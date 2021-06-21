Прямую трансляцию матча чемпионата Европы между сборными Финляндии и России (0:1) посмотрели 8,735 млн россиян, сообщает «РБ Бизнес» со ссылкой на Mediascope.

Сообщается, что минимум одну минуту матча посмотрели 12,3% населения страны и 28% от общего числа всех жителей России, которые смотрели телевизор во время игры. Прямую трансляцию встречи вел «Первый канал».

При этом, матч сборной России на Евро-2020 против Бельгии (0:3) собрал у экранов 9,398 млн человек.