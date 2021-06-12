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Драма с Эриксеном — главное событие Евро-2020. Она заставила забыть о политике и напомнила о человечности

Дмитрий Гирин
Дмитрий Гирин
Заместитель шефа отдела футбола
Сегодня, 22:30
12 июня. Копенгаген. Дания — Финляндия — 0:1. Игроки сборной Дании закрыли Кристиана Эриксена от взглядов посторонних. Фото Reuters
12 июня. Копенгаген. Дания — Финляндия — 0:1. Игроки сборной Дании закрыли Кристиана Эриксена от взглядов посторонних. Фото Reuters
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Жаль, что сближают в последнее время только такие истории.
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Кажется, что главное событие Евро-2020 уже случилось. В третьем по счету матче. Неважно, кто в итоге выиграет турнир. Его уже запомнят как тот самый чемпионат Европы, когда едва не умер Кристиан Эриксен. По счастью, трагедии удалось избежать. И не имеет значения, сможет ли 29-летний полузащитник дальше играть в футбол или его карьера на этом завершится. Главное, что он жив.

Сложно забыть тот ужас, который охватывал даже у экрана телевизора, когда к бездыханному телу Эриксена бежали врачи, а его партнеры по сборной стояли рядом с растерянными лицами. За последние лет 20 в прямом эфире было много разной жути. Лично я хорошо помню ощущение абсолютной нереальности происходящего, когда 11 сентября 2001 года последний самолет врезался в башни-близнецы в Нью-Йорке, и все то, что было потом. Привыкнуть к такому невозможно, как бы, как ни страшно это признавать, ни притуплялись ощущения от постоянного потока новостей о той или иной творящейся жести. Кто-то скажет, что каждый день в мире умирают тысячи людей, но когда на твоих глазах едва не отправляется на тот свет молодой здоровый тренированный мужчина — это страшно.

Публикация от Herrelandsholdet (@herrelandsholdet)

В последние дни много говорится о том, что Евро-2020 пронизан политикой. Неприемлемое и возмутительное, на мой взгляд, поведение оргкомитета турнира в Баку, который банит журналистов. Форма сборной Украины и вся эта история с реакцией на нее в России. Преклонение колена — эти будут вставать, эти не будут, эти осуждают, эти поддерживают.

Я прекрасно понимаю, что большой спорт и политика неразделимы. Так было последние лет сто, даже больше (почитайте документы и разные истории об Олимпиаде-1912 — все это было уже тогда), так есть и так будет. Повторяемая самыми разными говорящими головами мантра «спорт вне политики» — абсолютная чушь, не имеющая никакого отношения к реальности. Более того, спорт — это прямое продолжение политики, один из ее инструментов. В том же СССР спортивные достижения на международной арене были призваны показать всем преимущества социалистического строя.

12&nbsp;июня. Копенгаген. Дания&nbsp;&mdash; Финляндия. Кристиан Эриксен потерял сознание во&nbsp;время матча.
12&nbsp;июня. Копенгаген. Болельщики сборной Дании.«Датскую команду запомнят больше, чем победителя Евро». Футбольный мир с Эриксеном

Однако история с Эриксеном и реакция на нее хотя бы ненадолго заставили забыть обо всех этих политических историях и вспомнить, что нормальные человеческие чувства никуда не делись. А сочувствие и сопереживание не имеют национальности.

Датчанин потерял сознание недалеко от трибуны с финскими болельщиками. Они были шокированы и объяты ужасом, как и все остальные. И отдали свой флаг, чтобы сделать из него ширму и скрыть Эриксена от объективов камер. А потом устроили перекличку с местными, скандируя имя игрока.

Возможно, сборная Дании после всего случившегося завершит выступления на Евро-2020 после группового этапа. Однако ее футболисты уже заслуживают уважения. То, как они встали живой стеной, чтобы скрыть Эриксена от глаз посторонних, — один из самых трогательных моментов этого вечера. Они едва сдерживали слезы, но никуда не уходили.

А капитан датчан Кьер — и вовсе герой. Именно он сказал своим партнерам так встать. А до этого первый подбежал к Эриксену и повернул его, не дав языку запасть. А потом пошел вместе с Каспером Шмайхелем успокаивать подругу своего товарища. Впрочем, «герой» — слишком громкое и пафосное слово. Это просто нормальное и достойное поведение. А то, что оно воспринимается как геройское, — это наши проблемы.

Жаль, что вспоминать о таких простых вещах нас заставляют такие жуткие истории.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа B
Бельгия 3
Россия 0
2-й тайм

П1

35%

2.02

Обе забьют - да

28%

1.93

ИТБ1 (1.5)

22%

2.02
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа D
Англия
Хорватия

П1

32%

1.66

ТБ 2.0

25%

1.71

X2

17%

2.36
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа C
Голландия
Украина

П1

36%

1.63

Ф2 (+1)

23%

1.74

ТБ 2.0

15%

1.64

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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