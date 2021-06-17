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В Баку сыграли 300-й матч чемпионатов Европы. Юбилеи и рекорды турнира

Аксель Вартанян
Аксель Вартанян
Историк/статистик
Сегодня, 00:00
16 июня. Баку. Турция — Уэльс — 0:2. В столице Азербайджана был сыгран 300-й матч в истории Евро. Фото AFP Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду. Фото AFP Защитник сборной Турции Мерих Демирал. Фото AFP Нападающий сборной Австрии Михаэль Грегорич — автор 700-го гола в истории чемпионатов Европы. Фото AFP
16 июня. Баку. Турция — Уэльс — 0:2. В столице Азербайджана был сыгран 300-й матч в истории Евро. Фото AFP
Теги:
Уникальная статистика обозревателя «СЭ».

«Самоубийцы»

В годы мировых и европейских чемпионатов принимаюсь за старое, работаю статистиком: до начала (порой задолго), в процессе и после засеваю газетные полосы цифрами и фактами. Работа (только между нами) не престижная, я бы сказал, примитивная и в то же время хлопотная, для здоровья и жизни опасная: шаг влево, шаг вправо — и ты на небесах. Репертуар ограниченный: отслеживаю юбилеи (в родном отечестве тема весьма уважаемая) — индивидуальные, командные и турнирные. А также рекорды.

Официально рекорды в футболе не регистрируют, это забава, блажь. Традицию заложил и распространил среди статистиков великий Константин Есенин. Отношение к ним бухгалтеров трепетное, как у детей малых, получивших в подарок любимую игрушку. От счастья распирает, нести в себе тяжело, полное удовлетворение испытываешь, лишь поделившись радостью с окружающими. Сегодня такой случай.

Наши СМИ, говорящие и пишущие, стараясь перекричать друг друга, сотрясали воздух: такого еще не было, впервые отсчет мячам чемпионата начался с автогола. Мне как-то неловко повторять ставшую широко известной истину. Отмечу скромно, что автогол турецкого защитника Демирела оказался в истории ЧЕ десятым. Мелковат юбиляр, не спорю, мал, неказист, но довольно редок и потому заслуживает уважительного к себе отношения.

Защитник сборной Турции Мерих Демирал. Фото AFP
Защитник сборной Турции Мерих Демирал. Фото AFP

Но прежде зададимся вопросом: что, собственно, считать юбилеем? В нашей стране во время повального увлечения памятными датами, относили к ним любые числа, кратные пяти. Мелочиться не будем, сосредоточимся на числах соблазнительных, округлых, кратных как минимум пятидесяти. Чем крупнее, тем лучше. Сегодня, однако, сделаем исключение.

Привожу полный список «самоубийц».

Голы в свои ворота

Дата

Стадия

Соперники

Автоголы

С

ОР

1

16.06.76

1/2

ЧССР — Голландия

Ондруш (ЧССР)

1:1

3:1

2

18.06.96

Гр.

Болгария — Франция

Пенев (Болгария)

0:1

1:3

3

25.06.00

1/4

Югославия — Голландия

Говедарица (Югославия)

0:2

1:6

4

17.06.04

Гр.

Хорватия — Франция

Тудор (Хорватия)

0:0

2:2

5

30.06.04

1/2

Португалия — Голландия

Жорже Андраде (Португалия)

2:0

2:1

6

15.06.12

Гр.

Англия — Швеция

Джонсон (Англия)

1:0

3:2

7

13.06.16

Гр.

Ирландия — Швеция

Кларк (Ирландия)

1:0

1:1

8

18.06.16

Гр.

Исландия — Венгрия

Сайварссон (Исландия)

1:0

1:1

9

25.06.16

1/8

Сев.Ирландия — Уэльс

Маколи (Сев.Ирландия)

0:0

0:1

10

11.06.21

Гр.

Турция — Италия

Демирал (Турция)

0:0

0:3

С — счет, при котором состоялся автогол, ОР — окончательный результат матча.

Забивали своим, как видите, нечасто. Первый автогол ждали 16 лет. Следующий — еще больше, двадцать. Прорвало в новом веке, рекордсмен — Евро-2016, три гола. Новый турнир начали бодро. Когда готовил материал, в матче Германия — Франция неотразимо пробил по своим, застав врасплох голкипера Нойера, немецкий защитник Хуммельс, предопределив исход встречи. Автогол записан и на счет вратаря поляков Щенсны. Никак пошли на рекорд?

Коль скоро речь зашла о первых голах евротурниров, опубликую весь список с небольшим к нему комментарием.

