Футбол
Евро-2020
Новости
Таблицы Календарь Статистика Команды Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы

Черчесов и Головин оценили игру сборной Дании в матче с Бельгией

21:08
Теги:

Полузащитник сборной России Александр Головин и главный тренер национальной команды Станислав Черчесов поделились впечатлениями от матча сборной Дании на Евро-2020 против команды Бельгии (1:2).

— Какое впечатление произвела Дания в матче с Бельгией, особенно в первом тайме?

Головин: — Мощная команда, высокий темп игры, даже бельгийцам было сложно. Мощная тактика, хорошие фланги. Никаких недооценок быть не может.

Черчесов: — У каждой команды есть плюсы и минусы. Плюсы надо нивелировать, минусами надо воспользоваться. На это мы настраиваем команду. Если брать ту игру, то было два разных тайма. В первом датчане доминировали, а во втором тайме бельгийцы стали похожи на себя. Нас ждет непростой матч, к которому мы готовимся.

Сборная Бельгии после двух туров набрала 6 очков и занимает первое место в турнирной таблице группы B. На второй позиции идет команда России (3 очка), третье место занимают финны (3 очка), четвертое — датчане (0). В последнем туре группового этапа 21 июня сборная Бельгии в Санкт-Петербурге сыграет с командой Финляндии, а команда Дании в Копенгагене встретится с россиянами.

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 44530
Все опросы
Россия выйдет в плей-офф Евро-2020?
Голосовать Обсудить опрос

Читайте также

Евро-2020: результаты матчей 20 июня
Вильфанд рассказал о продолжительности жары в Москве
Сын Александра Башлачева покончил с собой в Москве
Почему в Ялте затопило крокодиляриум

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Олег Кошелев все материалы автора
vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Евро 2020: 2-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Финляндия 16 июня 2021 и другие матчи
Материалы сюжета: Евро 2020: 3-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Дания 21 июня 2021 и другие матчи