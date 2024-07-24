Де ла Фуэнте рассказал, изменила ли его победа на Евро-2024

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте ответил на вопрос, изменилась ли его жизнь после победы на Евро-2024.

«Абсолютно нет. Я такой же, каким был всегда. Моя жизнь остается прежней – становиться все лушче в профессиональном и, прежде всего, человеческом плане с каждым днем. Это то, что действительно меня беспокоит – становиться лучше как личность, облегчать жизнь людей.

Я стараюсь следовать совету матери Терезы: не позволяйте тому, кто рядом, уйти, не став немного лучше. Я стараюсь делать это каждый день», – цитирует де ла Фуэнте Marca.

14 июля сборная Испании победила Англию (2:1) в финале Евро-2024.