Трое болельщиков из России попали в больницу с коронавирусом после матча Венгрия — Франция
19:36
Через два дня после завершения матча чемпионата Европы между сборными Венгрии и Франции (1:1) трое французских болельщиков (отец, мать и их 11-летний ребенок), которые при этом имеют российское гражданство, попали в больницу с симптомами коронавиурса, сообщает Origo.
Родители уже сдали тесты, которые дали положительные результаты. А вот тест ребенка оказался отрицательным. Вся семья продолжает находиться под наблюдением медицинского персонала.
По информации, заболевшие прибыли в Будапешт за два дня до матча. В отеле, где расположилась семья, отметили, что они соблюдали все правила социального дистанцирования.
В Венгрии идет расследование этого случая. Пока пытаются установить, с кем могли контактировать члены семьи.
Читайте также
Плющенко о вылете сборной России на Евро-2020: «Сильнейшим командам уступаем в скорости. Мы слишком вялые»
0
Зачет
vs
4
Офсайд
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид и ограничения: главное
Материалы сюжета: Евро 2020: 2-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Финляндия 16 июня 2021 и другие матчи
Материалы сюжета: Евро 2020: 3-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Дания 21 июня 2021 и другие матчи
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю