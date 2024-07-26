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Париж-2024

Сегодня, 08:30

3000 долларов за купальник. Симона Байлз выступит на Олимпиаде в роскошной форме

Симона Байлз выступит на Олимпиаде-2024 в купальнике за 3000 долларов
Карина Точилова
корреспондент отдела спорта
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Гимнастка Симона Байлз
Симона Байлз.
Фото Reuters
От кутюр в столице мировой моды от американских гимнасток.

Три года назад на неудачной для Симоны Байлз Олимпиаде все говорили о неких лекарствах, которые якобы не дали провезти американке в Японию. Перед парижской Олимпиадой Байлз тоже обсуждают — не только тот факт, что она едет собрать все золото и в отборе выиграла почти все, что могла. Но и форму, в которой будет соревноваться. Сборная США по спортивной гимнастике выступит на предстоящих Олимпийских играх в Париже в купальниках со стразами Swarovski.

Десятки тысяч долларов для Байлз и Ко

10 июля были представлены купальники для американских гимнасток, которые были созданы брендом GK Elite совместно с Федерацией гимнастики США. Это первый случай, когда сборная показала купальники до начала Олимпиады. Каждый костюм стоит примерно 3000 долларов, сообщает Fortune.

По данным CNN, каждый из купальников для Симоны Байлз, Джордан Чайлз, Суни Ли, Джэйд Кери, Хезли Риверы, Джослин Роберсон и Лиэнг Вонг украсит от 5 до 10 тысяч кристаллов. Изначально было создано более 10 костюмов, из которых в коллекцию вошло восемь купальников с собственными названиями. Кроме этого, впервые в сборной США на купальниках использовали жемчужины, которые показывают уважение к столице моды и к городу-организатору — Парижу. Основной упор делался на элегантность, изысканность и патриотизм: дизайнеры вдохновлялись старым голливудским гламуром и высокой парижской модой.

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Подготовка к созданию началась еще в 2022 году с поиска идей, опроса спортсменов: сейчас для них в первую очередь важен комфорт, сообщает Washington Post. Они выбирали, какой длины делать рукава, какой воротник будет удобнее и прочие детали. В 2023-м приступили к разработке эскизов. В процессе создания использовали компьютерные технологии: рисунки печатали на бумаге и переносили на ткань с помощью термопереноса. И в начале июля был представлен готовый вариант. Уже сейчас на сайте GK Elite доступны копии купальников, их может приобрести каждый желающий.

Гимнастка Симона Байлз
Фото Reuters

Особый выход на командник

Всего гимнастке понадобится семь купальников, если она отберется в индивидуальные финалы. Каждая спортсменка сможет сама выбирать, какой купальник ей надеть. Только для финала командного зачета создали специальный купальник, который отдает дань уважения первой золотой медали на Олимпийских играх сборной США в 1996 году. По словам директора по дизайну GK Жанны Диас, современная коллекция отличается от костюмов сборной 1996 года, «Великолепной семерки», более современным дизайном, чтобы избежать повторов. Купальник создан в стиле национального флага: наверху и левом рукаве звезды на темно-синем фоне, в остальной части купальника на белой ткани красные полосы, расположенные в хаотичном порядке. Такой дизайн ассоциируется с моментом, когда спортсмен накидывает флаг на плечи после награждения. Весь купальник украшен стразами Swarovski.

Несмотря на такое количество камней, купальники спортивных гимнасток продолжают отличаться от «художниц» своей лаконичностью. Сейчас спортсменкам нравятся матовые ткани в сочетании со стразами, в блестящих тканях выступают реже. Практически все костюмы выполнены в цветах флага США — красный, белый и синий, они либо сочетают в себе несколько оттенков, либо однотонные. С Олимпийских игр 2016 года, которые проходили в Рио-де-Жанейро, дизайны костюмов сборной США выполняются в этих цветах, однако на чемпионатах мира могут использовать светло-голубой, фиолетовый или розовый.

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Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа. Соревнования у женщин начнутся 28 июля с квалификации и закончатся финалами в отдельных видах 5 августа. Действующими чемпионками командного зачета являются россиянки, которые не участвуют в Играх — а Байлз едет одной из главных фавориток. На данный момент у нее четыре золотые олимпийские медали в карьере, рекорд среди гимнасток у нашей Ларисы Латыниной — девять.

Байлз сейчас 27, а следующая Олимпиада пройдет в США — так что шанс побить вечное достижение есть.

Олимпиада
Симона Байлз
Спортивная гимнастика
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