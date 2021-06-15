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Молодость и откровенные фото. Украинская телеведущая, которая поражает сильнее игры сборной

Валентин Серегин
Валентин Серегин
Бильд-редактор
Сегодня, 07:30
Дарья Савина. Фото Instagram
Дарья Савина. Фото Instagram
У Влады Седан появилась серьезная конкурентка.

Все мы знаем очаровательную журналистку Владу Седан, которая является женой полузащитника «Манчестер Сити» и сборной Украины Александра Зинченко, но сегодня Евро-2020 открывает нам новую красу украинского спортивного ТВ. Встречайте — ведущая программы «Футбольный формат» Дарья Савина.

Раньше Дарья работала моделью, что с ее внешними данными совсем неудивительно, но совсем недавно решила попробовать себя в качестве телеведущей. В марте этого года, прямо в международный женский день, 19-летнюю красавицу пригласили попробовать свои силы в футбольной передаче и, похоже, зрители остались в полном восторге.

Спустя каких-то три месяца Дарья прокачивает свою карьеру на главном футбольном турнире года — Евро-2020. Она выбирает для эфиров максимально яркие образы и зажигательно танцует с экс-футболистом Артемом Милевским прямо в студии.

Кстати, мы не просто так вспомнили о паре Зинченко и Седан, Дарья тоже встречается с футболистом — игроком «Шахтера» Валерием Бондарем. Он пока еще не так крут, как Зинченко и не дорос до взрослой команды, но уже выиграл чемпионат мира U-20 в составе молодежной сборной Украины и является восходящей звездой местного футбола.

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