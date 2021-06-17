В Баку сыграли 300-й матч чемпионатов Европы. Юбилеи и рекорды турнира
«Самоубийцы»
В годы мировых и европейских чемпионатов принимаюсь за старое, работаю статистиком: до начала (порой задолго), в процессе и после засеваю газетные полосы цифрами и фактами. Работа (только между нами) не престижная, я бы сказал, примитивная и в то же время хлопотная, для здоровья и жизни опасная: шаг влево, шаг вправо — и ты на небесах. Репертуар ограниченный: отслеживаю юбилеи (в родном отечестве тема весьма уважаемая) — индивидуальные, командные и турнирные. А также рекорды.
Официально рекорды в футболе не регистрируют, это забава, блажь. Традицию заложил и распространил среди статистиков великий Константин Есенин. Отношение к ним бухгалтеров трепетное, как у детей малых, получивших в подарок любимую игрушку. От счастья распирает, нести в себе тяжело, полное удовлетворение испытываешь, лишь поделившись радостью с окружающими. Сегодня такой случай.
Наши СМИ, говорящие и пишущие, стараясь перекричать друг друга, сотрясали воздух: такого еще не было, впервые отсчет мячам чемпионата начался с автогола. Мне как-то неловко повторять ставшую широко известной истину. Отмечу скромно, что автогол турецкого защитника Демирела оказался в истории ЧЕ десятым. Мелковат юбиляр, не спорю, мал, неказист, но довольно редок и потому заслуживает уважительного к себе отношения.
Но прежде зададимся вопросом: что, собственно, считать юбилеем? В нашей стране во время повального увлечения памятными датами, относили к ним любые числа, кратные пяти. Мелочиться не будем, сосредоточимся на числах соблазнительных, округлых, кратных как минимум пятидесяти. Чем крупнее, тем лучше. Сегодня, однако, сделаем исключение.
Привожу полный список «самоубийц».
Голы в свои ворота
|
№
|
Дата
|
Стадия
|
Соперники
|
Автоголы
|
С
|
ОР
|
1
|
16.06.76
|
1/2
|
ЧССР — Голландия
|
Ондруш (ЧССР)
|
1:1
|
3:1
|
2
|
18.06.96
|
Гр.
|
Болгария — Франция
|
Пенев (Болгария)
|
0:1
|
1:3
|
3
|
25.06.00
|
1/4
|
Югославия — Голландия
|
Говедарица (Югославия)
|
0:2
|
1:6
|
4
|
17.06.04
|
Гр.
|
Хорватия — Франция
|
Тудор (Хорватия)
|
0:0
|
2:2
|
5
|
30.06.04
|
1/2
|
Португалия — Голландия
|
Жорже Андраде (Португалия)
|
2:0
|
2:1
|
6
|
15.06.12
|
Гр.
|
Англия — Швеция
|
Джонсон (Англия)
|
1:0
|
3:2
|
7
|
13.06.16
|
Гр.
|
Ирландия — Швеция
|
Кларк (Ирландия)
|
1:0
|
1:1
|
8
|
18.06.16
|
Гр.
|
Исландия — Венгрия
|
Сайварссон (Исландия)
|
1:0
|
1:1
|
9
|
25.06.16
|
1/8
|
Сев.Ирландия — Уэльс
|
Маколи (Сев.Ирландия)
|
0:0
|
0:1
|
10
|
11.06.21
|
Гр.
|
Турция — Италия
|
Демирал (Турция)
|
0:0
|
0:3
С — счет, при котором состоялся автогол, ОР — окончательный результат матча.
Забивали своим, как видите, нечасто. Первый автогол ждали 16 лет. Следующий — еще больше, двадцать. Прорвало в новом веке, рекордсмен — Евро-2016, три гола. Новый турнир начали бодро. Когда готовил материал, в матче Германия — Франция неотразимо пробил по своим, застав врасплох голкипера Нойера, немецкий защитник Хуммельс, предопределив исход встречи. Автогол записан и на счет вратаря поляков Щенсны. Никак пошли на рекорд?
