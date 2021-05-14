Авторская колонка известного комментатора, бывшего пресс-атташе сборной России — о феномене казанцев в сезоне-2020/21.

В это воскресенье «Рубину» играть с «Ротором». Казанцы должны брать три очка и финишировать не ниже четвертого места. Есть шанс оказаться и выше — все зависит от того, насколько сконцентрированным в заключительном туре окажется «Урал», соперник «Локомотива». Екатеринбуржцам уже «ничего не нужно».

Но даже если Леонид Слуцкий и К° закончат чемпионат вплотную за тройкой призеров, это все равно сказочные десять месяцев клуба, который последний раз брал медали очень давно. Тогда, в 2010-м, сборную только-только покинул Хиддинк, «Спартак» из Нальчика претендовал на еврокубки, а «Томь», «Алания», «Сибирь», «Сатурн» и «Амкар» выступали в премьер-лиге. Все последующие годы «Рубин» мог претендовать разве что на разовые успехи в РПЛ или на кубковый прорыв. При этом рубиновцы попадали в сборную и ездили в ее составе на Евро или ЧМ — Шаронов, Рыжиков, Кузьмин, Могилевец, — но никто не мог сказать, что в столице Татарстана идет системный процесс. Пока не начался сезон-2020/21.

У золотого «Локомотива» был сильный сплав в лице Филатова и Семина. У ЦСКА рост ПФК обеспечивала связка Гинер — Бабаев и успешная тренерская работа — сначала Газзаева, а потом Слуцкого. Подъем «Зенита» стал возможен благодаря менеджерскому триумвирату Фурсенко — Сарсания — Адвокат.

Но все это чемпионские подвиги, а история нынешнего «Рубина» ближе всего к недавнему взлету «Ростова». Клубу из большого региона, где есть сильные руководитель, спортивный директор и тренер, не так уж сложно выстрелить в одном из сезонов, затем следует удачная продажа звезд и новый вызов. Дончане сейчас как раз проходят через эти жернова, финишируя неожиданно низко.

А вот «Рубин» только идет наверх — в своем лучшем розыгрыше за долгие годы. Когда говоришь с людьми из клуба, к очевидному ответу на вопрос, как это удалось, добавляется только одно: слова «у нас очень адекватные и позитивные руководители».

Заслуги Слуцкого здесь бросаются в глаза в первую очередь. Его раньше часто упрекали в том, что тренер выжимает максимум из команды, но люди не прогрессируют, — но эти претензии давно изжили себя. Муса и Головин в ЦСКА, Эдегор в «Витессе» — уже одних этих фамилий было бы достаточно, чтобы закрыть тему. Но в Казани при нем доросли до вызова в сборную перед Евро-2020 Дюпин, Самошников, Макаров. Кварацхелия, уходивший из «Локомотива» в статусе большого таланта, стал у Слуцкого игроком, претендующим на лавры лучшего футболиста сезона. Самый результативный чемпионат в карьере провел Деспотович. А Абильдгора должны признать лучшим опорным полузащитником РПЛ-2020/21.

Выстрелили не все, те же Солтмурад Бакаев и Игнатьев провели год ниже ожиданий. Но сложно с ходу назвать команду, и игроки которой, и она сама в целом так сильно прибавили бы с лета 2020-го.

Конечно, это успех не только Слуцкого. Два года назад в «Рубин» вернулся Рустем Сайманов — на должность генерального директора. Собиравший когда-то ту крутую бердыевскую команду, а недавно сумевший превзойти при голосовании клубов РПЛ за кандидатов в исполком РФС и Гинера, и Ротенберга, и Федуна. И здесь надо сказать о кадровом решении, которое было нетипично для сегодняшней премьер-лиги.

Слуцкий пришел в клуб не один. Сайманов согласился на появление не только Олега Веретенникова, но и тех, кто занял ключевые позиции, — Олега Яровинского в роли спортивного директора и Михаила Бутовского как главного врача. Обоих многие считают лучшими в своих профессиях в РПЛ. Фамилия Слуцкого сейчас мелькнула в слитом в соцсети черновике стратегии «Спартака», а ранее его связывали с «Краснодаром» — но невозможно представить, чтобы Леонид Викторович пришел бы в эти клубы не с одним-двумя ассистентами, а оставив за собой весь спортивный блок.

«Рубин» же пошел навстречу. Это очень сильный ход, не только увеличивающий статус тренера в команде, но и автоматически повышающий рейтинг ФК в футбольном мире, и я не могу вспомнить ничего подобного в РПЛ в последние годы. А вот другой фактор стал обязательным, если говорить об успешной команде.

Уровень игроков, их защищенность и дефицит привели к тому, что прежние методы мотивации команды не работают. Овчинников, долгие годы помогавший Слуцкому в ЦСКА, назвал его тренером, гениально манипулирующим футболистами через прямое общение. Можно, наверное, сформулировать иначе — Слуцкий после Англии и Голландии хорошо понимал, что вытащить лучшее из людей можно только благодаря постоянному позитивному контакту с ними. За счет более короткой дистанции между тренером и коллективом, когда разрешаются даже шутки над собой.

Если говорить об успешных тренерах этого сезона — а это Федотов, Семак, Николич, Тедеско, — любой из них стал для футболистов тем человеком, с кем комфортно. Тем, кто с тобой на одной волне. И для кого принципиально важно создать семейную атмосферу.

В архивном видео, снятом в раздевалке сборной на «Стад де Франс», которым на днях поделился в Instagram Жирков, запечатлена речь Слуцкого, обращенная к Юрию. Это только часть их общения в тот день — было и другое, у автобуса после финального свистка, — но, несмотря на проскальзывающий мат, тренер ни разу не сказал что-то резкое или унизительное. Сорвись он тогда, могло произойти все что угодно. Но Слуцкий не сорвался — ни после Евро-2016, ни после двух не самых удачных по результату иностранных командировок.

И когда он, вернувшись, говорил, что весь этот опыт сделал его сильнее как тренера, многим не верилось. Как оказалось, зря.

Они оба, Слуцкий и Сайманов, вернулись в российский футбол.

Неудивительно, что «Рубин» тоже вернулся.

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