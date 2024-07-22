Бензема считает, что Испания заслуженно победила на Евро-2024

Французский форвард «Аль-Иттихад» Карим Бензема отреагировал на выступление сборной Испании на Евро-2024. Футболист поздравил команду с победой.

«Испания была лучшей командой на Евро и заслуженно стала победителем», — цитирует игрока Marca.

Испания 14 июля обыграла Англию (2:1) в финале Евро-2024. Испанцы в четвертый раз стали чемпионами Европы — это рекорд среди всех европейских команд. Ранее Испания побеждала в 1964, 2008 и 2012 годах.