Через два дня после завершения матча чемпионата Европы между сборными Венгрии и Франции (1:1) трое французских болельщиков (отец, мать и их 11-летний ребенок), которые при этом имеют российское гражданство, попали в больницу с симптомами коронавиурса, сообщает Origo.

Родители уже сдали тесты, которые дали положительные результаты. А вот тест ребенка оказался отрицательным. Вся семья продолжает находиться под наблюдением медицинского персонала.

По информации, заболевшие прибыли в Будапешт за два дня до матча. В отеле, где расположилась семья, отметили, что они соблюдали все правила социального дистанцирования.

В Венгрии идет расследование этого случая. Пока пытаются установить, с кем могли контактировать члены семьи.