Первые голы чемпионатов Европы

Дата

Город

Забил

Пропустил

ОР

06.07.60

Париж

Галич (Югославия)

Ламия (Франция)

5:4

17.06.64

Мадрид

Переда (Испания)

Сентмихай (Венгрия)

2:1

05.06.68

Флоренция

Джаич (Югославия)

Бенкс (Англия)

1:0

14.06.72

Антверпен

Г.Мюллер (ФРГ)

Пио (Бельгия)

2:1

16.06.76

Загреб

Ондруш (ЧССР)

Шрийверс (Голландия)

3:1

11.06.80

Рим

Румменигге (ФРГ)

Нетоличка (ЧССР)

1:0

12.06.84

Париж

Платини (Франция)

Квист (Дания)

1:0

10.06.88

Дюссельдорф

Манчини (Италия)

Иммель (ФРГ)

1:1

10.06.92

Стокгольм

Эрикссон (Швеция)

Мартини (Франция)

1:1

08.06.96

Лондон

Ширер (Англия)

Пасколо (Швейцария)

1:1

10.06.00

Брюссель

Гор (Бельгия)

Хедман (Швеция)

12.06.04

Порту

Карагунис (Греция)

Рикарду (Португалия)

2:1

07.06.08

Базель

Сверкош (Чехия)

Беналью (Швейцария)

1:0

08.06.12

Варшава

Левандовски (Польша)

Хацкиас (Греция)

1:1

10.06.16

Сен-Дени

Жиру (Франция)

Тетерушану (Румыния)

2:1

11.06.21

Рим

Демирал (Турция)

Чакыр (Турция)

0:3

Счет довольно быстро, уже на 11-й минуте, открыл югослав Милан Галич, поразив ворота хозяев, французов. Только через 44 года этот результат улучшил грек Георгиос Карагунис, забив на седьмой минуте матча Португалия — Греция. А самый поздний гол состоялся в 1968 году во второй встрече турнира. Первая (Италия — СССР), несмотря на дополнительные полчаса, обошлась без забитых мячей. И только на 88-й минуте второго матча (Югославия — Англия) югослав Драган Джаич забил единственный в матче гол английскому вратарю Гордону Бенксу, чемпиону мира-1966.

Меняю тему.

Нападающий сборной Австрии Михаэль Грегорич - автор 700-го гола в истории чемпионатов Европы. Фото AFP
Нападающий сборной Австрии Михаэль Грегорич — автор 700-го гола в истории чемпионатов Европы. Фото AFP

Юбилейные голы

Первенец припозднился. Из-за спринтерских мини-турниров с четырьмя матчами первый юбилейный гол, 50-й, созрел через 16 лет, только в 1976 году. Расширение форматов первенства, производство «круглых» голов увеличилось, а в третьем тысячелетии успевали в течение турнира отметить по два (перечень прилагается) юбилея. Преуспели в этом деле чехи, французы и греки, отметившиеся по два раза. Если у двух первых сборных это плод коллективных усилий, у греков — заслуга Карагуниса, лидера в индивидуальном зачете.

Среди пропускавших лидируют немцы (Илльгнер и Леманн) и, увы, россияне, юбиляры проникали в их ворота с интервалом в 250 мячей. Немцы — получили 200-й и 450-й голы, наши, Черчесов и Акинфеев, — 250-й и 500-й. Гармонию нарушил упомянутый уже Карагунис. Забив Малафееву, он лишил сборную России возможности выйти из группы. А самый ценный гол, двухсотый, забил в финале-92 датчанин Вилфорт и снял все вопросы относительно исхода встречи: сборная Дании в первый (и пока в последний) раз выиграла чемпионат Европы.

Юбилейные голы обладают целебными свойствами: в 10 случаях из 14 (71,4 %) гарантируют победу, в 13 матчах (без малого 93 %) уберегают от проигрыша. Еще не вечер, в ходе чемпионата мы отметим и 750-й гол.

Но прежде состоялся очередной юбилейный матч, 300-й. Отметили торжества 16 июня в Баку участники матча Турция — Уэльс. И здесь не обошлось без финала и без россиян. Заключительный матч ЧЕ-84 оказался пятидесятым. А в двухсотом Россия выдала лучший матч на чемпионатах Европы. Победив в отличном стиле Голландию, она вышла в полуфинал и обеспечила себе бронзу европейского первенства.

Причину, по которой две пары претендуют на матч № 100, объясню. Англия с Голландией и Шотландия со Швейцарией сыграли в один и тот же день и час. Коль скоро речь зашла о первых голах ЧЕ, представлю вашему вниманию полный перечень.

Юбилейные голы

Голы

Дата

Стадия

Город

Забил

С

ОР

Пропустил

50-й

16.05.76

1/2

Загреб

Нехода (ЧССР)

2:1

3:1

Шрийверс (Голландия)

100-й

16.06.84

Гр.

Нант

Жиресс (Франция)

2:0

5:0

Пфафф (Бельгия)

150-й

15.06.88

Гр.

Дюссельдорф

ван Бастен (Голландия)

3:1

3:1

Шилтон (Англия)

200-й

26.06.92

Финал

Гетеборг

Вилфорт (Дания)

2:0

2:0

Иллгнер (Германия)

250-й

19.06.96

Гр.

