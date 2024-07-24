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Сегодня, 20:49

Семь федераций наказали за дискриминационное поведение фанатов на Евро-2024

Сергей Разин
корреспондент
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Фото AFP

Семь футбольных федераций оштрафованы УЕФА за расистское и дискриминационное поведение болельщиков на чемпионате Европы в Германии, сообщается на сайте УЕФА.

Федерации Албании, Венгрии, Словении и Сербии оштрафованы на 30 тысяч евро, Австрия оштрафована на 20 тысяч евро, Румыния — на 40 тысяч евро, Хорватия — на 50 тысяч евро.

Также этим федерациям запрещено продавать билеты своим болельщикам на один выездной матч под эгидой УЕФА. Наказание является условным для Албании, Венгрии, Австрии и Словении с испытательным сроком два года.

Евро-2024
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