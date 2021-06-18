Футболист сборной Бельгии Кастань мог завершить карьеру после столкновения с Кузяевым
10:00
Стали известны подробности травмы защитника сборной Бельгии Тимоти Кастань, информирует hln.be. Она оказалась серьезнее, чем предполагалось изначально.
У 25-летнего футболиста диагностирован двойной перелом стенки глазницы. Ему потребовалась операция, которая заняла шесть часов.
Каа отмечается, если бы удар пришелся на 3 см выше, защитнику «Лестера» пришлось бы завершить карьеру. Теперь же его возвращение ожидается примерно через шесть недель.
Напомним, что Кастань получил травму в стартовом матче Евро-2020 против России (3:0) после столкновения с Далером Кузяевым.
Дополнительная информация:
https://www.hln.be/dossier-rode-duivels/timothy-castagne-die-zes-uur-lang-geopereerd-werd-ontsnapte-na-botsing-op-ek-aan-einde-carriere~a7c3d1c5/
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