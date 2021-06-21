Трансляцию матча Евро-2020 Финляндия — Россия посмотрели 8,7 млн россиян
15:23
Прямую трансляцию матча чемпионата Европы между сборными Финляндии и России (0:1) посмотрели 8,735 млн россиян, сообщает «РБ Бизнес» со ссылкой на Mediascope.
Сообщается, что минимум одну минуту матча посмотрели 12,3% населения страны и 28% от общего числа всех жителей России, которые смотрели телевизор во время игры. Прямую трансляцию встречи вел «Первый канал».
При этом, матч сборной России на Евро-2020 против Бельгии (0:3) собрал у экранов 9,398 млн человек.
Дополнительная информация:
https://bookmaker-ratings.ru/news/pryamuyu-translyatsiyu-matcha-finlyandiya-rossiya-posmotreli-8-7-mln-rossiyan/
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Материалы сюжета: Евро 2020: 2-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Финляндия 16 июня 2021 и другие матчи
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