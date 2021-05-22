«Мешков отказался пожать мне руку. Это бойкот от судей?» Монолог Слуцкого о российском судействе

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий через «СЭ» обращается к российским судьям.

Слуцкий приглашает к открытой дискуссии арбитров, к которым у него накопилось много вопросов, а также отвечает судьям Мешкову и Вилкову. Далее — текст Слуцкого.

Вопрос Мешкову: почему вы не пожали мне руку?

У меня произошел вопиющий случай с Виталием Мешковым после заключительной игры сезона с «Ротором»: судья отказался пожать мне руку и демонстративно отвернулся в другую сторону. Видимо, арбитры обиделись на мои слова.

Когда я говорил про обслуживающий персонал, то это не была попытка оскорбить судей. Много раз слышал фразу: «Матч обслуживает бригада арбитров...» Именно «обслуживает». Я разве открыл Америку, что судьи — обслуживающий персонал?

И я не понимаю обиды, слов Вилкова про два высших образования. Он сказал: «Арбитры — это высокообразованные люди, у кого-то есть по два высших образования». А что, обслуживающий персонал — синоним людей без образования? У нас даже депутаты — это тоже обсуживающий персонал, а «слуги народа» — прямое выражение.

У нас в «Рубине» доктор — кандидат медицинских наук. Но и он является обслуживающим персоналом для футболистов. Я как тренер — тоже обслуживающий персонал для игроков, хотя тоже кандидат педагогических наук. А футболисты — обслуживающий персонал для болельщиков. Судьи — люди с настолько завышенной самооценкой, что не понимают смысла этих слов? Обслуживающий персонал — это не оскорбление. Каждый является обслуживающим персоналом кого-то или чего-то.

Из-за этого Мешков открыто не жмет мне руку, отворачивается от меня, хотя мы работаем в одной отрасли. Не всех людей из футбольной сферы я люблю, но обязан относиться к ним с уважением. И я не проявил неуважения, когда говорил про судей. Лишь говорил об их статусе, самоидентификации, я никого не оскорблял, в том числе и Вилкова. Я приводил аргументы со статистикой, никогда при этом не говорил, что они не умеют судить. Не говорил, что наши судьи не владеют методикой. Тогда к чему эти обиды? Мне не нужно общение Мешкова. Но эта реакция требует объяснения. Чем она вызвана? Пусть он мне ответит.

Представьте, что теперь следующую игру «Рубина» будет судить Мешков и допустит результативную ошибку. А все теперь знают, что он демонстративно со мной не общается, не жмет мне руку. Я могу подумать, что он ошибся случайно?

Если это бойкот от всех судей и Мешков своим жестом выступает от имени всех арбитров, то скажите мне: «Господин Слуцкий, мы недовольны тем, что вы нас назвали обслуживающим персоналом. Мы с вами здороваться не будем, вы нам руку не протягивайте. Мы вас не уважаем и не будем с вами вступать ни в какие взаимодействия».

И если так реагировать на конструктивную критику и демонстративно отворачиваться, не жать руки, идти в другую сторону, то мы никогда в жизни не наладим коммуникацию. Наоборот, смогу теперь каждую ошибку Мешкова воспринимать как жест против меня. И то, что он назначил пенальти в игре с «Ротором», посмотрев повтор 20 секунд, а повтор с рукой перед пенальти в ворота «Ротора», который был такой же очевидный, смотрел семь минут, я могу трактовать как обиду на меня? Его жест — это худшая реакция, которая только могла быть.

Ответ Вилкову, приписавшему мне цитату Гинера

Не говорил уничижительных слов в том числе и в адрес Вилкова. Слова, что я не люблю судей, — это не оскорбление, а данность. Не люблю судей, потому что это изначально противоборствующая сила. Карпов не любил Каспарова, потому что они были в противодействии, а не потому, что он ему не нравился как человек. Судьи и тренеры в нашем чемпионате — это противодействие, к сожалению. Тут нет единого комьюнити.

Как тренер я даю фидбек, потому что судят команды, и мы даем оценку, что увидели в работе арбитров. Мы четко аргументируем свою позицию. А судьи на это обижаются. В случае с Вилковым мы тоже детально объяснили свое видение, написали протест. И мы в итоге оказались правы. В матче с «Краснодаром» Вилков сказал, что у нас нет доказательств, что мяч катился и мы зря подаем протест. Затем мы показали ему видео с нашей технической камеры, где явно видно, что мяч стоит. Тогда он начал говорить: «Вы погубите отца троих детей!»

Вилков в недавнем интервью сказал, что Слуцкого для него больше не существует, когда сказал неприятные слова про Валентина Иванова и его отца Валентина Козьмича. Он даже не удосужился посмотреть, что эти слова сказал Евгений Леннорович Гинер, а не я. А Валентина Козьмича я прекрасно знал лично, потому что мы работали в ФК «Москва», как и его супругу Лидию Гавриловну. Я прекрасно отношусь к его сыну, которого считаю одним из немногих квалифицированных российских арбитров.

Когда ты в интервью говоришь какие-то вещи, господин Вилков, нужно проверять факты, а не лепить чушь. Тогда для него должно не существовать Гинера, но я сильно сомневаюсь, что он сможет в публичном пространстве сказать такую фразу. Но про Слуцкого он эту фразу говорит, хотя я вообще ничего не говорил о семье Ивановых. Вилков просто лепит непонятно что, какую-то чушь и обижается на вещи, которые были системно рассказаны с фактами, примерами и аргументами.

Обращение ко всем судьям РПЛ

В большинстве матчей мы довольны работой арбитров. И шаги председателя судейского комитета РФС Ашота Хачатурянца вызывают только уважение. Заметно, как он пытается улучшить наш футбол и качество судейства реальными мерами. Он проделывает огромную работу и в лучшую сторону меняет футбольную индустрию. Уже приняты важные решения по улучшению арбитража, качества работы судей, по работе и составу ЭСК.

Но иногда бывают матчи, когда тренер проживает спорные эпизоды и у него складывается ощущение несправедливости по отношению к его команде. Мы пытаемся это донести. Например, мы написали 23 эпизода по судье Любимову, и было признано, что он в игре с «Уралом» несправедливо назначил пенальти в наши ворота. После этого с судьей Любимовым случается скандал в матче «Торпедо» с «Текстильщиком» — что он там творил, это просто ужас. И в матче «Ахмат» — «Ротор», когда не поставили пенальти в ворота «Ротора» и дисквалифицировали арбитра Васильева, на ВАР был как раз этот судья Любимов. Мы вам сообщали: обратите на него внимание, ведь он допустил 23 ошибки в нашей игре. Такого плохого судейства я вообще никогда не видел. Мы указали на то, что он не готов, сигнализировали, но на него не обратили внимания и получили еще два грандиозных скандала в матчах с этим арбитром.

Есть и другие важные вопросы к судьям. Наш аналитический отдел посчитал, что «Рубин» — третья команда по наименьшему количеству фолов в РПЛ. Мы в тройке тех, кто фолит меньше всех в лиге. Но по количеству желтых карточек, вторых желтых и красных — мы на первом месте. Хотя это показатели прямой корреляции. Как я понимаю: чем ты меньше фолишь, тем меньше получаешь карточек. Возникает вопрос: почему нам показывается такое огромное неправомерное количество желтых? Многие из них ЭСК потом отменяла. Что является прямой корреляцией? Количество желтых карточек при том, что мы меньше всех фолим, — это просто так получилось или потому что вы Слуцкого не любите? Объясните мне, пожалуйста, судьи.

С введением ВАР на 70% выросло количество желтых карточек, которые показывают наши арбитры. А с чем это связано? Пусть наши судьи тоже аргументированно объяснят это явление, потому что в других чемпионатах такого огромного роста нет.

Надо все-таки гордыню убрать и как-то наладить коммуникацию. Через «Спорт-Экспресс» я обращаюсь к арбитрам: если это общая позиция судей и вы недовольны мной, то вы мне скажите об этом, чтобы я не ходил с протянутой рукой. Вас никто не боится. Не собираюсь с вами дружить или враждовать, а хочу конструктивного диалога, коммуникации и ответов на конкретные вопросы. А если вы не хотите проявлять минимальное уважение к человеку, то, пожалуйста, аргументируйте свою позицию. Не работайте в такой стрессовой профессии, если психически неустойчивы и не можете воспринимать конструктивную критику.

Если у вас есть вопросы и вы чем-то недовольны, тоже хотите улучшить ситуацию с судейством, то я приглашаю вас на открытый диспут.