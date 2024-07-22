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Сегодня, 14:30

Капитан «Факела» Квеквескири: «Никто не ожидал, что Грузия на Евро пройдет так далеко. Бог их наградил»

Зарина Халимхонова
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Капитан «Факела» Ираклий Квеквескири в комментарии для «СЭ» поделился впечатлениями от игры сборной Грузии на Евро-2024.

«Ребята молодцы — бились, отдавали себя полностью и проявили характер. Грузия — маленькая держава, которая вышла на Евро впервые! Никто не ожидал, что команда пройдет так далеко. Думаю, ребята сами не ожидали. Здорово играли, бились друг за друга, и их наградил бог. Меня сильно удивил опорный полузащитник [Георгий] Кочорашвили. Думаю, после Евро у него будет большое будущее. Что касается вратаря [Георгия Мамардашвили], то его и так все знают — он хорошо играет в чемпионате Испании. И Кварацхелию знают все. А вот от Кочорашвили было неожиданно видеть такую игру. Он молодец!», — сказал Квеквескири «СЭ».

Сборная Грузии вышла в 1/8 финала чемпионата Европы-2024, где проиграла Испании (1:4).

Евро-2024
Сборная Грузии по футболу
Ираклий Квеквескири
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 1 1 0 0 4-0 3
2
 Динамо 1 1 0 0 3-1 3
3
 Оренбург 1 1 0 0 2-0 3
4
 Локомотив 1 1 0 0 3-2 3
5
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
6
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
7
 Динамо Мх 1 0 1 0 1-1 1
8
 Краснодар 1 0 1 0 1-1 1
9
 ЦСКА 1 0 1 0 0-0 1
10
 Ростов 1 0 1 0 0-0 1
11
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
12
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
13
 Акрон 1 0 0 1 2-3 0
14
 Факел 1 0 0 1 1-3 0
15
 Спартак 1 0 0 1 0-2 0
16
 Кр. Советов 1 0 0 1 0-4 0
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20.07 15:00
Локомотив – Акрон
 3 : 2
20.07 17:30
Кр. Советов – Зенит
 0 : 4
20.07 20:00
Ростов – ЦСКА
 0 : 0
20.07 20:00
Динамо – Факел
 3 : 1
21.07 17:30
Оренбург – Спартак
 2 : 0
21.07 20:00
Ахмат – Краснодар
 1 : 1
21.07 20:00
Химки – Динамо Мх
 1 : 1
22.07 20:00
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