90 минут кайфа. За эту Украину хочется болеть! Мнение Рабинера

Сборная Украины в первом туре в драматичном матче уступила Голландии (2:3)

Какое удовольствие — матч в Амстердаме. Удовольствие с горчинкой — жаль Украину, сделавшую суперкамбэк с сумасшедшим голом Андрея Ярмоленко, но все-таки проигравшую. 2:2 были бы торжеством гармонии в этот вечер, а не 3:2. Лучший пока матч чемпионата, лучший гол чемпионата. На загляденье!

Андрей Шевченко построил очень симпатичную команду, которая стремится атаковать даже против фаворитов и за которую хочется болеть. Если бы еще Зинченко с Малиновским провели лучшую игру, и игрок «Ман Сити» не проиграл верх в решающий момент...

И свой Семенов в лице Миколенко тоже, увы, нашелся. Досадно за вратаря Бущана, который в первом тайме оставил команду в игре, но во втором — и, в частности, в решающем эпизоде — не выручил.

Главное впечатление — то, что эту Украину хочется смотреть. Не хочу никого и ни с кем сравнивать, потому что и Голландию при всей ее зрелищности по классу и опыту с Бельгией сопоставлять нельзя. Но все-таки не зря Украина провела сезон в высшем дивизионе Лиги наций. Эти парни привыкли играть против топов — как мы в год перед ЧМ-2018.

А дальше поглядим, как те и другие умеют играть против нетопов. Это отдельное искусство — играть не с Голландией, а с Австрией и Северной Македонией. Пока же, несмотря на ноль очков, вряд ли найдутся люди, которые будут сборную Украины шельмовать. А вот аплодисменты ей адресуют многие. В том числе и я. Спасибо за 90 минут кайфа от настоящего футбола!