Сухина: «Карасев мог бы судить финал Евро-2024»

Бывший арбитр Станислав Сухина считает, что Сергей Карасев мог бы получить назначение на решающий матч Евро-2024.

— Кто из российских арбитров мог бы работать на этом чемпионате Европы?

— Серега Карасев у нас считается номером один. Он уже судил матчи на таком уровне. Считаю, на прошлом Евро отработал очень прилично. Думаю, если бы ему давали в последние годы назначения на статусные игры в Европе, он бы еще набрался опыта, веса, авторитета. Так что если убрать все политические моменты, то в теории Сергею могли бы доверить на этом Евро и финал.

— Даже так?

— Ну а почему нет? Он уже давно находился в элитной группе судей. На прошлом Евро подтвердил свой высокий уровень.

На финал Евро-2024 была назначена судейская бригада во главе с 35-летним французом Франсуа Летексье.