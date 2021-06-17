В Баку сыграли 300-й матч чемпионатов Европы. Юбилеи и рекорды турнира

Уникальная статистика обозревателя «СЭ».

«Самоубийцы»

В годы мировых и европейских чемпионатов принимаюсь за старое, работаю статистиком: до начала (порой задолго), в процессе и после засеваю газетные полосы цифрами и фактами. Работа (только между нами) не престижная, я бы сказал, примитивная и в то же время хлопотная, для здоровья и жизни опасная: шаг влево, шаг вправо — и ты на небесах. Репертуар ограниченный: отслеживаю юбилеи (в родном отечестве тема весьма уважаемая) — индивидуальные, командные и турнирные. А также рекорды.

Официально рекорды в футболе не регистрируют, это забава, блажь. Традицию заложил и распространил среди статистиков великий Константин Есенин. Отношение к ним бухгалтеров трепетное, как у детей малых, получивших в подарок любимую игрушку. От счастья распирает, нести в себе тяжело, полное удовлетворение испытываешь, лишь поделившись радостью с окружающими. Сегодня такой случай.

Наши СМИ, говорящие и пишущие, стараясь перекричать друг друга, сотрясали воздух: такого еще не было, впервые отсчет мячам чемпионата начался с автогола. Мне как-то неловко повторять ставшую широко известной истину. Отмечу скромно, что автогол турецкого защитника Демирела оказался в истории ЧЕ десятым. Мелковат юбиляр, не спорю, мал, неказист, но довольно редок и потому заслуживает уважительного к себе отношения.

Защитник сборной Турции Мерих Демирал. Фото AFP

Но прежде зададимся вопросом: что, собственно, считать юбилеем? В нашей стране во время повального увлечения памятными датами, относили к ним любые числа, кратные пяти. Мелочиться не будем, сосредоточимся на числах соблазнительных, округлых, кратных как минимум пятидесяти. Чем крупнее, тем лучше. Сегодня, однако, сделаем исключение.

Привожу полный список «самоубийц».

Голы в свои ворота

№ Дата Стадия Соперники Автоголы С ОР 1 16.06.76 1/2 ЧССР — Голландия Ондруш (ЧССР) 1:1 3:1 2 18.06.96 Гр. Болгария — Франция Пенев (Болгария) 0:1 1:3 3 25.06.00 1/4 Югославия — Голландия Говедарица (Югославия) 0:2 1:6 4 17.06.04 Гр. Хорватия — Франция Тудор (Хорватия) 0:0 2:2 5 30.06.04 1/2 Португалия — Голландия Жорже Андраде (Португалия) 2:0 2:1 6 15.06.12 Гр. Англия — Швеция Джонсон (Англия) 1:0 3:2 7 13.06.16 Гр. Ирландия — Швеция Кларк (Ирландия) 1:0 1:1 8 18.06.16 Гр. Исландия — Венгрия Сайварссон (Исландия) 1:0 1:1 9 25.06.16 1/8 Сев.Ирландия — Уэльс Маколи (Сев.Ирландия) 0:0 0:1 10 11.06.21 Гр. Турция — Италия Демирал (Турция) 0:0 0:3

С — счет, при котором состоялся автогол, ОР — окончательный результат матча.

Забивали своим, как видите, нечасто. Первый автогол ждали 16 лет. Следующий — еще больше, двадцать. Прорвало в новом веке, рекордсмен — Евро-2016, три гола. Новый турнир начали бодро. Когда готовил материал, в матче Германия — Франция неотразимо пробил по своим, застав врасплох голкипера Нойера, немецкий защитник Хуммельс, предопределив исход встречи. Автогол записан и на счет вратаря поляков Щенсны. Никак пошли на рекорд?

Коль скоро речь зашла о первых голах евротурниров, опубликую весь список с небольшим к нему комментарием.

