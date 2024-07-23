Футбол
Евро
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Судейство

Сегодня, 08:10

Сухина о судействе на Евро: «Рука Кукурельи — не пенальти»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший арбитр Станислав Сухина в интервью «СЭ» оценил уровень судейства на чемпионате Европы в Германии.

— Поговорим о Евро. Как вам уровень судейства на турнире?

— Не скажу, что я посмотрел все от корки до корки. Но в целом уровень судейства хороший. Финал вообще, по-моему, прошел безупречно, без скандалов, без нареканий.

— А вы, кстати, сразу поняли, что второй гол испанцев надо засчитывать?

— Я все-таки зацепил то время, когда по такому эпизоду решение принималось без вмешательства ВАР. Раньше нас учили, что вот такие тоненькие моменты надо судить в пользу атаки. Хорошо, что в данном случае ассистент арбитра разобрался и не поднял флажок. В принципе я сейчас и не припомню на этом Евро грубых судейских ошибок, которые повлияли на исходы встреч.

— А как же рука испанца Кукурельи в матче с немцами?

— Мяч попадает ему в руку, так? Все. Испанец же не играет рукой. Она, что называется, висит у защитника. Тем более Роберто Розетти до Евро на установочной сессии разъяснил, что такая рука — не пенальти.

— Но ведь рука отставлена, мяч летит в створ...

— Рука у него просто висела. Последовал сильный удар, но никакого движения рукой я не увидел. Главное, чтобы такие эпизоды судились одинаково. Иначе начнут закрадываться сомнения.

— Значит, по-вашему, судья был прав?

— Конечно. Первый пункт правил гласит: судья всегда прав. А если судья вдруг не прав, смотри пункт первый.

— А как тогда быть с пенальти на англичанине Кейне в матче с Голландией?

— В центре поля такой контакт расценивался бы как накладка. Это фол. Переносим момент в штрафную — такая же история. Просто решение судьи получилось более резонансным. Англичане реализовали пенальти.

— Судья опять прав?

— На мой взгляд, да.

— Но ведь Кейн уже пробил, и только после этого у него произошел контакт с голландцем.

— Мяч же находился в пределах поля. По правилам игры это пенальти. Хотя в той встрече я и болел за голландцев.

Ламин Ямаль. «О том, что Ямаль станет звездой, узнал еще пять лет назад». Сухина — о скандале со «Спартаком», Денисове и Гинере
Футбол
Евро-2024
Станислав Сухина
1
0
Читайте также
Джонни Депп встречается с русской моделью Юлией Власовой
Надаль перед Олимпиадой проиграл в финале турнира в Бостаде
В Саратове погиб сын губернатора Бусаргина при ДТП
Понижение зарплаты, президент клуба с пистолетом. Что ждет Чалова в ПАОК
Четырнадцать человек пострадали после взрыва газа в магазине в Краснодарском крае
В КБР оштрафовали восемь человек за неуважение к гимну России
Популярное видео
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Материалы сюжета: Евро 2024, плей-офф: главные материалы — расписание и обзоры матчей
Сухина: «Карасев мог бы судить финал Евро-2024»
Сампаоли: «Дембеле играет как аутист — начинает и заканчивает эпизоды сам. Мбаппе иногда такой же»
Семин: «Спаллетти перенес в сборную тактику «Наполи», но у него не было таких исполнителей впереди»
Семин — о Рангнике: «У меня негативные воспоминания по «Локомотиву», поэтому говорить о нем неинтересно»
Семин поделился мнением об игре Роналду и причинах неудачи сборной Португалии на Евро-2024
Хвича уедет в «ПСЖ», Мамардашвили — в АПЛ, Дркушич — в «Севилью»? Топ-10 трансферов звезд Евро-2024
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сампаоли извинился за то, что назвал Дембеле аутистом

Сухина: «Карасев мог бы судить финал Евро-2024»

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости