Леонид Слуцкий — один из героев прошедшего сезона. В свой первый полноценный сезон в «Рубине» он вернул клуб в еврокубки спустя 6 лет, а итоговое 4-е место в таблице — лучший результат Казани с 2010 года.

В мае тренер отметил 50-летие громкой вечеринкой с футболистами «Рубина», экс-подопечными из ЦСКА и других клубов.

Собкор «СЭ» в Казани Владислав Зимагулов поговорил со Слуцким о взлете «Рубина», будущем Кварацхелии, задачах клуба и трансферах, а также о похудении на 17 килограммов для вечеринки в честь юбилея и танцевальных репетициях.

«Сейчас я больше всего нуждаюсь в чувстве комфорта»

— Вы после сезона сказали, что переживаете чуть ли не лучшее время в жизни. Расскажите подробнее?

— Да, это правда. На каждом этапе у человека разный уровень потребностей. По спортивной составляющей лучшее время у меня было в ЦСКА, когда мы лишь раз опустились ниже третьего места и каждый год играли в Лиге чемпионов, выиграли кучу трофеев. Это было фантастическое время со спортивной точки зрения, которое, возможно, в моей карьере никогда не повторится.

А на данном этапе мне больше всего хочется, чтобы у меня было чувство внутреннего удовлетворения от каждого прожитого дня. Удовлетворение от того, с какими людьми я работаю, что мы делаем, в какой атмосфере это происходит. Понятно, что в спортивном плане мы пока не догнали результатов, которые были в ЦСКА. Но в плане внутреннего удовлетворения и комфорта в Казани для меня действительно лучшее время. И на данном этапе своей жизни я больше всего нуждаюсь именно в этом.

Основная заслуга в этом — гендиректора Рустема Сайманова. Это не дежурные слова и не лесть. Так получилось, что мы с ним очень совпали энергетически, а также в том, как он видит развитие клуба, каких людей собирает. Я это ощущаю на протяжении каждой минуты в «Рубине».

— Оно и клубу передается. «Рубин» поменялся с вашим приходом.

— Эти люди ведь работали в клубе и раньше, и их подбирал Рустем Фидаевич. Значит, по философии они соответствовали тому, как он мыслит, видит и понимает процессы. А с моим приходом эти энергии совпали. Клуб с командой стал неразрывным целым.

— Игроки выезжают на съемки в костюмах, поют, творчески себя проявляют. Объясните феномен, как вы создали такую атмосферу, в которой это возможно?

— Наверное, личным примером. Если я иду сниматься во всем, то будет странно, если игрок откажется. И когда я только пришел в «Рубин», то сразу сказал: «Ребята, все активности, которые будут предлагаться, все социальные обязанности — на них нужно соглашаться». Например, в Голландии у нас был расписан календарь на месяц: в один день мы идем с бабушками играть в лото, в другой — в тюрьму к заключенным, затем — в парк, потом — тренировка в детском центре.

Игроки несут огромную социальную ответственность. Помню, что в ЦСКА было очень тяжело заставить футболистов пойти хоть куда-то. В «Рубине» я сразу сказал, что социальная активность прописана в их контрактах. Эта та же обязанность, как и обычные профессиональные моменты.

Мы ведь помимо этих видео активно сотрудничаем с «Домом Роналда Макдоналда» (благотворительный фонд. — Прим. «СЭ»), ходим на благотворительные квизы, другие мероприятия. Футболисты и тренеры очень активно заняты в социальной жизни республики и города. И это — правильно. Мы лицо Казани и Татарстана, обязаны помогать всем, кто нас об этом просит.

— Казань вы эффектно рекламировали в «Вечернем Урганте». А какие главные впечатления помимо отсутствия пробок?

— Мне нравится, что город безумно богатый — это видно во всем, — при этом очень колоритный. Богатство можно натыкать непонятно как: вбухать деньги в красивую мечеть, а рядом оставить некрасивые сараи. Мне нравится, что в Казани «дорого-богато» стилизовано и продумано. Видна архитектура города, она понятная и разносторонняя. Это редкое сочетание финансовых вливаний, национального колорита и логистики.

Мне в инстаграме кто-то написал: «В Казани нет пробок?» Поверьте мне, жители Казани, по сравнению с Москвой в вашем городе НЕТ ПРОБОК. Я уже несколько дней в Москве и могу это оценить еще лучше.

— Ваши самые любимые места?

— Набережная Казани — каждый день после работы я два часа там гуляю. Нравится улица Баумана, Кремль и прогулочная зона, несколько ресторанов европейского уровня: «Приют Холостяка», «More&More», «Сенат». Еще в Казани несколько прекрасных банных комплексов — я просто обожаю баню. Олег Кузьмин показал, а комплекс «Столбы» — вообще лучшее, что я видел из бань в своей жизни.

