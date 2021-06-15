Молодость и откровенные фото. Украинская телеведущая, которая поражает сильнее игры сборной

У Влады Седан появилась серьезная конкурентка.

Все мы знаем очаровательную журналистку Владу Седан, которая является женой полузащитника «Манчестер Сити» и сборной Украины Александра Зинченко, но сегодня Евро-2020 открывает нам новую красу украинского спортивного ТВ. Встречайте — ведущая программы «Футбольный формат» Дарья Савина.

Раньше Дарья работала моделью, что с ее внешними данными совсем неудивительно, но совсем недавно решила попробовать себя в качестве телеведущей. В марте этого года, прямо в международный женский день, 19-летнюю красавицу пригласили попробовать свои силы в футбольной передаче и, похоже, зрители остались в полном восторге.

Спустя каких-то три месяца Дарья прокачивает свою карьеру на главном футбольном турнире года — Евро-2020. Она выбирает для эфиров максимально яркие образы и зажигательно танцует с экс-футболистом Артемом Милевским прямо в студии.

Украинская ведущая Дарья Савина танцует в студии с Артемом Милевским pic.twitter.com/E3JKdMCCnO — Вандефульный спорт (@dvVyFZIhMZgjJUu) June 14, 2021

Кстати, мы не просто так вспомнили о паре Зинченко и Седан, Дарья тоже встречается с футболистом — игроком «Шахтера» Валерием Бондарем. Он пока еще не так крут, как Зинченко и не дорос до взрослой команды, но уже выиграл чемпионат мира U-20 в составе молодежной сборной Украины и является восходящей звездой местного футбола.