Коль скоро речь зашла о первых голах евротурниров, опубликую весь список с небольшим к нему комментарием.
Первые голы чемпионатов Европы
|
Дата
|
Город
|
Забил
|
Пропустил
|
ОР
|
06.07.60
|
Париж
|
Галич (Югославия)
|
Ламия (Франция)
|
5:4
|
17.06.64
|
Мадрид
|
Переда (Испания)
|
Сентмихай (Венгрия)
|
2:1
|
05.06.68
|
Флоренция
|
Джаич (Югославия)
|
Бенкс (Англия)
|
1:0
|
14.06.72
|
Антверпен
|
Г.Мюллер (ФРГ)
|
Пио (Бельгия)
|
2:1
|
16.06.76
|
Загреб
|
Ондруш (ЧССР)
|
Шрийверс (Голландия)
|
3:1
|
11.06.80
|
Рим
|
Румменигге (ФРГ)
|
Нетоличка (ЧССР)
|
1:0
|
12.06.84
|
Париж
|
Платини (Франция)
|
Квист (Дания)
|
1:0
|
10.06.88
|
Дюссельдорф
|
Манчини (Италия)
|
Иммель (ФРГ)
|
1:1
|
10.06.92
|
Стокгольм
|
Эрикссон (Швеция)
|
Мартини (Франция)
|
1:1
|
08.06.96
|
Лондон
|
Ширер (Англия)
|
Пасколо (Швейцария)
|
1:1
|
10.06.00
|
Брюссель
|
Гор (Бельгия)
|
Хедман (Швеция)
|
|
12.06.04
|
Порту
|
Карагунис (Греция)
|
Рикарду (Португалия)
|
2:1
|
07.06.08
|
Базель
|
Сверкош (Чехия)
|
Беналью (Швейцария)
|
1:0
|
08.06.12
|
Варшава
|
Левандовски (Польша)
|
Хацкиас (Греция)
|
1:1
|
10.06.16
|
Сен-Дени
|
Жиру (Франция)
|
Тетерушану (Румыния)
|
2:1
|
11.06.21
|
Рим
|
Демирал (Турция)
|
Чакыр (Турция)
|
0:3
Счет довольно быстро, уже на 11-й минуте, открыл югослав Милан Галич, поразив ворота хозяев, французов. Только через 44 года этот результат улучшил грек Георгиос Карагунис, забив на седьмой минуте матча Португалия — Греция. А самый поздний гол состоялся в 1968 году во второй встрече турнира. Первая (Италия — СССР), несмотря на дополнительные полчаса, обошлась без забитых мячей. И только на 88-й минуте второго матча (Югославия — Англия) югослав Драган Джаич забил единственный в матче гол английскому вратарю Гордону Бенксу, чемпиону мира-1966.
Меняю тему.
Юбилейные голы
Первенец припозднился. Из-за спринтерских мини-турниров с четырьмя матчами первый юбилейный гол, 50-й, созрел через 16 лет, только в 1976 году. Расширение форматов первенства, производство «круглых» голов увеличилось, а в третьем тысячелетии успевали в течение турнира отметить по два (перечень прилагается) юбилея. Преуспели в этом деле чехи, французы и греки, отметившиеся по два раза. Если у двух первых сборных это плод коллективных усилий, у греков — заслуга Карагуниса, лидера в индивидуальном зачете.
Среди пропускавших лидируют немцы (Илльгнер и Леманн) и, увы, россияне, юбиляры проникали в их ворота с интервалом в 250 мячей. Немцы — получили 200-й и 450-й голы, наши, Черчесов и Акинфеев, — 250-й и 500-й. Гармонию нарушил упомянутый уже Карагунис. Забив Малафееву, он лишил сборную России возможности выйти из группы. А самый ценный гол, двухсотый, забил в финале-92 датчанин Вилфорт и снял все вопросы относительно исхода встречи: сборная Дании в первый (и пока в последний) раз выиграла чемпионат Европы.