У нас очень дружный тренерский коллектив. Шефство над нами берут Кузьмин и Козко, приглашают нас домой, на пикник, за грибами.

«За четыре месяца скинул 17 килограммов. Не ем по 20 часов в сутки»

— Видно, что вы в очень хорошей форме. Сколько скинули за время диеты?

— С января я начал худеть и за четыре месяца скинул 17 килограммов.

— Как?

— Это интервальное голодание. Неважно, что есть. Есть интервальное голодание 16/8, есть 18/6 и есть 20/4. У меня — последний вариант: 20 часов я не ем и 4 часа ем.

— Тяжело?

— Вообще не тяжело, это скорее самое легкое. Я даже не считаю это диетой. Это просто интервалы, когда ты ешь и когда ты не голодаешь.

— Есть можно что угодно?

— Ну, понятно, что если 4 часа я буду есть эклеры, то это вряд ли будет полезно для меня. Ем я нормально, хотя за 20 часов так сжимается желудок, что ты много и не съешь, даже если сильно захочешь.

— Кардиотренировки или ходьба?

— Каждый день по два часа хожу. Я прохожу где-то 21-22 тысячи шагов. Еще я занимаюсь EMS-тренировками с электрическим воздействием на мышцы. А когда я не хожу, то занимаюсь в зале на нашей базе силовыми тренировками.

— Какая у вас цель?

— Была цель — выглядеть хорошо на юбилее. И все. Цели закончились! Но, конечно, я продолжу жить в таком же ритме, уже привык к нему. На самом деле это не сложно.

— Как давно ели фастфуд?

— Не помню даже. Но в интервальном голодании можно раз в месяц позволить себе разгрузочный день.

— Что вы вообще любите есть?

— Смотря где и как я ужинаю. У меня нет жестких требований и ограничений. Не так важно — рыба, мясо, курица.

«Видео с Жирковым — один из самых мягких перерывов с моим участием»

— Жирков недавно выложил в инстаграм видео, где вы его жестко отчитывали. Как отреагировали?

— Это ведь видео 2016 года. Да никак особо не отреагировал.

— Многие удивились, что вы так материтесь и устраиваете такие разносы в раздевалке.

— Вся наша жизнь состоит из каких-то стереотипов. И я могу сказать, что это один из самых мягких перерывов с моим участием, который снят на камеру. Если вы спросите у любого игрока, с которым я работал какое-то время, то он скажет, что речь в адрес Жиркова — это вообще ерунда.

— В «Рубине» когда-то так приходилось срываться?

— Бывало, конечно. Наверное, последний раз нечто похожее было после первого тайма с «Краснодаром», когда мы играли весной в Казани. Мы очень плохо провели первый тайм, и в раздевалке было нечто похожее.

— Как сделать так, чтобы игроки не обижались и не говорили потом в спину гадости, как было с Рахимовым в «Уфе»? Как сохранить этот баланс критики и уважения?

— У меня с каждым игроком есть свои взаимоотношения, и они, как правило, очень целостные. Когда у тебя хорошие и глубинные взаимоотношения с игроком, то это является подушкой безопасности. Тогда ты можешь от человека что-то требовать. Ведь ты на своего ребенка наедешь сильнее, чем на чужого. С футболистами то же самое — свои выхватывают значительно больше.

Но я никогда не позволяю себе оскорблений — это мой ключевой принцип. Даже в том видео с Жирковым нет никаких переходов на личности в сторону Юры. Такого не было и быть не могло. Никогда не позволял себе оскорбления по отношению к игрокам.

— Самошников рассказывал, что у вас был жесткий разговор с ним и он стал поворотным для его карьеры.

— Это было со многими игроками, не только с ним. Но это немного другое. В раздевалке очень важен тон, которым ты говоришь какие-то вещи. А в индивидуальных беседах, как с тем же Самошниковым, я не ору. Спокойно доношу те жесткие требования, которые игрок либо выполняет, либо нет. По-разному можно доносить информацию: иногда ты просишь, иногда говоришь: «Ты либо делаешь, либо ничего не получится».

«Рубин» никого сильно не превосходит и ни от кого сильно не отстает"

— То, что перед новым сезоном у «Рубина» нет нужды в глобальной перестройке, нет игроков с истекающими контрактами, как в «Зените», «Локо» или ЦСКА, — это преимущество?

— Не знаю, но если мы сохраним большую часть команды, то это определенно плюс. Эти игроки знают требования, мы играли этим составом и знаем его возможности. Будет еще одна полноценная предсезонка. В целом это облегчает работу.