Ливерпуль

Сухопарек (чехия)

1:0

3:3

Черчесов (Россия)

300-й

18.06.00

Гр.

Амстердам

Захович (Словения)

1:1

1:2

Канисарес (Испания)

350-й

12.06.04

Гр.

Порту

Карагунис (Греция)

1:0

2:1

Рикарду (Португалия)

400-й

21.06.04

Гр.

Коимбра

Анри (Франция)

3:1

3:1

Штиль (Швейцария)

450-й

12.06.06

Гр.

Клагенфурт

Срна (Хорватия)

1:0

2:1

Леманн (Германия)

500-й

26.06.08

1/2

Вена

Хави (Испания)

1:0

3:0

Акинфеев (Россия)

550-й

16.06.12

Гр.

Варшава

Карагунис (Греция)

1:0

1:0

Малофеев (Россия)

600-й

14.06.16

Гр.

Сент-Этьен

Нани (Португалия)

1:0

1:1

Хальдорссон (Исландия)

650-й

25.16.16.

1/8

Сент-Этьен

Шачири (Швейцария)

1:1

1:1

Фабяньски (Польша)

700-й

13.06.21

Гр.

Бухарест

Грегорич (Австрия)

1:1

3:1

Димитревски (Сев. Македония)

Юбилейные матчи

Матчи

Дата

Стадия

Город

Соперники

Счет

50-й

27.06.84

Финал

Париж

Франция — Испания

2:0

100-й

18.06.96

Гр.

Лондон

Англия — Голландия

4:1

18.06.96

Гр.

Бирмингем

Шотландия — Швейцария

1:0

150-й

15.06.04

Гр.

Порту

Германия — Голландия

1:1

200-й

21.06.08

1/4

Базель

Россия — Голландия

3:1

250-й

15.06.16

Гр.

Марсель

Франция — Албания

2:0

300-й

16.06.21

Гр.

Баку

Турция — Уэльс

0:2

Гвардеец и бомбардир

15 июня в Будапеште Криштиану Роналду стал обладателем сразу двух рекордов — гвардейского и бомбардирского, 73-летней давности. «Гвардейцами» именуют футболистов, сыгравших наибольшее число матчей. Я это понятие расширил, присовокупил к нему участие в турнире, в данном случае в чемпионатах Европы, и количество проведенных на поле минут. Так вот, Криштиану — единственный футболист, сыгравший в пяти чемпионатах континента. А забив два гола, он возглавил список бомбардиров, на котором около четырех десятков лет красовался бесподобный Мишель Платини, который с легкостью необыкновенной на Евро-84 забил девять мячей в пяти матчах. Роналду, чтобы улучшить результат великого француза, понадобилось 22 игры. Теперь он по всем гвардейским и бомбардирским номинациям безусловный лидер. Как долго сохранит лидирующие позиции, поговорим после завершения чемпионата.

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду. Фото AFP
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду. Фото AFP

Криштиану Роналду: турниры, игры, минуты, голы

Игры

Дата

Стадия

Город

Соперники

Счет

Голы

Мин.

1

12.06.04

Гр.

Порту

Греция

1:2

1

45

2

16.06.04

Гр.

Лиссабон

Россия

2:0

-

13

3

20.06.04

Гр.

Лиссабон

Испания

1:0

-

83

4

24.06.04

1/4

Лиссабон

Англия

2:2 (6:5)

-

120

5

30.06.04

1/2

Лиссабон

Голландия

2:1

1

66

6

04.07.04

Финал

Лиссабон

Греция

0:1

-

90

7

07.06.08

Гр.

Женева

Турция

2:0

-

90

8

11.06.08

Гр.

Женева

Чехия

3:1

1

90

9

19.06.08

1/4

Базель

Германия

2:3

-

90

10

09.06.12

Гр.

Львов

Германия

0:1

-

90

11

13.06.12

Гр.

Львов

Дания

3:2

-

90

12

17.06.12

Гр.

Харьков

Голландия

2:1

2

90

13

21.06.12

1/4

Варшава

Чехия

1:0

1

90

14

27.06.12

1/2.

Донецк

Испания

0:0 (2:4)

-

120

15

14.06.16

Гр.

Сент-Этьен

Исландия

1:1

-

90

16

18.06.16

Гр.

Париж

Австрия

0:0

-

90

17

22.06.16

Гр.

Лион

Венгрия

3:3

2

90

18

25.06.16

1/8

Ланс

Хорватия

1:0

-

90

19

30.06.16

1/4

Марсель

Польша

1:1 (5:3)

-

120

20

06.07.16

1/2

Лион

Уэльс

2:0

1

90

21

10.07.16

Финал

Сен-Дени

Франция

1:0

-

24

22

14.06.21

Гр.

Будапешт

Венгрия

3:0

2

90

Итого

11

1881

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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