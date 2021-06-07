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«Леонид Викторович, а у нас сборы-то будут?» В «Рубине» пошутили над Слуцким

7 июня 2021, 22:41
Леонид Слуцкий. Фото Федор Успенский, «СЭ». Instagram Леонида Слуцкого.
Леонид Слуцкий. Фото Федор Успенский, «СЭ».
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Пресс-служба «Рубина» пошутила над главным тренером команды Леонидом Слуцким.

Ранее Слуцкий в Instagram объявил, что будет в числе ведущих Youtube-канала Коммент.Шоу во время Евро-2020. К этой записи оставлен комментарий с официального аккаунта «Рубина». «Леонид Викторович, а у нас сборы-то будут?» — говорится в сообщении.

Публикация от Leonid Slutsky ?? (@leonid.slutsky)

Instagram Леонида Слуцкого.
Instagram Леонида Слуцкого.

В прошлом сезоне «Рубин» занял четвертое место в РПЛ, набрав 53 очка.

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