Юбилейные голы обладают целебными свойствами: в 10 случаях из 14 (71,4 %) гарантируют победу, в 13 матчах (без малого 93 %) уберегают от проигрыша. Еще не вечер, в ходе чемпионата мы отметим и 750-й гол.
Но прежде состоялся очередной юбилейный матч, 300-й. Отметили торжества 16 июня в Баку участники матча Турция — Уэльс. И здесь не обошлось без финала и без россиян. Заключительный матч ЧЕ-84 оказался пятидесятым. А в двухсотом Россия выдала лучший матч на чемпионатах Европы. Победив в отличном стиле Голландию, она вышла в полуфинал и обеспечила себе бронзу европейского первенства.
Причину, по которой две пары претендуют на матч № 100, объясню. Англия с Голландией и Шотландия со Швейцарией сыграли в один и тот же день и час. Коль скоро речь зашла о первых голах ЧЕ, представлю вашему вниманию полный перечень.
Юбилейные голы
|
Голы
|
Дата
|
Стадия
|
Город
|
Забил
|
С
|
ОР
|
Пропустил
|
50-й
|
16.05.76
|
1/2
|
Загреб
|
Нехода (ЧССР)
|
2:1
|
3:1
|
Шрийверс (Голландия)
|
100-й
|
16.06.84
|
Гр.
|
Нант
|
Жиресс (Франция)
|
2:0
|
5:0
|
Пфафф (Бельгия)
|
150-й
|
15.06.88
|
Гр.
|
Дюссельдорф
|
ван Бастен (Голландия)
|
3:1
|
3:1
|
Шилтон (Англия)
|
200-й
|
26.06.92
|
Финал
|
Гетеборг
|
Вилфорт (Дания)
|
2:0
|
2:0
|
Иллгнер (Германия)
|
250-й
|
19.06.96
|
Гр.
|
Ливерпуль
|
Сухопарек (чехия)
|
1:0
|
3:3
|
Черчесов (Россия)
|
300-й
|
18.06.00
|
Гр.
|
Амстердам
|
Захович (Словения)
|
1:1
|
1:2
|
Канисарес (Испания)
|
350-й
|
12.06.04
|
Гр.
|
Порту
|
Карагунис (Греция)
|
1:0
|
2:1
|
Рикарду (Португалия)
|
400-й
|
21.06.04
|
Гр.
|
Коимбра
|
Анри (Франция)
|
3:1
|
3:1
|
Штиль (Швейцария)
|
450-й
|
12.06.06
|
Гр.
|
Клагенфурт
|
Срна (Хорватия)
|
1:0
|
2:1
|
Леманн (Германия)
|
500-й
|
26.06.08
|
1/2
|
Вена
|
Хави (Испания)
|
1:0
|
3:0
|
Акинфеев (Россия)
|
550-й
|
16.06.12
|
Гр.
|
Варшава
|
Карагунис (Греция)
|
1:0
|
1:0
|
Малофеев (Россия)
|
600-й
|
14.06.16
|
Гр.
|
Сент-Этьен
|
Нани (Португалия)
|
1:0
|
1:1
|
Хальдорссон (Исландия)
|
650-й
|
25.16.16.
|
1/8
|
Сент-Этьен
|
Шачири (Швейцария)
|
1:1
|
1:1
|
Фабяньски (Польша)
|
700-й
|
13.06.21
|
Гр.
|
Бухарест
|
Грегорич (Австрия)
|
1:1
|
3:1
|
Димитревски (Сев. Македония)
Юбилейные матчи
|
Матчи
|
Дата
|
Стадия
|
Город
|
Соперники
|
Счет
|
50-й
|
27.06.84
|
Финал
|
Париж
|
Франция — Испания
|
2:0
|
100-й
|
18.06.96
|
Гр.
|
Лондон
|
Англия — Голландия
|
4:1
|
18.06.96
|
Гр.
|
Бирмингем
|
Шотландия — Швейцария
|
1:0
|
150-й
|
15.06.04
|
Гр.
|
Порту
|
Германия — Голландия
|
1:1
|
200-й
|
21.06.08
|
1/4
|
Базель
|
Россия — Голландия
|
3:1
|
250-й
|
15.06.16
|
Гр.
