Черчесов и Головин оценили игру сборной Дании в матче с Бельгией

Полузащитник сборной России Александр Головин и главный тренер национальной команды Станислав Черчесов поделились впечатлениями от матча сборной Дании на Евро-2020 против команды Бельгии (1:2).

— Какое впечатление произвела Дания в матче с Бельгией, особенно в первом тайме?

Головин: — Мощная команда, высокий темп игры, даже бельгийцам было сложно. Мощная тактика, хорошие фланги. Никаких недооценок быть не может.

Черчесов: — У каждой команды есть плюсы и минусы. Плюсы надо нивелировать, минусами надо воспользоваться. На это мы настраиваем команду. Если брать ту игру, то было два разных тайма. В первом датчане доминировали, а во втором тайме бельгийцы стали похожи на себя. Нас ждет непростой матч, к которому мы готовимся.

Сборная Бельгии после двух туров набрала 6 очков и занимает первое место в турнирной таблице группы B. На второй позиции идет команда России (3 очка), третье место занимают финны (3 очка), четвертое — датчане (0). В последнем туре группового этапа 21 июня сборная Бельгии в Санкт-Петербурге сыграет с командой Финляндии, а команда Дании в Копенгагене встретится с россиянами.