«Леонид Викторович, а у нас сборы-то будут?» В «Рубине» пошутили над Слуцким

Пресс-служба «Рубина» пошутила над главным тренером команды Леонидом Слуцким.

Ранее Слуцкий в Instagram объявил, что будет в числе ведущих Youtube-канала Коммент.Шоу во время Евро-2020. К этой записи оставлен комментарий с официального аккаунта «Рубина». «Леонид Викторович, а у нас сборы-то будут?» — говорится в сообщении.

Instagram Леонида Слуцкого.

В прошлом сезоне «Рубин» занял четвертое место в РПЛ, набрав 53 очка.