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Сегодня, 13:45

Романцев: «Ямаль — настоящий вундеркинд, но хотелось бы видеть от него больше импровизации»

Александр Львов
Обозреватель
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Ламин Ямаль.
Фото AFP

Бывший главный тренер сборной России и «Спартака» Олег Романцев в интвервью «СЭ» поделился мнением об игре вингера сборной Испании Ламина Ямаля, который был признан лучшим молодым игроком Евро-2024.

«Думаю, что по поводу способностей этого испанца двух мнений быть не может — настоящий футбольный вундеркинд! Пеле дебютировал в сборной в 17 лет, Роналду — в 18. А Ямаль в 16 стал игроком основы «Барселоны» и национальной команды, а теперь еще и чемпионат Европы выиграл! Это нападающий практически без слабых мест. Скорость, техника, пас — все при нем. И это в такие годы! А как ведет себя на поле — уверенно, осмысленно и, самое главное, без понтов. Но хотелось бы видеть в его игре побольше импровизации. На мой взгляд, сейчас Ямаль, особенно в обводке, действует предсказуемо. Но это дело наживное. А пока будем считать, что минувший Евро подарил всем нам новую восходящую звезду. Вива, Испания!» — сказал Романцев «СЭ».

На чемпионате Европы в Германии Ямаль сыграл семь матчей, в которых забил один гол и сделал четыре результативные передачи.13 июля ему исполнилось 17 лет.

Александр Мостовой. «Мостовой готов к тренерской работе. Я бы доверил ему любую команду». Интервью Романцева о Евро, Роналду и телеэкспертах

Ламин Ямаль
Олег Романцев
Футбол
Евро-2024
Сборная Испании по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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