Но сколько человек покинет команду, я пока не знаю. Всегда могут вмешаться и какие-то травмы. Нельзя быть уверенным, что все будет хорошо.

— «Рубин» на зимний перерыв уходил на 9-м месте с 28 очками, а весной вы набрали 25 очков — только «Локо» взял больше. За счет чего такое преображение?

— За счет сборов. Мы ведь вошли в сезон без предсезонной подготовки. Закончили прошлый чемпионат, поменяли больше половины команды и через десять дней стартовали в новом сезоне с обновленной командой. Мы играли с листа, без сборов, многие присоединились по ходу сезона, как Ин Бом и Деспотович. А зимой у нас была возможность поработать. Даже несмотря на потерю ключевых игроков, мы добились результата: Кварацхелия не выходил в последних четырех матчах, у Ин Бома весенняя часть пошла насмарку, хотя это гиперключевой игрок для «Рубина».

Я еще в прошлом году сетовал, что у команд, которые сильно меняются летом, будут трудности. Поэтому думал, что у нас не будет никаких шансов. Понимал, что 19 туров придется играть с листа и не имея предсезонной подготовки. Речь именно об общекомандной подготовке, ведь мы долго не могли наиграть какие-то связи.

— Показалось, что после побед над «Спартаком» и «Зенитом» сразу после рестарта ментально команда стала другой.

— У любой команды бывает такое, когда она обыгрывает грандов. Тем более что у «Спартака» мы выиграли точно по делу, по игре и без вопросов. Еще и было ошибочное удаление Абильдгора, что признали в ЭСК.

А с «Зенитом» нам сильно повезло. Конечно, такие результаты добавляют уверенности любой команде.

— Как «Рубину» научиться не терять очки с аутсайдерами и середняками?

— Так невозможно, мы ведь не можем вообще не терять очков. К примеру, «Химки», которым мы проиграли оба матча, в этот промежуток обыгрывали почти всех. А кому еще мы отдавали очки?

— «Уралу», «Ахмату».

— Это было самое начало сезона, мы не были фаворитами в тех матчах и входили в сезон. С «Уралом» было удаление Меркулова в середине первого тайма. Я не могу сказать, что мы были в начале сезона командой, сильно отличавшейся от «Урала».

«Ахмат» — очень хорошая команда. Они 5:0 обыгрывали «Краснодар». И были очень тяжелые матчи против них. Не сказал бы, что мы и «Ахмат» — команды разного уровня. На самом деле в чемпионате не было команды, которую бы мы легко обыграли, с которой нас разделяет пропасть. Так и не было команды, которой мы бы без шансов проиграли. За полтора года работы в «Рубине» мы не уступили ни в одной игре с крупным счетом, даже когда боролись за выживание. То есть у нас в чемпионате нет большой разницы в силе команд. И мы с крупным счетом обыграли только «Уфу».

По качеству игры многие осенние матчи мне понравились больше, чем этой весной. Первый тайм с «Краснодаром» — вообще худшее, что могло происходить. И с «Уралом» весной второй тайм мы играли безобразно, но выиграли. А осенью дома хорошо выглядели против «Спартака», «Локомотива», но проиграли. Очковая корреляция от качества игры не всегда корректная.

— Ваш штаб пополнил аналитик Васюхин. Оцените его работу?

— Никита работает в селекционном отделе, и его метрики позволяют нам проводить серьезную селекционную работу. Он также принимает участие в теории по подготовке к соперникам, готовит видео.

Васюхин — один из самых профессиональных аналитиков, которых я видел. Не сравниваю, кто лучше или хуже. У него есть своя методика и свои метрики, которые, на мой взгляд, уникальны. Такую систему оценки игроков, как у него, я не видел нигде, хотя знаком со всеми ведущими программами и общался с ведущими аналитиками английских клубов.

Система метрик Никиты впрямую не помогает, просто подчеркивает какие-то вещи, дает подсказки. Васюхин — сильный специалист, иначе бы вряд ли работал в «Зените» столько лет. Мы довольны сотрудничеством.

«Не жалуюсь на домашнее поле, но оно нас беспокоит. Для нас газон имеет большое значение»

— Почему на выезде «Рубин» набирает больше очков, чем дома?

— Не знаю. Конечно, про наше поле мы уже много раз говорили... Никак его не удастся привести в тот вид, который бы нас полностью устраивал. Даже последняя игра с «Ротором»: по картинке поле было просто идеальное, но оно все равно «поплыло», оно мягкое.

Я не жалуюсь, но это реально нас беспокоит. Ведь для нас качество поля имеет очень большое значение. К сожалению, не было ни одной домашней игры, когда бы мы сказали: «Да, газон отличный». Когда мы выходили на «ВЭБ Арену», то могли сказать, что там одно удовольствие играть. А у нас такого чувства не было ни разу.

