолжает оставаться в центре внимания даже в межсезонье РПЛ. Недавно она вышла из совета директоров «Спартака», а на прошлой неделе завела свой Telegram -канал c самоироничной ссылкой — @zaremaplayboy. И у него уже более 20 тысяч подписчиков!

Свой первый пост Зарема Салихова посвятила сексизму в российском обществе, а затем перешла к интересным футбольным вопросам. Девушка рассуждает на тему трансферов красно-белых, обсуждает тренеров и гендиректоров, отвечает на вопросы болельщиков, которые называют ее Царицей. Собрали самое любопытное из ее высказываний.

Против приглашения Черчесова в «Спартак»

Подписчица: «Спасибо Вам за то, что сохранили Тедди до конца сезона. Спорное было решение, но в итоге оно оказалось единственно верным! Ну и, собственно, вопрос. Есть ли риск, что в случае неуспехов Руя Витории в «Спартаке» следующим кандидатом на пост тренера может оказаться Станислав Черчесов?»

Зарема Салихова:«Только через мой труп».

Подписчик (далее — П.): «По какой причине не искали тренера под систему, построенную Тедеско? Получается, два года его работы уйдут в никуда. Сейчас у Витории просто нет времени строить игру».

Зарема Салихова: «Спросите у спортивного директора».

Зарема Салихова. Фото Telegram-канал Заремы Салиховой

Хвалит немецких тренеров и любит Эмери

П.: «Вы немецкий тренерский рынок в принципе рассматривали? Все-таки после Тедеско это была бы преемственность».

Зарема Салихова:«Немецкая школа одна из лучших. Согласна».

П.: «Посмотрите, что сделал Тухель».

Зарема Салихова: «Лучший! Когда его уволили из «ПСЖ», то сразу сказала Доменико, что на месте «Челси» взяла бы Томаса. Через несколько дней: «Ты знала!»

П.: «За какой клуб болеете в Европе?»

Зарема Салихова: «Монако».

П.: «Из-за Головина?»

Зарема Салихова: «Из-за Рыболовлева».

П.: «А кто ваш любимый тренер? Руй? Кононов? Гвардиола? Клопп?»

Зарема Салихова: «Эмери».

Газизов, Цорн, Попов

П. «Можно было оставить Томаса Цорна, и сейчас тренером был бы Тедеско».

Зарема Салихова: «И три Шюррле с Тилом в придачу»

П.: «Шамиль Газизов, верни комиссию за Урунова».

Зарема Салихова: «И подъемные 321?000 евро».

П.: «Солидно. Только зачем согласовали?»

Зарема Салихова: «Никто не согласовывал. «Эффективный» управленец сам такие назначил».

П.: «Я бы уволил Попова прямо сейчас. Он к спортивным результатам отношения не имеет. Если на его место придет сильный иностранец со связями, который привезет топ-игроков, то милости прошу».

Зарема Салихова: «Я хотела иностранного спортдиректора и селекцию».

П.: «Тогда зачем лоббировала Попова всю осень и лето? Где логика?»

Зарема Салихова: «Для русского рынка и академии. У Попова есть свои сильные стороны».

Шамиль Газизов. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

О переговорах с Де Дзерби, Жардимом и Галтье

П.: «Де Дзерби слишком сильно хотел «Шахтер». А с учетом того, как там организована спортивная составляющая, и желания Ахметова шансов заполучить Де Дзерби просто не было».

Зарема Салихова: «С ним велись переговоры в декабре».

П.: «Почему не дожали?»

Зарема Салихова: «Отрицательное заключение спортивного департамента».

П.: «Были ли переговоры с Леонарду Жардимом?»

Зарема Салихова: «Нет».

П.: «Кристофа Галтье рассматривали?»

Зарема Салихова: «Нет».

Леонид Слуцкий. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Слуцкий — идеальный тренер для «Спартака»

В понедельник жена Леонида Федуна рассказала в своем блоге о знакомстве с Леонидом Слуцким в период его работы в «Крыльях». Она призналась, что осталась под впечатлением от профессиональных и человеческих качеств специалиста.

«Много-много лет назад на матче «Спартака» в «Лужниках» я не упустила возможности познакомиться со Слуцким, в то время он был тренером «Крыльев». Я села рядом с ним и стала расспрашивать о «Москве» и конкретно о Шешукове. Меня очень интересовали вопросы: «Почему команда так жестко играла, буквально отрывая ноги соперникам? Будут ли в такой же манере теперь играть и «Крылья»? Это тренерская установка, отсутствие техники или что-то еще?»

Я была поражена, как интересно и доходчиво он ответил, и вдогонку я задала еще тысячу вопросов — уже об игре «Спартака». Леонид Викторович комментировал мне, девчонке, все действия на поле, тактику, положительные действия и ошибки игроков, проявив терпение и ни разу не показав свое недовольство. Я оценила, как же повезло его футболистам!

Прозвучал финальный свисток, я поблагодарила, извинившись, что отвлекала расспросами, напоследок спросив: «А Вы еще придете на игры «Спартака»?»

Сразу после этого матча я сказала ЛА (Леониду Арнольдовичу Федуну. — Прим. «СЭ»): «Кажется, я знаю, кто бы идеально подошел «Спартаку» как тренер. Харизма, профессионализм, легкость в общении, потрясающее чувство юмора и уверенность в своих действиях». Но кто же будет слушать девчонку..."

