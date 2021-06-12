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Слуцкий шикарно прокомментировал открытие Евро. Жаль, что он работает лишь на двух матчах

Владислав Зимагулов
Владислав Зимагулов
Корреспондент
Сегодня, 01:20
Леонид Слуцкий. Фото twitter.com/guttsait
Леонид Слуцкий. Фото twitter.com/guttsait
Теги:
Герой матча Турция — Италия у микрофона.
Турция — Италия
11&nbsp;июня. Турция&nbsp;&mdash; Италия&nbsp;&mdash; 0:3.Эта Италия и правда очень крутая. Банда Манчини — реальный фаворит Евро-2020

Комментарий Леонида Слуцкого на матче открытия Евро-2020 — одно из главных впечатлений от трансляции наряду с яркой игрой сборной Италии.

Главный тренер «Рубина» ранее хорошо поработал на трансляции матча России с Болгарией на Первом канале, оставив сильное впечатление. Слуцкий здорово оценивал эпизоды, вел репортаж корректно и с качественной экспертизой моментов. Специалиста было очень приятно слушать.

Договоренность Слуцкого с Первым каналом о работе на двух матчах Евро и товарищеской игре России была достигнута еще в конце мая. У тренера хорошие отношения с каналом, он уже работал на официальных и контрольных матчах нашей сборной, был гостем «Вечернего Урганта». Сегодня это сильнейший футбольный эксперт в России и здорово, что он готов работать на широкую публику.

Когда мы записывали большое интервью со Слуцким по итогам сезона для «СЭ», тренер, рассказывая о том, что будет работать комментатором на Евро-2020, заметил: он хочет сделать работу качественно и если берется за нее, то это должно быть исполнено на уровне. Кажется, Слуцкий может в любом футбольном обсуждении выглядеть компетентным, но матч Турция — Италия он явно хотел сильно отработать еще и по матчасти.

Леонид Слуцкий.«По внутреннему комфорту время в «Рубине» — лучшее в жизни». Большое интервью Слуцкого

Он не скрывал, что для него это был важный эфир: «Трансляция на Первом канале обязывает гораздо больше, чем регулярный матч в роли тренера, которых у меня было почти 600».

Сколько минут сыграли Бурак Йылмаз и Инсинье в чемпионате и в еврокубках, в чем значимость Жоржиньо, чем силен Иммобиле и почему он кайфует от Бареллы. Слуцкий не просто пришел на эфир работать на подхвате у Романа Гуцайта, а хотел полностью владеть материалом и контекстом происходящего, знать все об участниках игры. Просто оценивать моменты как эксперт, чего обычно ждут от таких гостей — этого тренеру «Рубина» оказалось мало. Он явно вознамерился провести репортаж как полноценный сильный комментатор. И все получилось — шикарная работа Леонида Викторовича.

Слуцкий сейчас, похоже, переживает жизненный пик, когда хорошее внутреннее состояние позволяет ему одинаково здорово тренировать «Рубин», петь песни, сниматься в клипах и комментировать футбол в федеральном эфире.

Интересно, что тренер «Рубина» точно так же, как и обычные зрители, удивлялся, почему судья Данни Маккели не дал пенальти за игру рукой Зеки Челика. За быстротой изменений правил мало кто успевает, и Слуцкий справедливо это отметил.

«Если никаких новых правил не введено, то это должно быть пенальти. Нет? Даже тренеры не все в курсе. Если бы сейчас в матче РПЛ не поставили такой пенальти, был бы грандиозный скандал. Это была не часть рукава, мяч попал в кисть, было достаточное расстояние. Все-таки эти постоянные изменения в правилах должны происходить в публичном пространстве», — возмутился Леонид Викторович в эфире.

Леонид СЛУЦКИЙ в&nbsp;передаче &laquo;Вечерний Ургант&raquo;.«У нас тренер — физрук, а там это уважаемый человек». Как Слуцкий шутил у Урганта

Бывает, что комментаторы в такие моменты начинают путаться в показаниях, подгонять задачу под ответ. Слуцкий этого делать не стал: он увидел пенальти, сказал об этом, а когда 11-метрового не случилось, выразил возмущение и удивление. Все по-человечески и просто.

На этом Евро Слуцкий поработает еще и на матче полуфинала, но это уже будет во время предсезонной подготовки «Рубина» между сборами. В клубных соцсетях шутят: а будут ли вообще сборы, учитывая такую медиаактивность тренера. Но казанцы выходят из отпуска уже в начале следующей недели — Слуцкому точно будет не до комментирования.

Очень жаль. Хочется чаще слушать тренера «Рубина» не только на пресс-конференциях и в Youtube, но и вот так — на матчах мирового масштаба.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа B
Бельгия
Россия

П1

35%

1.79

Обе забьют - да

28%

2.00

ИТБ1 (1.5)

22%

2.00
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа D
Англия
Хорватия

П1

32%

1.66

ТБ 2.0

25%

1.71

X2

17%

2.36
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа C
Голландия
Украина

П1

36%

1.63

Ф2 (+1)

23%

1.74

ТБ 2.0

15%

1.64

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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