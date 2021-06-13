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«Нам жаль Россию — грустную и безобидную сборную. Ее держали на ногах только навесы на Дзюбу». Реакция Европы на разгром от Бельгии

Анастасия Рацкевич
Анастасия Рацкевич
Корреспондент
Сегодня, 17:45
Алексей Миранчук, Александр Головин и Игорь Дивеев: Росси крупно проиграла Бельгии на старте Евро-2020. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Алексей Миранчук, Александр Головин и Игорь Дивеев: Росси крупно проиграла Бельгии на старте Евро-2020. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Ругали Шунина и российскую оборону: как Европа оценила поражение команды Черчесова.

В Европе футбол отошел на второй план после ужаса в Копенгагене. Однако после известий о том, что состояние Кристиана Эриксена стабильное, европейские СМИ не обошли вниманием разгром России от Бельгии в Санкт-Петербурге (0:3).

12&nbsp;июня. Санкт-Петербург. Бельгия&nbsp;&mdash; Россия&nbsp;&mdash; 3:0. Болельщики сборной России.«25 тысяч глупых россиян освистали вставших на колено бельгийцев». Что пишут о разгроме России на Евро-2020

France Football: Нам жаль этих русских

France Football опубликовал материал, посвященный матчу Бельгия — Россия. Сама статья поделена на три логических части: урок, победитель и неудачник. Команде Станислава Черчесова посвящен заключительный абзац, который начинается с подзаголовка «Le perdant: Triste Sbornaya» — «Неудачник: грустная сборная».

Среди игроков национальной команды отмечают Антона Шунина, который пропустил три гола, и Дениса Черышева, который вышел на замену, но в итоге был заменен.

«Нам жаль этих русских. Мало желания, мало умения, мало уверенности и, главное, чувство ужасной неполноценности по сравнению с Бельгией. В голах Шунин проявил себя катаклизмом, но он не единственный. Особое упоминание о несчастном Черышеве, который вступил в игру на 29-й минуте игры, чтобы пробежаться и уйти с поля на 63-й... Символично».

12&nbsp;июня. Санкт-Петербург. Бельгия&nbsp;&mdash; Россия&nbsp;&mdash; 3:0. Игроки бельгийской сборной радуются после окончания встречи.«Россия — худшая команда турнира». Как на Украине оценили поражение россиян от Бельгии

Marca: Россию держала на ногах возможность навешивать на Дзюбу

Испанцы не скупились на комплименты в адрес победителя встречи — Бельгии, отметив, что «Красные дъяволы» являются фаворитами Евро-2020 не только потому, что занимали лидирующие позиции в рейтинге ФИФА в течение нескольких лет и квалифицировались на этот чемпионат Европы, не проиграв ни одной игры.

Бельгийцы превосходили россиян по всем показателям и без разгромного счета. «Не нужно было сокрушать Россию — это не стиль команды, возглавляемой Роберто Мартинесом,» — пишет Marca.

При этом в материале отмечается игра капитана «Спартака» Георгия Джикии, который в одиночку пытался бороться с Лукаку. Остальная часть команды продолжала гнуть свою линию и надеялась на капитана Артема Дзюбу.

«Россия оставалась на ногах только за счет своего самоуважения и возможности навешивать на Дзюбу».

12&nbsp;июня. Санкт-Петербург. Бельгия&nbsp;&mdash; Россия&nbsp;&mdash; 3:0. Ромелу Лукаку (№ 9) и&nbsp;Магомед Оздоев после матча.А чего вы ждали? Того, что Семенов «съест» Лукаку? Итоги матча Россия — Бельгия

Kicker: Россия осталась безобидной

Немецкое издание называет исход противостояния России и Бельгии ожидаемым. В статье отмечается, что первый гол был забит «auf Einladung der Russen» (по приглашению россиян): без Кевина де Брейне и Эдена Азара бельгийцы наградили себя забитым мячом после ошибки Андрея Семенова.

«На своем поле у России все шло не по плану: после Кузяева пришлось заменить и Жиркова из-за травмы. Россия осталась безобидной, а Лукаку оформил дубль».

Также в материале упомянут и главный тренер России Станислав Черчесов и его попытки поменять схему игры. Но это не помогло — Бельгия контролировала игру.

«Черчесов несколько раз менял игру, но, если не считать дальнего удара Зобнина (46-я минута), его команда была почти незаметна. Бельгия же уверенно держала мяч подальше от собственных ворот», — пишет Kicker.

12&nbsp;июня. Санкт-Петербург. Бельгия&nbsp;&mdash; Россия&nbsp;&mdash; 3:0. Антон Шунин пропустил три мяча от&nbsp;бельгийцев.Бельгия на колене, трусы Дзюбы, россияне в кокошниках: кадры стартового матча сборной на Евро-2020

La Gazzetta dello Sport: Дзюба никогда не достигал цели

Неделю назад итальянское издание посвятило капитану сборной России целый материал, назвав его «экс-капитаном — катастрофой» за попадание в различные передряги. В материале тогда отмечалось, что у форварда всегда были сложные отношения с тренерами, но на поле очень хорош — умеет забивать. «Черчесов доверит ему место в атаке», — говорилось в статье.

В этот раз комментарии о нападающем не были такими лестными: «Его замечали игроки, он пытался быть лидером, но никогда не достигал цели».

Также итальянцы отмечают неуверенную игру защиты российской сборной и делают акцент на голкипере:

«Бельгия проявила цинизм, который не всегда был у нее в прошлом, и фактически завершила встречу на 33-й минуте. Но и здесь была рука очень скромной российской защиты при довольно неуверенной игре посредственного голкипера Шунина».

12&nbsp;июня. Санкт-Петербург. Бельгия&nbsp;&mdash; Россия&nbsp;&mdash; 3:0. Антон Шунин пропустил три мяча от&nbsp;бельгийцев.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
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  • Metaratings.ru
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  • Betting.team/ru
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  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа C
Голландия
Украина

П1

36%

1.55

Ф2 (+1)

23%

1.97

ТБ 2.0

15%

1.38
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа B
Бельгия 3
Россия 0
Матч завершен

П1

35%

2.02

Обе забьют - да

28%

1.93

ИТБ1 (1.5)

22%

2.02
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа D
Англия 1
Хорватия 0
Матч завершен

П1

32%

1.66

ТБ 2.0

25%

2.95

X2

17%

2.24

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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