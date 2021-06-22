Футбол
Евро-2020
Новости
Таблицы Календарь Статистика Команды Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы

Трое болельщиков из России попали в больницу с коронавирусом после матча Венгрия — Франция

19:36
Теги:

Через два дня после завершения матча чемпионата Европы между сборными Венгрии и Франции (1:1) трое французских болельщиков (отец, мать и их 11-летний ребенок), которые при этом имеют российское гражданство, попали в больницу с симптомами коронавиурса, сообщает Origo.

Родители уже сдали тесты, которые дали положительные результаты. А вот тест ребенка оказался отрицательным. Вся семья продолжает находиться под наблюдением медицинского персонала.

По информации, заболевшие прибыли в Будапешт за два дня до матча. В отеле, где расположилась семья, отметили, что они соблюдали все правила социального дистанцирования.

В Венгрии идет расследование этого случая. Пока пытаются установить, с кем могли контактировать члены семьи.

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Плющенко о вылете сборной России на Евро-2020: «Сильнейшим командам уступаем в скорости. Мы слишком вялые»
20-летний парень покончил с собой на глазах у бывшей девушки в Москве
Застрял состав: на синей ветке метро Петербурга произошел сбой
Сборная России получит €10,75 млн за выступление на Евро-2020

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора
vs
4
Офсайд
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид и ограничения: главное
Материалы сюжета: Евро 2020: 2-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Финляндия 16 июня 2021 и другие матчи
Материалы сюжета: Евро 2020: 3-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Дания 21 июня 2021 и другие матчи