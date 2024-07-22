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Сегодня, 06:20

Бензема считает, что Испания заслуженно победила на Евро-2024

Виктория Кравченко
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Французский форвард «Аль-Иттихад» Карим Бензема отреагировал на выступление сборной Испании на Евро-2024. Футболист поздравил команду с победой.

«Испания была лучшей командой на Евро и заслуженно стала победителем», — цитирует игрока Marca.

Испания 14 июля обыграла Англию (2:1) в финале Евро-2024. Испанцы в четвертый раз стали чемпионами Европы — это рекорд среди всех европейских команд. Ранее Испания побеждала в 1964, 2008 и 2012 годах.

Карим Бензема
Евро-2024
Сборная Испании по футболу
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