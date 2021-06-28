Президент украинского «Руха»: «Кайфовал, когда бельгийцы рвали москалей»

Президент львовского «Руха» Григорий Козловский заявил, что он вместе с президентом «Карпат» Олегом Смалийчуком смотрел матч Евро-2020 Бельгия — Россия (3:0) и болел за бельгийцев.

«Мы с Олегом общались о других вещах, — цитирует президента Tribuna.com 28 июня. — И кайфовали от того, что бельгийцы рвали москалей. Это была тема нашего разговора».

Сборная России покинула чемпионат Европы, заняв последнее место в группе В. Россияне обыграли Финляндию (1:0), уступили Бельгии (0:3) и Дании (1:4).