Жаль, что сближают в последнее время тол ько такие истории.

Кажется, что главное событие Евро-2020 уже случилось. В третьем по счету матче. Неважно, кто в итоге выиграет турнир. Его уже запомнят как тот самый чемпионат Европы, когда едва не умер Кристиан Эриксен. По счастью, трагедии удалось избежать. И не имеет значения, сможет ли 29-летний полузащитник дальше играть в футбол или его карьера на этом завершится. Главное, что он жив.

Сложно забыть тот ужас, который охватывал даже у экрана телевизора, когда к бездыханному телу Эриксена бежали врачи, а его партнеры по сборной стояли рядом с растерянными лицами. За последние лет 20 в прямом эфире было много разной жути. Лично я хорошо помню ощущение абсолютной нереальности происходящего, когда 11 сентября 2001 года последний самолет врезался в башни-близнецы в Нью-Йорке, и все то, что было потом. Привыкнуть к такому невозможно, как бы, как ни страшно это признавать, ни притуплялись ощущения от постоянного потока новостей о той или иной творящейся жести. Кто-то скажет, что каждый день в мире умирают тысячи людей, но когда на твоих глазах едва не отправляется на тот свет молодой здоровый тренированный мужчина — это страшно.

В последние дни много говорится о том, что Евро-2020 пронизан политикой. Неприемлемое и возмутительное, на мой взгляд, поведение оргкомитета турнира в Баку, который банит журналистов. Форма сборной Украины и вся эта история с реакцией на нее в России. Преклонение колена — эти будут вставать, эти не будут, эти осуждают, эти поддерживают.

Я прекрасно понимаю, что большой спорт и политика неразделимы. Так было последние лет сто, даже больше (почитайте документы и разные истории об Олимпиаде-1912 — все это было уже тогда), так есть и так будет. Повторяемая самыми разными говорящими головами мантра «спорт вне политики» — абсолютная чушь, не имеющая никакого отношения к реальности. Более того, спорт — это прямое продолжение политики, один из ее инструментов. В том же СССР спортивные достижения на международной арене были призваны показать всем преимущества социалистического строя.

Однако история с Эриксеном и реакция на нее хотя бы ненадолго заставили забыть обо всех этих политических историях и вспомнить, что нормальные человеческие чувства никуда не делись. А сочувствие и сопереживание не имеют национальности.

Датчанин потерял сознание недалеко от трибуны с финскими болельщиками. Они были шокированы и объяты ужасом, как и все остальные. И отдали свой флаг, чтобы сделать из него ширму и скрыть Эриксена от объективов камер. А потом устроили перекличку с местными, скандируя имя игрока.

Возможно, сборная Дании после всего случившегося завершит выступления на Евро-2020 после группового этапа. Однако ее футболисты уже заслуживают уважения. То, как они встали живой стеной, чтобы скрыть Эриксена от глаз посторонних, — один из самых трогательных моментов этого вечера. Они едва сдерживали слезы, но никуда не уходили.

А капитан датчан Кьер — и вовсе герой. Именно он сказал своим партнерам так встать. А до этого первый подбежал к Эриксену и повернул его, не дав языку запасть. А потом пошел вместе с Каспером Шмайхелем успокаивать подругу своего товарища. Впрочем, «герой» — слишком громкое и пафосное слово. Это просто нормальное и достойное поведение. А то, что оно воспринимается как геройское, — это наши проблемы.

Жаль, что вспоминать о таких простых вещах нас заставляют такие жуткие истории.