«Главная задача — побороть коррупцию». Хачатурянц ответил на все вопросы о судействе
Хачатурянц взял вступительное слово. Сначала представил нового главу проекта ВАР в России Кирилла Верхолетова. В ближайшее время он должен представить концепцию развития системы.
Затем Ашот Рафаилович включил у себя на телефоне фрагмент интервью журналиста Sport24 Дмитрия Егорова с президентом «Урала» Григорием Ивановым. Тезисно по высказыванием главы екатеринбургского клуба:
— «Из Сухины сделали монстра такого, когда он просто зашел в раздевалку».
— «Еще один случай: судьи сидят ужинают, стоит бутылка водки. Выпить 50 граммов после игры нормально для здорового мужика, они же тоже в напряжении, их же тоже трясет».
— «Я считаю неправильным, что мы не можем с судьями общаться. Почему мы не можем поговорить, даже по рюмке водки выпить? Мы же все взрослые люди».
— «Судья, когда приезжает судить, он хоть немного, но процента на 2-3 симпатией к хозяевам располагает. И ничего в этом страшного нет».
— «Один из наших влиятельных судей, который раньше судил, сейчас у него сын судит, когда-то, на заре мини-футбола, ездил главным судьей. Он рассказывал, что они в Турцию приезжали, им никто ничего не предлагал, но привозили их в магазин, там висели дубленки, и говорили: «Вот здесь для нашей федерации скидки 30%, хотите — покупайте, хотите — нет».
Хачатурянц высказал свое мнение относительно этих цитат Иванова.
— С огромным уважением отношусь к человеку, который руководит важной командой, — сказал Хачатурянц. — Но на примере его комментария могу сказать, что мы находимся на разных планетах. Приезд в Турцию и получение скидки — «нормально», распитие алкоголя с представителями команды — «нормально, по-мужски». Я не ханжа, сам могу выпить, но если ты в данном случае сидишь с представителями команды в ресторане и распиваешь алкоголь, то ты не имеешь на это никакого права.
Заходить в судейскую — тоже норма. Но если судья этого не хочет, не хочет слышать твои эмоции? У кого-то эмоции переходят границы, кто-то может с пистолетом зайти и угрожать, кто-то без пистолета угрожать. Как определять эту форму? Было принято единое правило — никто не имеет права заходить в судейскую. Это закон. В этих моментах я никогда не смогу сойтись во мнении с этим уважаемым человеком.
Меня то персиками на рынок отправляют торговать, то обсуждают мою национальность. Но со стороны журналистов я бы не хотел этого. Футбол я точно не из космоса наблюдал (такую формулировку допустил Дмитрий Егоров. — Прим. «СЭ»). Хотелось бы получить профессиональную критику. Когда критика касается насущных вещей, недоработок, конечно, это идет только на пользу.
Далее Хачатурянц ответил на все вопросы журналистов.
Об уходе Леонида Калошина
— Калошину благодарны за работу. Он стоял у истоков. Но больше никаким образом взаимодействовать с ВАР он не будет. У него закончился договор с РФС. Чья это инициатива? Я высказал точку зрения, что мы не будем продолжать работу. Меня не устраивало количество скандалов, которые были вокруг ВАР. И то положение, когда судьи получают разные сигналы о трактовке одного момента от руководителя департамента судейства и главы ВАР.
О Еськове, который завершил карьеру по состоянию здоровья, теперь обучает других судей, но не работает на ВАР
— Люди испытают разное количество стресса, находясь перед экраном на ВАР и в поле. К сожалению, не все, кто проявляет себя хорошо на поле. Есть пример Казарцева. То же самое могу сказать и о Сухом, которого мы удалили из-за отрицательных оценок. Но человек здоров, работает на ВАР. Преподавать в академии для Еськова сейчас лучше, он передает свой судейский опыт. Квалификации для работы на ВАР хватает, но не хватает желания, моего и его. Он прекрасно преподает.
Об отстранении Станислава Васильева
— Отстранение связано с результатами проверки. Решением судейского комитета не рекомендован к включению ни в один список на следующий год. Это внутренняя проверка.
Слухи о том, что Васильеву кто-то дал 5 миллионов рублей? Если бы я обладал возможностями следственных органов и он был пойман за руку, то тогда это рассматривалось бы в другом месте. Но речь идет о слухах. Мне до игры из четырех источников позвонили и сказали, но информация юридически не доказана. Разве я могу сказать об этом открыто?
Никогда не принимаем решение по одному эпизоду и одной игре. Мы информацию накапливаем, не реагируем остро на скандалы в прессе. Но когда критическая масса становится приличной, в этот момент запускается процесс проверки. Теперь у нас есть четкий механизм — решение ЭСК. А дальше это выносится на исполком, где решение утверждается.
Про имущество Михаила Вилкова
— Лучше б он не комментировал ни нашу встречу, ни свое имущество. Если нет налоговой декларации, то лучше молчать, чем врать. А что касается Васильева, то он добровольно согласился пройти полиграф. Но это часть внутреннего расследования.
