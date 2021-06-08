Руководитель судейского комитета Российского футбольного союза — о Вилкове, Васильеве, Еськове и президентстве в РПЛ.

Хачатурянц взял вступительное слово. Сначала представил нового главу проекта ВАР в России Кирилла Верхолетова. В ближайшее время он должен представить концепцию развития системы.

Затем Ашот Рафаилович включил у себя на телефоне фрагмент интервью журналиста Sport24 Дмитрия Егорова с президентом «Урала» Григорием Ивановым. Тезисно по высказыванием главы екатеринбургского клуба:

— «Из Сухины сделали монстра такого, когда он просто зашел в раздевалку».

— «Еще один случай: судьи сидят ужинают, стоит бутылка водки. Выпить 50 граммов после игры нормально для здорового мужика, они же тоже в напряжении, их же тоже трясет».

— «Я считаю неправильным, что мы не можем с судьями общаться. Почему мы не можем поговорить, даже по рюмке водки выпить? Мы же все взрослые люди».

— «Судья, когда приезжает судить, он хоть немного, но процента на 2-3 симпатией к хозяевам располагает. И ничего в этом страшного нет».

— «Один из наших влиятельных судей, который раньше судил, сейчас у него сын судит, когда-то, на заре мини-футбола, ездил главным судьей. Он рассказывал, что они в Турцию приезжали, им никто ничего не предлагал, но привозили их в магазин, там висели дубленки, и говорили: «Вот здесь для нашей федерации скидки 30%, хотите — покупайте, хотите — нет».

Хачатурянц высказал свое мнение относительно этих цитат Иванова.

— С огромным уважением отношусь к человеку, который руководит важной командой, — сказал Хачатурянц. — Но на примере его комментария могу сказать, что мы находимся на разных планетах. Приезд в Турцию и получение скидки — «нормально», распитие алкоголя с представителями команды — «нормально, по-мужски». Я не ханжа, сам могу выпить, но если ты в данном случае сидишь с представителями команды в ресторане и распиваешь алкоголь, то ты не имеешь на это никакого права.

Заходить в судейскую — тоже норма. Но если судья этого не хочет, не хочет слышать твои эмоции? У кого-то эмоции переходят границы, кто-то может с пистолетом зайти и угрожать, кто-то без пистолета угрожать. Как определять эту форму? Было принято единое правило — никто не имеет права заходить в судейскую. Это закон. В этих моментах я никогда не смогу сойтись во мнении с этим уважаемым человеком.

Меня то персиками на рынок отправляют торговать, то обсуждают мою национальность. Но со стороны журналистов я бы не хотел этого. Футбол я точно не из космоса наблюдал (такую формулировку допустил Дмитрий Егоров. — Прим. «СЭ»). Хотелось бы получить профессиональную критику. Когда критика касается насущных вещей, недоработок, конечно, это идет только на пользу.

Далее Хачатурянц ответил на все вопросы журналистов.

Ашот Хачатурянц. Фото РФС

Об уходе Леонида Калошина

— Калошину благодарны за работу. Он стоял у истоков. Но больше никаким образом взаимодействовать с ВАР он не будет. У него закончился договор с РФС. Чья это инициатива? Я высказал точку зрения, что мы не будем продолжать работу. Меня не устраивало количество скандалов, которые были вокруг ВАР. И то положение, когда судьи получают разные сигналы о трактовке одного момента от руководителя департамента судейства и главы ВАР.

О Еськов е , который завершил карьеру по состоянию здоровья , теперь обучает других судей, но не работает на ВАР

— Люди испытают разное количество стресса, находясь перед экраном на ВАР и в поле. К сожалению, не все, кто проявляет себя хорошо на поле. Есть пример Казарцева. То же самое могу сказать и о Сухом, которого мы удалили из-за отрицательных оценок. Но человек здоров, работает на ВАР. Преподавать в академии для Еськова сейчас лучше, он передает свой судейский опыт. Квалификации для работы на ВАР хватает, но не хватает желания, моего и его. Он прекрасно преподает.

Алексей Еськов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Об отстранении Станислава Васильева

— Отстранение связано с результатами проверки. Решением судейского комитета не рекомендован к включению ни в один список на следующий год. Это внутренняя проверка.

Слухи о том, что Васильеву кто-то дал 5 миллионов рублей? Если бы я обладал возможностями следственных органов и он был пойман за руку, то тогда это рассматривалось бы в другом месте. Но речь идет о слухах. Мне до игры из четырех источников позвонили и сказали, но информация юридически не доказана. Разве я могу сказать об этом открыто?

Никогда не принимаем решение по одному эпизоду и одной игре. Мы информацию накапливаем, не реагируем остро на скандалы в прессе. Но когда критическая масса становится приличной, в этот момент запускается процесс проверки. Теперь у нас есть четкий механизм — решение ЭСК. А дальше это выносится на исполком, где решение утверждается.

Про имущество Михаила Вилкова

— Лучше б он не комментировал ни нашу встречу, ни свое имущество. Если нет налоговой декларации, то лучше молчать, чем врать. А что касается Васильева, то он добровольно согласился пройти полиграф. Но это часть внутреннего расследования.