— Какое решение? Это ведь большая проблема.

— Я не знаю. Во-первых, я не агроном. Во-вторых, я не знаю наших договорных отношений со стадионом. У меня такая специфика: не знаю зарплат игроков, не знаю деталей арендных соглашений клуба со стадионом. Это не моя тема.

— Вы ощущаете этот стадион домашним?

— Да-да. Часто вспоминаю игру с «Крыльями» на Центральном стадионе, где на противоположной трибуне я видел максимум тысячу человек. А сейчас я вижу на новом стадионе на игре с «Ротором» полные трибуны.

— Ведь не в стадионе дело, а в том, что «Рубин» преобразился и зритель пошел на команду.

— Я просто сопоставляю картинку первой домашней игры и последней — разница огромная. И не только в количестве, но и в том, как переживают за нас. То, что мы сравняли счет в игре с «Ротором», — это полностью заслуга болельщиков, которые гнали нас после пропущенного мяча. Это было нечто! Большое спасибо болельщикам. Могу проследить, как изменилось их отношение к команде по ходу сезона. На фан-секторе сделали перформанс, посвященный мне и генеральному директору клуба. Это очень приятно.

— После «Ротора» вы впервые подошли к фан-сектору. У вас есть какое-то общение с фанатами?

— Научен долгим опытом, что когда ты выстраиваешь отношения с фан-сектором, то, как правило, это не работает так, как с футболистами. С игроками хорошие отношения служат подушкой безопасности в конфликтных ситуациях, а с болельщиками — нет. Когда ты выигрываешь — все хлопают и хвалят, стоит проиграть — тебя поливают. Поэтому решил для себя: с огромным уважением отношусь к каждому болельщику, но специальных отношений с ними иметь не хочу. Потом это все равно оборачивается против меня. Если у тебя нет никаких ожиданий, то не будет и разочарований.

С первого дня говорил игрокам, что они должны подходить к болельщикам и благодарить за поддержку, но сам этого не делал. После заключительной игры я пошел к фан-сектору и выразил ему большой респект. А в его лице — всем казанским болельщикам клуба, которые нам очень сильно помогли.

«Первые полгода думал, что Самошников просто немой»

— Игра Георгия Зотова весной — открытие. За счет чего он прибавил? Ему уже 31 год, не приходилось ждать от него чего-то нового и такого скачка в уровне игры.

— Он быстро понял требования и быстро перестроился. Помните, Карпин говорил, что самый ценный совет Романцева — максимально быстро понять, что хочет от тебя тренер, и делать это. С Зотовым именно тот случай.

Когда он пришел в команду, я ему четко объяснял требования. Это происходит в индивидуальном режиме, перед этим мы смотрим записи тренировок и контрольных матчей. Потом мы с игроком садимся, и я ему рассказываю каждый шаг, как нужно действовать: правее, выше, ниже, левее, здесь выдергивайся, здесь стой. И так далее. Кто-то быстро это принимает, кто-то долго, а некоторые вообще никогда этим не овладевают. Но Зотову очень зашли эти требования, он их быстро понял, стал в них абсолютно органичным.

Моя методика построена так: если ты органичен в требованиях, четко их понимаешь, то действуешь на автомате. И внутри жестких требований есть люфт для проявления индивидуальных решений.

— Самошникову долго заходили ваши требования?

— Нет, ему просто требовалось много времени для адаптации. Это особенность его личности. Первые полгода я вообще думал, что Самошников немой.

— Сейчас он активно общается?

— Я же все время шучу, что есть формула игрока: сначала он молчит и играет, потом играет и разговаривает, а затем не играет и только разговаривает. Самошников сейчас во второй стадии, и это оптимальный вариант. Он комфортно чувствует себя в коллективе, с ним идет плотное общение, он интегрирован во все процессы. Но ему очень тяжело дался процесс адаптации, и это несмотря на то, что это наш скилл. В «Рубине» все раскрепощено, все могут общаться, что угодно говорить, тебя вечно подкалывают, во все вовлекают, легкая атмосфера. И если здесь он полгода молчал, то сколько бы он молчал, если бы таких условий вообще не было?

— Есть что-то похожее с Головиным?

— Да, очень похоже. И Головин сейчас в очень активной второй фазе. Когда мы с ним общаемся, то 70% времени говорит он и 30% - я.

— Йевтич забил много победных голов, принес важные очки. Но кажется, что ему не хватает скорости и при плотной игре он теряется.