|
Марсель
|
Франция — Албания
|
2:0
|
300-й
|
16.06.21
|
Гр.
|
Баку
|
Турция — Уэльс
|
0:2
Гвардеец и бомбардир
15 июня в Будапеште Криштиану Роналду стал обладателем сразу двух рекордов — гвардейского и бомбардирского, 73-летней давности. «Гвардейцами» именуют футболистов, сыгравших наибольшее число матчей. Я это понятие расширил, присовокупил к нему участие в турнире, в данном случае в чемпионатах Европы, и количество проведенных на поле минут. Так вот, Криштиану — единственный футболист, сыгравший в пяти чемпионатах континента. А забив два гола, он возглавил список бомбардиров, на котором около четырех десятков лет красовался бесподобный Мишель Платини, который с легкостью необыкновенной на Евро-84 забил девять мячей в пяти матчах. Роналду, чтобы улучшить результат великого француза, понадобилось 22 игры. Теперь он по всем гвардейским и бомбардирским номинациям безусловный лидер. Как долго сохранит лидирующие позиции, поговорим после завершения чемпионата.
Криштиану Роналду: турниры, игры, минуты, голы
|
Игры
|
Дата
|
Стадия
|
Город
|
Соперники
|
Счет
|
Голы
|
Мин.
|
1
|
12.06.04
|
Гр.
|
Порту
|
Греция
|
1:2
|
1
|
45
|
2
|
16.06.04
|
Гр.
|
Лиссабон
|
Россия
|
2:0
|
-
|
13
|
3
|
20.06.04
|
Гр.
|
Лиссабон
|
Испания
|
1:0
|
-
|
83
|
4
|
24.06.04
|
1/4
|
Лиссабон
|
Англия
|
2:2 (6:5)
|
-
|
120
|
5
|
30.06.04
|
1/2
|
Лиссабон
|
Голландия
|
2:1
|
1
|
66
|
6
|
04.07.04
|
Финал
|
Лиссабон
|
Греция
|
0:1
|
-
|
90
|
7
|
07.06.08
|
Гр.
|
Женева
|
Турция
|
2:0
|
-
|
90
|
8
|
11.06.08
|
Гр.
|
Женева
|
Чехия
|
3:1
|
1
|
90
|
9
|
19.06.08
|
1/4
|
Базель
|
Германия
|
2:3
|
-
|
90
|
10
|
09.06.12
|
Гр.
|
Львов
|
Германия
|
0:1
|
-
|
90
|
11
|
13.06.12
|
Гр.
|
Львов
|
Дания
|
3:2
|
-
|
90
|
12
|
17.06.12
|
Гр.
|
Харьков
|
Голландия
|
2:1
|
2
|
90
|
13
|
21.06.12
|
1/4
|
Варшава
|
Чехия
|
1:0
|
1
|
90
|
14
|
27.06.12
|
1/2.
|
Донецк
|
Испания
|
0:0 (2:4)
|
-
|
120
|
15
|
14.06.16
|
Гр.
|
Сент-Этьен
|
Исландия
|
1:1
|
-
|
90
|
16
|
18.06.16
|
Гр.
|
Париж
|
Австрия
|
0:0
|
-
|
90
|
17
|
22.06.16
|
Гр.
|
Лион
|
Венгрия
|
3:3
|
2
|
90
|
18
|
25.06.16
|
1/8
|
Ланс
|
Хорватия
|
1:0
|
-
|
90
|
19
|
30.06.16
|
1/4
|
Марсель
|
Польша
|
1:1 (5:3)
|
-
|
120
|
20
|
06.07.16
|
1/2
|
Лион
|
Уэльс
|
2:0
|
1
|
90
|
21
|
10.07.16
|
Финал
|
Сен-Дени
|
Франция
|
1:0
|
-
|
24
|
22
|
14.06.21
|
Гр.
|
Будапешт
|
Венгрия
|
3:0
|
2
|
90
|
Итого
|
11
|
1881
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю