Сампаоли извинился за то, что назвал Дембеле аутистом

Бывший главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли извинился за свои слова о нападающем сборной Франции Усмане Дембеле.

Ранее Сампаоли раскритиковал форварда, заявив: «Дембеле играет как аутист: он и начинает, и заканчивает атаку в одиночку».

«Хочу пояснить: у меня не было намерения ссылаться на аутизм. Прошу у всех прощения. Я просто хотел поговорить об индивидуальности. Сейчас как никогда нужно быть осторожным со словами, которые используешь», — приводит Goal слова Сампаоли.

На Евро-2024 сборная Франции дошла до полуфинала, в котором уступила Испании (1:2). Дембеле провел 5 матчей на турнире и не отличился результативными действиями.