Зелимхан Бакаев. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Куча инсайдов об игроках: Мбаппе, Бакаев, Караваев и другие

В одном из чатов своего канала Зарема Салихова рассказала, что желала видеть в составе красно-белых форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

«16-летний Мбаппе уже тогда тренировался с основой (так же как сейчас тренируются два 15-летних футболиста в «ПСЖ»). Естественно, что его не продали б в «Спартак» ни за какие деньги. Космический талант был оценен даже французскими бабушками».

По словам Салиховой, в зимнее трансферное окно «Динамо» хотело приобрести у «Спартака» хавбека Зелимхана Бакаева.

П.: «Можете не отвечать про Джикию, но по Бакаеву ответьте!»

Зарема Салихова: «Я уже не влияю на трансферную политику. Мое мнение: надо было отдавать зимой в «Динамо» на 5,5.

Салихова заявила, что выступает против лимита на легионеров, а также прошлась по работе экс-гендиректора Газизова в московском клубе. Спутница владельца «Спартака» обвинила агента Александра Маньякова полузащитника Михаила Игнатова. Она утверждает, что Маньяков является другом Газизова.

«В условиях лимита, ярой противницей которого я являюсь, «Спартак» за последние два года приобрел только одного качественного русского игрока — Александра Соболева. Несмотря на все мои уговоры, из Голландии привезли Гуса Тила, а не Караваева из «Витесса». Спасибо Наилю Измайлову (всем тихо), что не стал выделываться, послушал Франко Камоцци и купил Наиля Умярова и Максима Глушенкова. Спартаковская селекция, конечно, скажет, что мы их тоже знали, но знать и купить, увы, не одно и то же. Сейчас все тоже знают молодых перспективных Сергея Пиняева и Артема Соколова, но, как сказал бы Валерий Карпин, ну и?

Весь год «Спартаку» катастрофически не хватало двух сильных русских игроков для глубины состава. Команду спасло отсутствие травм (к сожалению, Соболев пропустил самые трудные игры, был бы он на поле, «Спартак» однозначно набрал бы больше очков) и хорошая физическая подготовка. Очевидно, что игроки стали более выносливыми благодаря работе Владимира Чепзановича и его помощников.

Молодые игроки, такие как Даниил Фомин, Илья Самошников, Денис Макаров, Данил Глебов, Иван Ломаев, Даниил Лесовой, прошли мимо спартаковской селекции, когда им было по 17-18 лет. Сколько раз я слышала фразу: «Абсолютно средний игрок, наши лучше». А наши-то где? За последние годы только Максименко стал стабильным игроком основы. Павел Маслов также смог прибавить и постоянно играет, но это прежде всего доверие тренера.

В разные годы при разных руководителях и разных селекционерах в «Спартак-2» пачками заводились игроки сомнительного уровня от Сергея Еременко до Малкольма Баду, но никто из них не заиграл даже на уровне ФНЛ. Что это было?

На данный момент из своей академии только Литвинов готов к основе. Я также верю в Игнатова, который сильно вырос, повзрослел, забросил подальше игровую приставку. Предстоящий сезон должен стать важным в плане становления Михаила как игрока основы. У него был непростой год. Друг Газизова Александр Маньяков терроризировал игрока, угрожая всевозможными разбирательствами по надуманным поводам. На мои требования к гендиректору прекратить разборки и отвалить от игрока «Спартака» ответ был такой: «Это их личное дело, пусть сами разберутся!» На тот момент хитрый Шамиль уже чувствовал, что стул под ним основательно качается, поэтому позволял своему другу агенту практически все. Плюс сказалась желание отомстить за отказ Михаила летом уехать в бесплатную аренду в «Уфу».

Я была категорически против того, чтобы отдавать своих игроков в башкирский клуб, да еще и бесплатно и без права обратного отзыва в зимнее окно. Лично мне смешны были разговоры про то, что «Уфа» станет нашим фармом. «Спартаку» не нужно мараться в таких историях. Если заводить фармы, то в Европе. Это моя принципиальная позиция".

***

П.: «Как насчет Черышева в «Спартаке»?»

Зарема Салихова: «Много-много лет назад мне сказали: «Черышев — хрустальный!»

П.: «Солосина будете из Армении возвращать на место Селихова?»

Зарема Салихова: «Селихов еще, может, и в основе будет играть, кто знает».

П.: «Видишь, что Ханни, что Ташай не подошли под мысли коуча — Эриксен не подходил Конте, он разве плохой игрок...»

Зарема Салихова: «Ханни и Ташаев — агентские разводки».

П.: «А Роша? А как смогли Тила привезти за 18 млн? Мирзова? Это вообше неадекватные покупки?»

Зарема Салихова: «Роша — тоже разводняк».

П.: «Как Зарема относится к творчеству Моргенштерна, он же земляк, тоже с Башкортостана».

Зарема Салихова: «Ни одной песни не слышала и детям не разрешаю такое слушать. Я больше за Киркорова».

П.: «Стоит ли продавать Алекса Крала до Евро-2020?»

Зарема Салихова: «Продавать игроков до Евро — финансовое преступление против клуба».

П.: «Зарема, почему Кокорин не играл с «Сочи» и «Зенитом»?»

Зарема Салихова: «Не спрашивайте про него. Меня до сих пор трясет от этой фамилии».