Хенесс — о сборной Испании: «Рождается команда, которая будет доминировать в ближайшие годы»

Почетный президент «Баварии» Ули Хенесс оценил выступление сборной Испании на Евро-2024.

«Я думаю, что рождается команда, которая будет доминировать в мире в ближайшие годы. Проиграть в такой борьбе этой команде — не позор. Испанцы заслуженно выиграли Евро. Нужно признать, что в четвертьфинале мы увидели досрочный финал — Германия против Испании. Это были две лучшие команды турнира. Испанцы, возможно, немного сильнее», — приводит слова Хенесса AS.

Испания 14 июля обыграла Англию (2:1) в финале Евро-2024. Испанцы в четвертый раз стали чемпионами Европы — это рекорд среди всех европейских команд. Ранее Испания побеждала в 1964, 2008 и 2012 годах.