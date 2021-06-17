Роналду и Погба разозлили УЕФА из-за бутылок. А видео с Черчесовым стало мемом
Один из главных трендов Евро-2020 — перемещение бутылок на пресс-конференциях. Криштиану Роналду не захотел находиться в кадре вместе с парой колы и заявил, что простая вода лучше.
No Coca-Cola ?— Goal (@goal) June 16, 2021
Cristiano Ronaldo treats his body like a temple ???
The greatest because he works the hardest ? pic.twitter.com/nkOEBW12Iq
В Сети даже были новости о том, что поступок Роналду принес американской компании убытков на 4 миллиарда долларов, что на самом деле не было связано с жестом Криштиану. Это было плановым падением акций - 14 июня корпорация выплачивала дивиденды.
Но жест Роналду завирусился. Затем Поль Погба не захотел отвечать на вопросы с бутылкой пива в кадре. Француз (он мусульманин) осторожно убрал ее под стол.
First Ronaldo with the Coca-Cola...— Goal (@goal) June 16, 2021
Now Paul Pogba wasn't happy with the Heineken in front of him at his press conference ?? pic.twitter.com/SU1ifQPGOP
А новая звезда сборной Италии Локателли заменил бутылки газировки в кадре рядом с микрофоном на бутылку воды.
Manuel Locatelli is the latest player to replace a fizzy drink sponsor with water at #ITA's post match press conference following their win over #SUI pic.twitter.com/gAUVCs3OLy— Sky Sports News (@SkySportsNews) June 17, 2021
Мощно выступил Станислав Черчесов: перед игрой с Финляндией он открыл бутылку колы, воспользовавшись другой бутылку. Тренер эффектно утолил жажду, а видео с его жестом стало вирусным.
Компания позже выступила с заявлением и отметила, что «у каждого свои предпочтения в напитках», добавив, что у всех разные «вкусы и потребности».
А сегодня включился и УЕФА, который защищает рекламные контракты и просит игроков и тренеров уважать их.
«УЕФА напомнил всем участникам турнира, что спонсорские сделки являются неотъемлемой частью проведения турнира и развития футбола в Европе, в том числе женского и детского», — заявили организаторы Евро.
По словам директора УЕФА по организации мероприятий Мартина Каллена, самые большие проблемы были связаны с действиями Роналду, однако организаторы понимают, почему футболисты могли поступить так по религиозным соображениям.
К примеру, на ЧМ-2018 в России из-за пива тоже были сложности с игроками. Вратарь сборной Египта Мохамед Эль-Шенави отказался от награды лучшему игроку матча с Уругваем, потому что приз был представлен с символикой производителя пива.
Что касается инцидентов на Евро-2020, то в УЕФА не будут наказывать Роналду и Погба. Это дело федераций. При этом Каллен не исключает, что если тренд с бутылками продолжится и к УЕФА не прислушаются, то последуют наказания.
«У нас есть регламент, подписанный участвующими федерациями. Мы напомнили им об их обязательствах, но, конечно, санкции всегда возможны», — сказал он.
От всей этой истории с бутылками больше всех хайпа получил Черчесов: видео с его открыванием колы только в Tik-Tok собрало 4,7 миллиона просмотров.
В Сети на жест Роналду реагируют в основном шутками. Кто-то теперь подсовывает ему бутылку к экрану телевизора:
Who did this? ? pic.twitter.com/58illmbgjx— Troll Football (@TrollFootball) June 15, 2021
Или напоминает, что Кришитину любит пить воду, обыгрывая фамилию Дринкуотера:
Cristiano be like pic.twitter.com/fMr903wDIK— Troll Football (@TrollFootball) June 17, 2021
Патрис Эвра троллит друзей:
Going to my #euro2020 press conference like my brothers @Cristiano and @paulpogba ? ??? ??? #ilovethisgame #positive4evra #savage pic.twitter.com/puty1erzk8— Patrice Evra (@Evra) June 17, 2021
Андрей Ярмоленко вспоминает Роналду и готов к сотрудничеству:
Сборная России тоже шутит:
Поддерживали капитализацию Coca-Cola как могли! ? https://t.co/aV5b73YUdc pic.twitter.com/MLbFUFiYKi— Сборная России (@TeamRussia) June 17, 2021
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