— У Дарко очень высокий уровень мастерства, и своими голами он доказал это. Мы долго этого ждали, потому что видели на тренировках, как это происходит и какая у него потрясающая левая нога. Но так получилось, что Йевтич очень сильно зависит от своего функционального состояния. Есть игроки, которые не зависят от него, как Деспотович. А Йевтич — очень зависит.

В прошлом году на зимних сборах он получил травму и пропустил длинный отрезок, долго набирал форму через игры. Летом не было предсезонки и функциональных тренировок, чтобы он пришел к оптимальному состоянию. И зимой он прошел все сборы, но с «Ротором» в контрольном матче получил тяжелую травму — у него была контузия коленного сустава. Дарко выглядел фантастически, прошел все сборы в общей группе, но опять выбыл на месяц. Колено все время болело, отекало. За полтора года в команде он еще не был в оптимальном функциональном состоянии, хотя от него очень зависит. Отсюда и перепады в его игре.

Да, это ограничение: не может футболист быть все время в оптимальной физической форме. Но мы надеемся, что ему удастся играть на высоком уровне. У Йевтича нет хронических повреждений, возраст позволяет выполнять объем работы. Я очень высоко оцениваю качества, которые у него есть. Чтобы он их постоянно демонстрировал, нужно стабильное функциональное состояние.

— Дюпин — один из лучших вратарей сезона, сделал много важных спасений, определенно помог «Рубину» и вызван в сборную. Но вас устраивает его игра ногами?

— Юра должен стабилизировать это. Он знает, что мы очень зависим от его игры ногами. И он зависим от этого компонента. Иногда его игра потрясающая — сложные мячи он выбивает первым касанием в нужные точки, — а порой этого нет.

Не могу сказать, что у него это великолепно получается или плохо. Он точно это умеет, раз иногда демонстрирует. Ему нужно просто это качество стабилизировать, чтобы получалось не 5 точных передач из 10, а хотя бы 8.

«Ин Бом — системообразующий игрок «Рубина». Его травма сильно повлияла на наши планы»

— Как зимняя травма Ин Бома повлияла на ваши планы, стиль игры и рисунок?

— Очень сильно повлияла. Когда у нас есть Ин Бом, мы можем максимально разнообразить нашу игру: играть через фланги на Макарова и Кварацхелию, через большого нападающего и центральную зону. Но когда его нет, это сразу нас ограничивает. Мы играем больше во фланговые зоны, а середина не так активно задействована, как с Ин Бомом в составе. Это важный и системообразующий игрок «Рубина».

— По игровому интеллекту с кем его можно сравнить из тех, с кем вы работали?

— Рома Еременко, Хонда в лучшие годы, тот же Головин, Дзагоев по игровому интеллекту — фантастический футболист.

— Много говорят про талант Хвичи, Макарова. У Ин Бома какой потолок?

— Ему нужно провести длинный отрезок сезона, чтобы показать все то, что он умеет. А так это игрок очень высокого уровня. Если говорить о тех игроках, кто может шагнуть на другой уровень, то Ин Бом — в этом списке.

— Игра Шатова в этом сезоне оставляет двоякое впечатление. Как его оцените?

— Олег был очень много травмирован в «Зените» в последние годы, и нам точно удалось с этим справиться. Он сыграл 21 матч — это рекорд за последние три-четыре сезона.

Когда футболист столько времени теряет из-за травм, то сразу не может начать феерить. Он был безумно полезен в развитии атак, в переходах и организации игровых действий. На следующий сезон его задача — вернуть полезные действия в финальной трети. Тут есть определенные вопросы. Но я понимал, что все и сразу от него получить невозможно. Если мы берем игрока с такой длинной историей травм, то в секунду все это не исправить.

Олег — лидер раздевалки, самый статусный наш игрок. Он нес очень серьезные функции в коллективе.

— Игнатьев пережил, возможно, самый тяжелый год в карьере. Не думали дать ему шанс поиграть где-нибудь в аренде, перезагрузиться? Сейчас ему тяжело сидеть под Деспотовичем.

— Иван проиграл конкуренцию другому нападающему — такие ситуации сплошь и рядом. Если у нашего игрока, который не получает достаточной игровой практики, будут какие-то варианты для перехода, то мы всегда за. Я никогда не веду себя как Кощей, который над златом чах, не держусь за игроков. Мы спокойно отдаем футболистов в аренды и продаем. С Игнатьевым такая же ситуация: будут варианты, которые всех устроят, — с удовольствием рассмотрим. Не будет — спокойно продолжим работать. Это касается любого игрока.

«Хвича готов к следующему шагу. Зачем удерживать поезд на ходу?»

— Какое лучшее решение будет для Кварацхелии этим летом?