О возможности возвращения Васильева через год
— Такой возможности нет, но это распространяется на момент, пока я руковожу судейским комитетом. Теоретически новый глава смог бы вернуть Васильева. Пока я руковожу, этого не будет.
О формулировке «утрата доверия»
— Утрата доверия — эта формулировка очень часто принимается. У меня два качества, которые я требую от сотрудников: профессионализм и лояльность. Любой намек на коррупцию — это удар в спину главу судейского комитета. Главная задача — побороть коррупцию. Есть красные флажки, о котором я говорю с судьями: не брать денег, не делать ставок. Все остальное мы сможем решить: и имидж поднять, и обучение, и страховка. А за эти флажки заходить нельзя.
Он солгал на КДК, его отстранили на восемь матчей. Я его предупредил лично, что если жесткие ошибки повторятся, отстраню навсегда. Игра «Локомотив» — «Ростов» — две результативных ошибки. Судья находился в прямой видимости. У такого опытного арбитра такого быть не может. Вам нужно чтобы судьи не допускали ошибок или за руку его поймать? У меня нет сыщиков, информаторов, но его ошибки очевидные. Которые были сделаны после предупреждения.
О разбирательстве УЕФА по делу Сергея Лапочкина
— Решение УЕФА принимается сегодня. К сожалению, он допустил ошибку. Если бы УЕФА разрешило ему пройти полиграф, чтобы доказать свою невиновность, уверен на 99 процентов, он бы прошел. С огромной долей вероятности он не причастен к тому, в чем его обвиняют. Надеюсь, что решение позволит оставить его в профессии. В чем именно дело? Был контакт с клубом, о котором он не доложил. Человек, который пытался его коррумпировать, был пойман.
О Владиславе Безбородове
— Он довольно хорошо после отстранения отсудил. Не вижу причин, по которым он не может продолжить карьеру.
О дальнейшей карьере Николая Волошина
— Пока под вопросом. Его оценки оставляют желать лучшего.
Об отслеживании заходов в судейскую
— Надеюсь на самодисциплину, люди будут уважать правила, стадионы оборудованы камерами. Нарушение будет иметь последствия. Очень надеюсь на информаторов, на людей, которые искренне хотят победить коррупцию.
Об уходе Сухины из «Локомотива»
— Я с клубом не общался. Насколько знаю, они поблагодарили его за работу. Не имея доказательств, не имею права что-то предполагать.
О работе бывших арбитров в клубах
— Не могу отвечать за руководство команд. Каждому человеку нужно трудоустройство. Если человек помогает в подготовке игроков, проводит работу, наверное, такие люди нужны. А то, на что вы намекаете... Мы не можем говорить без фактов.
О будущем Виктора Кашшаи и слухах о его уходе
— Кажется, Виктор сейчас в Венгрии. Он пока работает. Не хочу комментировать слухи.
О контракте Кашшаи и его работе
— У меня есть недовольство результатами собственной работы. Также есть претензии и к коллективу. Безусловно, есть вопросы ко всем, включая Виктора. Но это не значит, что сделаны выводы и Виктор перестанет работать. Есть ряд пожелания, посмотрим, будем обсуждать.
О конфликте Слуцкого с судьями
— Обсудили с судьями слова Слуцкого. Обидно, что Виктор не подсказал судьям, что нельзя так себя вести. Слуцкий — эмоциональный тренер, я говорил с ним. Верх непрофессионализма — не пожать поданную руку. Я объяснил, что если встретили его на улице или в ресторане, можете отойти, но на матче, где этот человек представляет клуб, так делать нельзя. Ребята меня услышали. Футбол — это эмоции, мы все делаем для болельщиков. Этот вопрос был исчерпан, я почувствовал понимание со стороны ребят.
Об отказе от предложения возглавить РПЛ
— Вы знаете, что оно поступало, отрицать бессмысленно. С уважением отношусь к Сергею Геннадьевичу Прядкину, он делает максимально все для РПЛ. Очень хочу доделать работу, которую начал, хочу закончить эти реформы. Уверен, с моей командой мы сможем сделать серьезный шаг. Я хочу довести до конца то, что начал. С огромным оптимизмом смотрю на следующий сезон. Этот оптимизм дала мне встреча с судьями, которая была очень откровенной, обсуждались не совсем приятные вещи. Я искренне поверил, что те кто остались, искренне любят профессию. Не пересекут эти флажки. Я верю в команду, они пришли менять не ради денег. Прядкин же все свои силы и возможности и положил на то, чтобы РПЛ стала лучше. Всегда есть критики и недовольные люди, но есть главное правило — системность работы может привести к результату. Моя команда понимает требования к системности, в РПЛ то же самое. Уверен, энтузиазма там не меньше.
Дюкову высказывал свою точку зрения по этому поводу: необходимо логически завершать любое дело, которое ты начал. Кто предлагал возглавить РПЛ? Многие клубы.
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