Футбол
Евро-2020
Новости
Таблицы Календарь Статистика Команды Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы

Талалаев — об игре Семенова в матче с бельгийцами: «Чувствую и свою вину за его ошибки»

13:40
Теги:

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев в интервью «СЭ» рассказал, каково ему было в режиме live говорить об ошибке защитника своей команды Андрея Семенова в матче с бельгийцами. Талалаев комментировал ту встречу в прямом эфире канала «Россия-1».

— Комментировать ошибку Семенова — это самое сложное, что для меня было, — признался Талалаев. — На мой взгляд, Андрей — один из лучших центральных защитников нашего чемпионата.

Те ошибки, которые он совершил в этой игре, ему не свойственны. То есть причины нужно искать где-то внутри него. Это сложно, когда ты переживаешь и ощущаешь ответственность за успех парня. Ты знаешь, что он умеет, но не проявляет максимум. Чувствуешь и свою вину за это.

— С ним после случившегося еще не разговаривали?

— Нет. Дали ему время отдохнуть. В начале следующего месяца Семенов должен приехать на сборы «Ахмата». Тогда, в более спокойной атмосфере, и поговорим.

— Думали, что Черчесов уберет его в запас на матч с Финляндией и поставит Дивеева?

— После этих ошибок у меня не было сомнений, что его заменят. Другой вопрос, что я не знал уровень готовности других защитников. Но когда один из самых опытных игроков на поле совершает такие ошибки — реакция тренера неизбежна. Там вопрос был не столько даже не в голе, сколько в том, что было потом.

По мне, ошибку в матче может совершить любой игрок. Главное — в том, как он ведет себя после этого. Ни вратарь, ни защитники не имеют права делать череду ошибок. Семенов покатил поперечный пас на Джикию, который перехватил Лукаку и убегал один на один, если бы тот же Джикия у него в последний момент не выбил мяч. Не было четкости при выносе мяча, когда бельгийцы простреливали с фланга. Эти ошибки и подтолкнули к мысли, что не в разовой ситуации, а в целом в этом матче у Андрея все не совсем ровно и правильно.

Сборная России на Евро стартовала с поражения от бельгийцев (0:3) и в итоге заняла последнее место в группе B и покинула турнир. Подопечные Станислава Черчесова на групповом этапе обыграли сборную Финляндии (1:0) и уступили Дании (1:4).

Полное интервью с Талалаевым читайте — здесь

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Евро-2020. 1/8 финала
Нидерланды
Чехия

П1

35%

1.65

Обе забьют - да

26%

1.84

Ф2 (+1)

16%

1.80
⚽ Футбол. Евро-2020. 1/8 финала
Бельгия
Португалия

П1

34%

2.43

Обе забьют - да

22%

1.82

X2

15%

1.63
⚽ Футбол. Евро-2020. 1/8 финала
Италия 2
Австрия 1
Матч завершен (ДВ)

П1

40%

1.53

ИТБ1 (1,5)

24%

1.83

ТБ 2.0

17%

1.63

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 228319
Все опросы
Кто виноват в вылете сборной России с Евро-2020?
Голосовать Обсудить опрос

Читайте также

Сборная Италии в овертайме победила Австрию и вышла в четвертьфинал Евро
Фигурист Козловский поздравил Москвину с 80-летием
Сын Эдуарда Стрельцова: "Дело Кокорина и Мамаева похоже на дело отца, но есть важное отличие"
«Милан» не будет предлагать Романьоли новый контракт

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Игорь Рабинер все материалы автора
vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ: межсезонье — лето 2021 года в чемпионате России по футболу — главные события — новости и трансферы
Материалы сюжета: Евро 2020: старт чемпионата Европы, игра Россия — Бельгия 12 июня 2021 и другие матчи
Материалы сюжета: Евро 2020: 3-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Дания 21 июня 2021 и другие матчи