— Не погружен в тему переговоров, их ведет клуб. Мое мнение — он готов к следующему шагу. Думаю, он его сделает. Зачем удерживать поезд на ходу?

— Вы говорили, что когда только пришли в «Рубин» и увидели Хвичу, то поняли, что оказались в клубе не зря. Не будет тяжело с ним расставаться? Заменить такой талант трудно.

— Я настолько опытен, настолько часто был в ситуациях, когда лучшие игроки уходили из моей команды, что у меня скорее ощущение внутреннего удовлетворения. Я хорошо сделал свою работу и помог таланту выйти на качественно другой уровень. Понимаю, что есть футбольные места, где развитие игрока будет происходить быстрее, чем в России.

— Как «Рубин» будет перестраивать игру после его ухода или это не системная потеря?

— Мы просто найдем замену, структурно ничего менять не придется. Отличие Хвичи от Ин Бома — он не системообразующий игрок. Квара яркий, качественный, но не системообразующий футболист команды. Тут ничего менять не придется. Мы будем искать по модели похожего игрока, но не будем менять стиль и систему игры.

— Вы еще ищете замену Хвичу или уже нашли?

— У нас есть масса вариантов. Есть Зурико, который может стать прямой заменой Хвичи. Сборы он будет проходить с «Рубином», а дальше — посмотрим. Но у нас еще Кварацхелия никуда не ушел. Поэтому мы держим в уме различные варианты.

— Какие у вас с ним отношения? Будете так же поддерживать контакт, как с Головиным и Эдегором?

— Отличные отношения. Хвича плохо говорит по-русски и по-английски. Я боюсь, мне нужно выучить грузинский, чтобы поддерживать с ним связь!

— Языковой барьер не станет для него проблемой в Европе?

— Он еще молод. Знаете, я выучил язык, когда мне было 45 лет. А 20-летний молодой человек обязан его выучить. Головин уехал в «Монако», не зная языка совсем. Сейчас это не проблема. Миранчук вряд ли знал язык, когда поехал в Италию. Если Хвича выучит английский, то у нас сохранится общение.

— Макаров — главная звезда «Рубина» после ухода Хвичи? Какой у него потолок?

— У него очень большой запас. Макаров может давать результат в любой игре. Он один своими индивидуальными действиями может обыграть любую команду. Пока он это делал эпизодически, но может делать это систематически, если выведет свою игру на принципиально иной уровень. Не стоит забывать, что это был его первый полноценный сезон в карьере в РПЛ. Качества, которые у него есть, он будет оттачивать и прогрессировать.

Еще у него есть большой тактический запас, в чем еще нужно прибавить. Функциональный и ментальный в том числе.

— Про Давиташвили вы сказали, а на Степанова рассчитываете?

— В фильме «Место встречи изменить нельзя» была фраза Высоцкого: «Вор должен сидеть в тюрьме». Так и футболист должен играть в футбол. Степанов получил гарантированную игровую практику в прошлом сезоне за «Ротор», и ему нужно играть дальше.

Если мы поймем, что можем дать ему такую возможность, то оставим. Если поймем, что не сможем, то будем первыми выступать за то, чтобы он получил такую возможность в другом клубе.

— Игорь Коновалов вернется из Тулы. Рассчитываете на него?

— Думаю, он вернется из аренды, и мы сразу будем искать дальнейшие варианты для его карьеры.

— Уремовича не было на последнем матче даже на трибуне.

— Он травмировался. Ему нужно было улететь, у него вопросы с национальной сборной — включения в заявку на Евро. Медицинскому штабу сборной Хорватии нужно было оценить его состояние. Филип улетел из Казани буквально за день до игры с «Ротором».

«Не удивлюсь, если завтра нам скажут: «Ребят, не будет спонсорства, до свидания!»

— Вы после прихода в «Рубин» говорили, что нельзя с командой уровня середины выпрыгнуть в пятерку, только в виде исключения. Сейчас «Рубин» — это команда какого уровня?

— Думаю, что бюджет команды напрямую это отражает. Мы заняли максимально возможное место с учетом всех обстоятельств. Понятно, что повалились «Краснодар» и ЦСКА. Но не такое уж большое отставание от «Спартака» и «Локомотива» при этом.

И если учесть все факторы, обстоятельства и наш бюджет, то это максимально удачное выступление для «Рубина». Четвертое место — это то место, куда мы не сильно смотрели, если честно.

— «Рубин» участвует в отборе к Лиге конференций, в РПЛ и в Кубке. Будет ли усиление состава?

