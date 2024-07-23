Сухина о судействе на Евро: «Рука Кукурельи — не пенальти»

Бывший арбитр Станислав Сухина в интервью «СЭ» оценил уровень судейства на чемпионате Европы в Германии.

— Поговорим о Евро. Как вам уровень судейства на турнире?

— Не скажу, что я посмотрел все от корки до корки. Но в целом уровень судейства хороший. Финал вообще, по-моему, прошел безупречно, без скандалов, без нареканий.

— А вы, кстати, сразу поняли, что второй гол испанцев надо засчитывать?

— Я все-таки зацепил то время, когда по такому эпизоду решение принималось без вмешательства ВАР. Раньше нас учили, что вот такие тоненькие моменты надо судить в пользу атаки. Хорошо, что в данном случае ассистент арбитра разобрался и не поднял флажок. В принципе я сейчас и не припомню на этом Евро грубых судейских ошибок, которые повлияли на исходы встреч.

— А как же рука испанца Кукурельи в матче с немцами?

— Мяч попадает ему в руку, так? Все. Испанец же не играет рукой. Она, что называется, висит у защитника. Тем более Роберто Розетти до Евро на установочной сессии разъяснил, что такая рука — не пенальти.

— Но ведь рука отставлена, мяч летит в створ...

— Рука у него просто висела. Последовал сильный удар, но никакого движения рукой я не увидел. Главное, чтобы такие эпизоды судились одинаково. Иначе начнут закрадываться сомнения.

— Значит, по-вашему, судья был прав?

— Конечно. Первый пункт правил гласит: судья всегда прав. А если судья вдруг не прав, смотри пункт первый.

— А как тогда быть с пенальти на англичанине Кейне в матче с Голландией?

— В центре поля такой контакт расценивался бы как накладка. Это фол. Переносим момент в штрафную — такая же история. Просто решение судьи получилось более резонансным. Англичане реализовали пенальти.

— Судья опять прав?

— На мой взгляд, да.

— Но ведь Кейн уже пробил, и только после этого у него произошел контакт с голландцем.

— Мяч же находился в пределах поля. По правилам игры это пенальти. Хотя в той встрече я и болел за голландцев.