Первые голы чемпионатов Европы

Дата Город Забил Пропустил ОР 06.07.60 Париж Галич (Югославия) Ламия (Франция) 5:4 17.06.64 Мадрид Переда (Испания) Сентмихай (Венгрия) 2:1 05.06.68 Флоренция Джаич (Югославия) Бенкс (Англия) 1:0 14.06.72 Антверпен Г.Мюллер (ФРГ) Пио (Бельгия) 2:1 16.06.76 Загреб Ондруш (ЧССР) Шрийверс (Голландия) 3:1 11.06.80 Рим Румменигге (ФРГ) Нетоличка (ЧССР) 1:0 12.06.84 Париж Платини (Франция) Квист (Дания) 1:0 10.06.88 Дюссельдорф Манчини (Италия) Иммель (ФРГ) 1:1 10.06.92 Стокгольм Эрикссон (Швеция) Мартини (Франция) 1:1 08.06.96 Лондон Ширер (Англия) Пасколо (Швейцария) 1:1 10.06.00 Брюссель Гор (Бельгия) Хедман (Швеция) 12.06.04 Порту Карагунис (Греция) Рикарду (Португалия) 2:1 07.06.08 Базель Сверкош (Чехия) Беналью (Швейцария) 1:0 08.06.12 Варшава Левандовски (Польша) Хацкиас (Греция) 1:1 10.06.16 Сен-Дени Жиру (Франция) Тетерушану (Румыния) 2:1 11.06.21 Рим Демирал (Турция) Чакыр (Турция) 0:3

Счет довольно быстро, уже на 11-й минуте, открыл югослав Милан Галич, поразив ворота хозяев, французов. Только через 44 года этот результат улучшил грек Георгиос Карагунис, забив на седьмой минуте матча Португалия — Греция. А самый поздний гол состоялся в 1968 году во второй встрече турнира. Первая (Италия — СССР), несмотря на дополнительные полчаса, обошлась без забитых мячей. И только на 88-й минуте второго матча (Югославия — Англия) югослав Драган Джаич забил единственный в матче гол английскому вратарю Гордону Бенксу, чемпиону мира-1966.

Меняю тему.

Нападающий сборной Австрии Михаэль Грегорич — автор 700-го гола в истории чемпионатов Европы. Фото AFP

Юбилейные голы

Первенец припозднился. Из-за спринтерских мини-турниров с четырьмя матчами первый юбилейный гол, 50-й, созрел через 16 лет, только в 1976 году. Расширение форматов первенства, производство «круглых» голов увеличилось, а в третьем тысячелетии успевали в течение турнира отметить по два (перечень прилагается) юбилея. Преуспели в этом деле чехи, французы и греки, отметившиеся по два раза. Если у двух первых сборных это плод коллективных усилий, у греков — заслуга Карагуниса, лидера в индивидуальном зачете.

Среди пропускавших лидируют немцы (Илльгнер и Леманн) и, увы, россияне, юбиляры проникали в их ворота с интервалом в 250 мячей. Немцы — получили 200-й и 450-й голы, наши, Черчесов и Акинфеев, — 250-й и 500-й. Гармонию нарушил упомянутый уже Карагунис. Забив Малафееву, он лишил сборную России возможности выйти из группы. А самый ценный гол, двухсотый, забил в финале-92 датчанин Вилфорт и снял все вопросы относительно исхода встречи: сборная Дании в первый (и пока в последний) раз выиграла чемпионат Европы.

Юбилейные голы обладают целебными свойствами: в 10 случаях из 14 (71,4 %) гарантируют победу, в 13 матчах (без малого 93 %) уберегают от проигрыша. Еще не вечер, в ходе чемпионата мы отметим и 750-й гол.

Но прежде состоялся очередной юбилейный матч, 300-й. Отметили торжества 16 июня в Баку участники матча Турция — Уэльс. И здесь не обошлось без финала и без россиян. Заключительный матч ЧЕ-84 оказался пятидесятым. А в двухсотом Россия выдала лучший матч на чемпионатах Европы. Победив в отличном стиле Голландию, она вышла в полуфинал и обеспечила себе бронзу европейского первенства.