— Не знаю. Не рассуждаю абстрактно. Вдруг нам спонсоры скажут: «Живите как вы хотите. Продавайте Кварацхелию и комплектуйте состав на вырученные средства». Я не знаю, каковы планы, какие у нас финансовые возможности, какой у нас бюджет на покупки. И я не парюсь, потому что команда у нас есть, а как будет протекать наша трансферная политика — вопрос. С Рустемом Фидаевичем мы все обсудили, и с ним у нас есть понимание, но у нас нет понимания, насколько спонсоры будут заинтересованы в развитии команды. Мы просто спокойно готовимся.

— Какие у вас амбиции в Казани и чего бы вы хотели?

— У меня нет абстрактных амбиций. Я не сижу у разбитого корыта, мечтая стать столбовою дворянкой. У меня все амбиции реалистичные и практичные. Даже с этой командой мы можем бороться за самые высокие места, при условии стабильности игровых действий и отсутствии потерь. Понятно, что если будут приобретены более качественные игроки, то и задачи будут более высокие, и их будет легче решать. Но и так у нас боеспособная команда. Как решат наши спонсоры... Там сейчас непростая ситуация, как я понимаю.

— Да, «СИБУР» поглощает «ТАИФ» (генеральный спонсор «Рубина». — Прим. «СЭ»).

— Я от этого максимально далек. Это не моя тема, и мне тяжело комментировать. Но от этого полностью зависит наша селекция.

— Вы с ЦСКА выигрывали титулы, играли в Лиге чемпионов. В последние годы этого нет. Нет жажды этих больших матчей, серьезной конкуренции?

— Она есть, если к этому есть возможность. В каждой команде на каждом уровне есть свои задачи и свои амбиции. Как я горжусь четвертьфиналом Лиги чемпионов, так же я горд Мартином Эдегором, который после сезона в «Витессе» стал самым востребованным игроком в Европе. И то кайф, и это. Просто это разного рода удовольствия.

«Тамбов» в весенней части — это позор. Все записали себе по три очка"

— Какие у вас впечатления от первого полноценного сезона после возвращения в Россию?

— Мы единственный чемпионат, где допускали на трибуны болельщиков. У нас был крайне привлекательный чемпионат для иностранцев. Многие мои иностранные друзья смотрели РПЛ, и на контрасте с Европой это хорошо выглядело.

Еще одно впечатление — работа над улучшением судейства. Глава руководства судейского комитета Ашот Хачатурянц понимает глубинную проблему, и с ней стали бороться, это уже приносит свои плоды. Я уверен, что такими темпами мы можем получить эффективную систему судейства.

Негативное впечатление — наши клубы в еврокубках. К сожалению, это наши сегодняшние реалии. Это не случайность, а объективное отражение действительности. Но когда я приезжал работать в Голландию, они были на 14-м месте в таблице коэффициентов УЕФА. И продолжали любить свой чемпионат, болеть за него, считать его самым лучшим в мире и спокойно следовать своим принципам и традициям. Плохое выступление наших клубов — это не повод кричать, что все пропало. Надо пытаться каждому на своем месте сделать наш футбол лучше.

— Дзюбу вы назвали лучшим игроком РПЛ.

— Ну а что, он же стал чемпионом и лучшим бомбардиром. Кто, если не он?

— Главное открытие чемпионата?

— Если мы не берем «Рубин», то это Захарян и Тюкавин. И не знаю, кто из них в большей степени. Оба они ворвались свежим ветром в наш футбол.

— Третье подряд чемпионство «Зенита» — о чем это говорит в контексте состояния лиги?

— «Зенит» объективно сильнее всех по всем показателям три года подряд.

— Как относитесь к тому, что в этом сезоне не будет «стыков» и «Оренбург» не допустили в РПЛ?

— Отлично. У нас есть регламентирующие документы, в которых очень четко прописаны требования. Когда «Оренбург» говорит про стадион — они лукавят. Там кроме стадиона и раздевалки, подтрибунные помещения — огромное количество требований не выполнены. Все говорят о вместимости стадиона, что туда столько не ходит, но это одно из 25 требований. Они их не выполнили.

Мы играли с ЦСКА против «Оренбурга», и я помню, какие там раздевалки. Таких раздевалок просто быть не должно! Не могут люди переодеваться на голове друг у друга. Это как трехуровневый плацкарт, а не раздевалки. Если вы стремитесь в премьер-лигу, то такого быть не должно. И во всех регламентирующих документах прописаны четкие сроки, кто, когда должен предоставить гарантии и как.

Ведь есть пример «Тамбова», который бесконечно не выполнял эти условия, и им переносили эти сроки. Это просто переросло в позорище! «Тамбов» весенней части — это позор. Все команды записали себе по три очка, а я кусаю локти и вспоминаю, что мы сыграли с ними вничью в первом круге и потеряли очки. По сути, был нарушен спортивный принцип.

В случае с «Оренбургом» сейчас бюро исполкома РФС, комиссия по лицензированию поступили абсолютно правильно. Эти требования всем известны, есть четкие сроки их выполнения. А там мыслят так: «Зачем их выполнять, ведь вдруг команда не выйдет в РПЛ? Вот выйду и решу вопрос» — это неправильно. На месте тренера «Оренбурга» я был бы в бешенстве. Он со своей спортивной задачей справился, но не от него зависит устранение проблем с инфраструктурой. Это предельно нечестно по отношению к тренерам, игрокам, спортивному департаменту клуба.

«Репетировал танец для юбилея во время паузы на матчи сборных»

— Ваш юбилей — пожалуй, одно из главных событий мая в нашем футболе. Как вы его планировали во время сезона?

— Я на самом деле не хотел, чтобы он стал публичным, и со своей стороны ничего не делал для этого. Начал готовиться к юбилею давно, еще на сборах. Между сборами приезжал в Москву и нанял ивент-компанию. С ними проговорил все детали, чего бы я хотел. Они уже занимались организацией корпоратива. Я просто дал общее направление, кого бы хотел видеть, общую стилистику.

— Всех получилось позвать?

— Практически. Все приглашенные — это те люди, с которыми я общаюсь. Были и мои одноклассницы из Волгограда, классная руководительница, мои студенческие друзья. Не было каких-то важных или нужных людей, а только те, с кем я сохраняю общение в жизни.

— Сколько было человек?

— Думаю, около 150. И там только из «Рубина» было больше 60 человек. Не смогли приехать Головин, некоторые другие воспитанники. Колодин работает в Казахстане, и у них идет сезон. Игорь Акинфеев в этот день отмечал день рождения сына и извинился, что не смог приехать. Всех собрать невозможно.

— Вам подарили видео с клипами, и вы назвали его лучшим подарком. А что еще дарили?

— Из запоминающихся — это майка Диего Марадоны. Подарили ее Олег Яровинский, Кристиан Эмиле (агент Слуцкого. — Прим. ред.) и наш доктор Михаил Бутовский. Они покупали ее на специальном аукционе, сильно заморочились. Были и картины с тематическим подтекстом.

— Почему решили спеть песню «Короля и Шута»?

— Мне нравится эта песня. Не нравится, как я пою, но песня — очень.

— Танец с девушками долго репетировали?

— Нет! Кстати, хочу сказать большое спасибо Оле Березуцкой, которая очень помогла. Она полностью режиссировала танец, когда у нас была пауза на матчи сборных. Мы один раз отрепетировали, и один раз она прислала видео. Я его подсматривал, подучивал чуть-чуть. И Оля снялась в клипе «Рубина» в куске с Шатовым. Спасибо ей большое, потому что она проявила очень активное участие. Иначе не было бы этого танца.

Очень многие люди откликнулись с душой. Помимо фильма «Леони» и клипа «Рубина» были фильмы от детей из моей школы, а также моих воспитанников, которые сейчас работают тренерами. Там было и поздравление от моего первого тренера, который приболел и не смог приехать. Понятно, что уровень режиссуры не переплюнуть, но люди вкладывали душу и сердце в свои поздравления.

***

— Трагедия в школе №175 в Казани потрясла нас всех. Насколько это стало ударом для вас и для команды?

— Это стало очень большим эмоциональным ударом. У нас в тот день было тренерское совещание, и зашел Олег Кузьмин, который показал нам эти кадры. И тренировка не получилась совсем... Все мы были в этих мыслях о детях, пострадавших и погибших...

Выражаем соболезнования родным и близким погибших детей и взрослых при стрельбе в казанской гимназии №175. В этот трагический день мы скорбим вместе с вами.



Всем пострадавшим желаем скорейшего выздоровления. pic.twitter.com/Bk2wtV5TYr — «Рубин» Казань (@fcrk) May 11, 2021

Посмотрел выпуск «Редакции» Пивоварова из Казани, и он вызвал глубокую депрессию. Настолько глубоко вовлекаюсь в эти моменты... Я не ездил к школе, но если бы я съездил, то не смог бы вообще настроиться на работу и подготовку к игре. Это тяжелая трагедия.

Мальчишка, который выпрыгнул из окна, занимается в школе «Мирас». Мы ему отправляли видео для поддержки, к нему ездил Цезарь Навас... Мы сейчас будем его реабилитировать, использовать всех наших специалистов, возвращать его в футбол. Я лично и игроки «Рубина» перечисляли средства для семей пострадавших. Но в такой ситуации никаких усилий и помощи будет недостаточно, чтобы справиться с этой трагедией. Нет никаких слов...