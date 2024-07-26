Олег Романцев: «Полностью поддерживаю Мостового — сам не люблю компьютерных аналитиков!»
Бывший главный тренер сборной России и «Спартака» Олег Романцев в интервью «СЭ» поддержал мнение экс-полузащитника национальной команды и красно-белых Александра Мостового об аналитиках, не игравших в футбол на профессиональном уровне.
Мостовой ранее заявил, что его бесит, когда оценку игре Криштиану Роналду, Килиану Мбаппе и другим звездам дают «те, кто сам ни разу толком по мячу не ударил».
«Полностью поддерживаю Сашу, который всегда говорит то, что думает! Сам не люблю компьютерных аналитиков, которые с умным видом советовали Дешаму, кого и куда надо ставить. Или какую тактику следовало выбрать Саутгейту. Нет, на кухне с соседом или тещей такое можно обсудить. Но прилюдно, с экрана — это уже перебор. И Мостовой вправе об этом говорить, поскольку он истинный профессионал и большой игрок. А не какой-то агент — типа этого Барбозы, которому надо хайпануть, поливая Роналду, или впихнуть в команду кого-то из клиентов. Потому мнению Александра я доверяю, поскольку в футболе он разбирается, чувствует его. И то, что он готов к тренерской работе, не сомневаюсь. Я бы доверил ему любую команду. Давай, Саша, пришла пора начинать!» — сказал Романцев «СЭ».
Будучи футболистом, Романцев выступал за красноярский «Автомобилист» (ныне «Енисей») и московский «Спартак». Вместе со сборной СССР он стал бронзовым призером Олимпийских игр 1980 года. После окончания игровой карьеры Романцев тренировал красно-белых, «Динамо», национальную команду, а на данный момент занимает пост советника «Пари НН».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|1
|1
|0
|0
|4-0
|3
|
2
|Рубин
|1
|1
|0
|0
|4-2
|3
|
3
|Динамо
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
4
|Оренбург
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
5
|Локомотив
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|
6
|Динамо Мх
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
7
|Краснодар
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
8
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
9
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
10
|Ростов
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
11
|ЦСКА
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
12
|Акрон
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|
13
|Пари НН
|1
|0
|0
|1
|2-4
|0
|
14
|Факел
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
15
|Спартак
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
16
|Кр. Советов
|1
|0
|0
|1
|0-4
|0
|26.07
|18:00
|
Кр. Советов – Ростов
|- : -
|27.07
|15:00
|
Пари НН – ЦСКА
|- : -
|27.07
|17:30
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|27.07
|17:30
|
Рубин – Зенит
|- : -
|27.07
|20:00
|
Факел – Акрон
|- : -
|28.07
|15:00
|
Химки – Спартак
|- : -
|28.07
|17:30
|
Оренбург – Ахмат
|- : -
|28.07
|20:00
|
Краснодар – Динамо Мх
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|2
|
|
Солтмурад Бакаев
Акрон
|1
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|1
|П
|
|
Бителло
Динамо
|2
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|2
|
|
Виктор Гимарайнс Артур
Зенит
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|1
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|1
|0
|1