Причину, по которой две пары претендуют на матч № 100, объясню. Англия с Голландией и Шотландия со Швейцарией сыграли в один и тот же день и час. Коль скоро речь зашла о первых голах ЧЕ, представлю вашему вниманию полный перечень.

Юбилейные голы

Голы Дата Стадия Город Забил С ОР Пропустил 50-й 16.05.76 1/2 Загреб Нехода (ЧССР) 2:1 3:1 Шрийверс (Голландия) 100-й 16.06.84 Гр. Нант Жиресс (Франция) 2:0 5:0 Пфафф (Бельгия) 150-й 15.06.88 Гр. Дюссельдорф ван Бастен (Голландия) 3:1 3:1 Шилтон (Англия) 200-й 26.06.92 Финал Гетеборг Вилфорт (Дания) 2:0 2:0 Иллгнер (Германия) 250-й 19.06.96 Гр. Ливерпуль Сухопарек (чехия) 1:0 3:3 Черчесов (Россия) 300-й 18.06.00 Гр. Амстердам Захович (Словения) 1:1 1:2 Канисарес (Испания) 350-й 12.06.04 Гр. Порту Карагунис (Греция) 1:0 2:1 Рикарду (Португалия) 400-й 21.06.04 Гр. Коимбра Анри (Франция) 3:1 3:1 Штиль (Швейцария) 450-й 12.06.06 Гр. Клагенфурт Срна (Хорватия) 1:0 2:1 Леманн (Германия) 500-й 26.06.08 1/2 Вена Хави (Испания) 1:0 3:0 Акинфеев (Россия) 550-й 16.06.12 Гр. Варшава Карагунис (Греция) 1:0 1:0 Малофеев (Россия) 600-й 14.06.16 Гр. Сент-Этьен Нани (Португалия) 1:0 1:1 Хальдорссон (Исландия) 650-й 25.16.16. 1/8 Сент-Этьен Шачири (Швейцария) 1:1 1:1 Фабяньски (Польша) 700-й 13.06.21 Гр. Бухарест Грегорич (Австрия) 1:1 3:1 Димитревски (Сев. Македония)

Юбилейные матчи

Матчи Дата Стадия Город Соперники Счет 50-й 27.06.84 Финал Париж Франция — Испания 2:0 100-й 18.06.96 Гр. Лондон Англия — Голландия 4:1 18.06.96 Гр. Бирмингем Шотландия — Швейцария 1:0 150-й 15.06.04 Гр. Порту Германия — Голландия 1:1 200-й 21.06.08 1/4 Базель Россия — Голландия 3:1 250-й 15.06.16 Гр. Марсель Франция — Албания 2:0 300-й 16.06.21 Гр. Баку Турция — Уэльс 0:2

Гвардеец и бомбардир

15 июня в Будапеште Криштиану Роналду стал обладателем сразу двух рекордов — гвардейского и бомбардирского, 73-летней давности. «Гвардейцами» именуют футболистов, сыгравших наибольшее число матчей. Я это понятие расширил, присовокупил к нему участие в турнире, в данном случае в чемпионатах Европы, и количество проведенных на поле минут. Так вот, Криштиану — единственный футболист, сыгравший в пяти чемпионатах континента. А забив два гола, он возглавил список бомбардиров, на котором около четырех десятков лет красовался бесподобный Мишель Платини, который с легкостью необыкновенной на Евро-84 забил девять мячей в пяти матчах. Роналду, чтобы улучшить результат великого француза, понадобилось 22 игры. Теперь он по всем гвардейским и бомбардирским номинациям безусловный лидер. Как долго сохранит лидирующие позиции, поговорим после завершения чемпионата.

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду. Фото AFP

Криштиану Роналду: турниры, игры, минуты, голы