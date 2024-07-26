Мостовой: «Евро-2024 смотрели четыре миллиарда человек, за каким видом спорта еще так следят?»

Бывший российский полузащитник Александр Мостовой поделился впечатлениями от прошедшего в Германии Евро-2024.

«Мне турнир был очень интересен. Понимаю вопрос. На протяжении всего турнира слышал — там скучно, это неинтересно... Не интересно смотреть — не смотрите. Есть же много «более интересных» видов спорта, смотрите их. Игры в плей-офф смотрели миллиарда четыре человек. Какой другой вид спорта столько смотрят?» — цитирует Мостового «РБ Спорт».

Победителем чемпионата Европы стала сборная Испании, которая в финале турнира обыграла национальную команду Англии со счетом 2:1. «Красная фурия» стала рекордсменом по количеству побед на турнирах. Теперь на ее счету 4 титула.