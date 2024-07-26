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Сегодня, 13:15

Олег Романцев: «Полностью поддерживаю Мостового — сам не люблю компьютерных аналитиков!»

Александр Львов
Обозреватель
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Олег Романцев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бывший главный тренер сборной России и «Спартака» Олег Романцев в интервью «СЭ» поддержал мнение экс-полузащитника национальной команды и красно-белых Александра Мостового об аналитиках, не игравших в футбол на профессиональном уровне.

Мостовой ранее заявил, что его бесит, когда оценку игре Криштиану Роналду, Килиану Мбаппе и другим звездам дают «те, кто сам ни разу толком по мячу не ударил».

«Полностью поддерживаю Сашу, который всегда говорит то, что думает! Сам не люблю компьютерных аналитиков, которые с умным видом советовали Дешаму, кого и куда надо ставить. Или какую тактику следовало выбрать Саутгейту. Нет, на кухне с соседом или тещей такое можно обсудить. Но прилюдно, с экрана — это уже перебор. И Мостовой вправе об этом говорить, поскольку он истинный профессионал и большой игрок. А не какой-то агент — типа этого Барбозы, которому надо хайпануть, поливая Роналду, или впихнуть в команду кого-то из клиентов. Потому мнению Александра я доверяю, поскольку в футболе он разбирается, чувствует его. И то, что он готов к тренерской работе, не сомневаюсь. Я бы доверил ему любую команду. Давай, Саша, пришла пора начинать!» — сказал Романцев «СЭ».

Будучи футболистом, Романцев выступал за красноярский «Автомобилист» (ныне «Енисей») и московский «Спартак». Вместе со сборной СССР он стал бронзовым призером Олимпийских игр 1980 года. После окончания игровой карьеры Романцев тренировал красно-белых, «Динамо», национальную команду, а на данный момент занимает пост советника «Пари НН».

Александр Мостовой. «Мостовой готов к тренерской работе. Я бы доверил ему любую команду». Интервью Романцева о Евро, Роналду и телеэкспертах

Александр Мостовой
Олег Романцев
Футбол
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«Химки» реализовали около 4,5 тысячи билетов на матч против «Спартака»
Положение команд
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1
 Зенит 1 1 0 0 4-0 3
2
 Рубин 1 1 0 0 4-2 3
3
 Динамо 1 1 0 0 3-1 3
4
 Оренбург 1 1 0 0 2-0 3
5
 Локомотив 1 1 0 0 3-2 3
6
 Динамо Мх 1 0 1 0 1-1 1
7
 Краснодар 1 0 1 0 1-1 1
8
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
9
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
10
 Ростов 1 0 1 0 0-0 1
11
 ЦСКА 1 0 1 0 0-0 1
12
 Акрон 1 0 0 1 2-3 0
13
 Пари НН 1 0 0 1 2-4 0
14
 Факел 1 0 0 1 1-3 0
15
 Спартак 1 0 0 1 0-2 0
16
 Кр. Советов 1 0 0 1 0-4 0
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26.07 18:00
Кр. Советов – Ростов
 - : -
27.07 15:00
Пари НН – ЦСКА
 - : -
27.07 17:30
Динамо – Локомотив
 - : -
27.07 17:30
Рубин – Зенит
 - : -
27.07 20:00
Факел – Акрон
 - : -
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Химки – Спартак
 - : -
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