Михаил Вилков. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

О возможности возвращения Васильев а через год

— Такой возможности нет, но это распространяется на момент, пока я руковожу судейским комитетом. Теоретически новый глава смог бы вернуть Васильева. Пока я руковожу, этого не будет.

О формулировк е «утрата доверия»

— Утрата доверия — эта формулировка очень часто принимается. У меня два качества, которые я требую от сотрудников: профессионализм и лояльность. Любой намек на коррупцию — это удар в спину главу судейского комитета. Главная задача — побороть коррупцию. Есть красные флажки, о котором я говорю с судьями: не брать денег, не делать ставок. Все остальное мы сможем решить: и имидж поднять, и обучение, и страховка. А за эти флажки заходить нельзя.

Он солгал на КДК, его отстранили на восемь матчей. Я его предупредил лично, что если жесткие ошибки повторятся, отстраню навсегда. Игра «Локомотив» — «Ростов» — две результативных ошибки. Судья находился в прямой видимости. У такого опытного арбитра такого быть не может. Вам нужно чтобы судьи не допускали ошибок или за руку его поймать? У меня нет сыщиков, информаторов, но его ошибки очевидные. Которые были сделаны после предупреждения.

О разбирательстве УЕФА по делу Сергея Лапочкина

— Решение УЕФА принимается сегодня. К сожалению, он допустил ошибку. Если бы УЕФА разрешило ему пройти полиграф, чтобы доказать свою невиновность, уверен на 99 процентов, он бы прошел. С огромной долей вероятности он не причастен к тому, в чем его обвиняют. Надеюсь, что решение позволит оставить его в профессии. В чем именно дело? Был контакт с клубом, о котором он не доложил. Человек, который пытался его коррумпировать, был пойман.

Сергей Лапочкин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

О Владислав е Безбородов е

— Он довольно хорошо после отстранения отсудил. Не вижу причин, по которым он не может продолжить карьеру.

О дальнейшей карьер е Николая Волошина

— Пока под вопросом. Его оценки оставляют желать лучшего.

Об отслеживании заход ов в судейскую

— Надеюсь на самодисциплину, люди будут уважать правила, стадионы оборудованы камерами. Нарушение будет иметь последствия. Очень надеюсь на информаторов, на людей, которые искренне хотят победить коррупцию.

Об уходе Сухины из «Локомотив а »

— Я с клубом не общался. Насколько знаю, они поблагодарили его за работу. Не имея доказательств, не имею права что-то предполагать.

Станислав Сухина. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

О работе б ывши х арбитр ов в клубах

— Не могу отвечать за руководство команд. Каждому человеку нужно трудоустройство. Если человек помогает в подготовке игроков, проводит работу, наверное, такие люди нужны. А то, на что вы намекаете... Мы не можем говорить без фактов.

О будущ е м Виктора Кашшаи и слухах о его уходе

— Кажется, Виктор сейчас в Венгрии. Он пока работает. Не хочу комментировать слухи.

О контракте Кашшаи и его работе

— У меня есть недовольство результатами собственной работы. Также есть претензии и к коллективу. Безусловно, есть вопросы ко всем, включая Виктора. Но это не значит, что сделаны выводы и Виктор перестанет работать. Есть ряд пожелания, посмотрим, будем обсуждать.

О к онфликт е Слуцкого с судьями

— Обсудили с судьями слова Слуцкого. Обидно, что Виктор не подсказал судьям, что нельзя так себя вести. Слуцкий — эмоциональный тренер, я говорил с ним. Верх непрофессионализма — не пожать поданную руку. Я объяснил, что если встретили его на улице или в ресторане, можете отойти, но на матче, где этот человек представляет клуб, так делать нельзя. Ребята меня услышали. Футбол — это эмоции, мы все делаем для болельщиков. Этот вопрос был исчерпан, я почувствовал понимание со стороны ребят.

Леонид Слуцкий. Фото Джалиль Губайдуллин/ФК «Уфа»

Об отказе от предложения возглавить РПЛ

— Вы знаете, что оно поступало, отрицать бессмысленно. С уважением отношусь к Сергею Геннадьевичу Прядкину, он делает максимально все для РПЛ. Очень хочу доделать работу, которую начал, хочу закончить эти реформы. Уверен, с моей командой мы сможем сделать серьезный шаг. Я хочу довести до конца то, что начал. С огромным оптимизмом смотрю на следующий сезон. Этот оптимизм дала мне встреча с судьями, которая была очень откровенной, обсуждались не совсем приятные вещи. Я искренне поверил, что те кто остались, искренне любят профессию. Не пересекут эти флажки. Я верю в команду, они пришли менять не ради денег. Прядкин же все свои силы и возможности и положил на то, чтобы РПЛ стала лучше. Всегда есть критики и недовольные люди, но есть главное правило — системность работы может привести к результату. Моя команда понимает требования к системности, в РПЛ то же самое. Уверен, энтузиазма там не меньше.

Дюкову высказывал свою точку зрения по этому поводу: необходимо логически завершать любое дело, которое ты начал. Кто предлагал возглавить РПЛ? Многие клубы.