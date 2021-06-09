«Очень благодарен Зареме. И высоко ценю ее мнение». Большое интервью Доменико Тедеско

Разговор с немецким тренером, который в мае покинул «Спартак», — о Федуне, Цорне, Газизове, Попове, Руе Витории и многом другом.

Тедеско оставил яркий след в истории красно-белых. Многие отмечают, что клуб впервые за долгое время тепло попрощался с главным тренером. Немецкий специалист занял со «Спартаком» второе место, дающее путевку в Лигу чемпионов, и покинул Россию.

О своем решении не продлевать контракт Доменико сообщил еще зимой.

Сейчас он в Германии, где его застал звонок обозревателя «СЭ». Мы подвели итоги полутора лет работы Тедеско в РПЛ: поговорили о главных проблемах московского клуба, выяснили, кто в нем главный профессионал, а с кем и почему пришлось расстаться, обсудили, действительно ли наши судьи худшие в мире и можно ли бороться с «Зенитом».

Шюррле и Тил

— Доменико, давайте начнем с самого начала. Вы пришли в клуб, занимающий 12-е место после пяти поражений подряд. Атмосфера стояла максимально мрачная?

— Напряженной. И не только в команде, но и в офисе. На первых порах мне приходилось очень много разговаривать — с президентом Федуном, с гендиректором Цорном, с тренером по физподготовке, с переводчиком, с персоналом, с футболистами...

Когда ты терпишь пять поражений подряд, то начинаешь сомневаться во всем — в себе, в партнерах. Пытались беседами, тренировками это чувство переломить, прервать черную серию. К счастью, в дебютном матче удалось сразу сделать хотя бы ничью с «Рубином» — 0:0.

— Еще одна большая проблема на старте — главными новичками были не слишком мотивированный чемпион мира Шюррле и голландец Тил, купленный за 18 миллионов евро, ответственность за приобретение которого взял на себя владелец. Как с этим пришлось справляться?

— Глупо отрицать, что на рекордную в истории клуба покупку делается расчет. Если он не играет, то возникают вопросы и проблемы. Очень обидно, когда вкладываешь серьезные средства, но не получаешь ожидаемую отдачу. С Шюррле все попроще, а тема Тила поднималась на каждой пресс-конференции, она действительно непростая. Мне приходилось очень много общаться и с самим Гусом, и с президентом Федуном. Отмечу, что Тил — парень с отличным характером, прилежно тренировался, но в матчах удача от него отворачивалась.

Ему ведь тоже приходилось непросто. Когда тебя купили за рекордную сумму, то это огромное давление, с которым надо справляться, это ожидания, что футболист сразу начнет давать результат без скидок на притирку. Постоянно повторял ему: «Не думай, что от тебя многого ждут. Играй спокойно, делай то, что умеешь. Мы дадим тебе время на адаптацию. Останешься в запасе, выйдешь на замену на 60-й минуте со свежими силами против подуставшего соперника, не будет большого давления».

Говорил Леониду Федуну и Томасу Цорну, что мы должны запастись терпением в отношении Тила. Но когда появилась возможность отдать его в аренду во «Фрайбург», то это стало хорошим ходом для всех сторон. Гус сам хотел уйти, чтобы проводить больше времени на поле. Я поддержал это решение.

Гус Тил. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Гулиев, Ещенко и Ребров

— Вы всегда были сторонником максимально сплоченного коллектива. Именно поэтому случились расставания с Ананидзе, который в свое время критиковал за недостаточную самоотдачу Умярова, Глушенкова, Игнатова, а также с Гулиевым, открыто выражавшим недовольство?

— Думаю, каждый тренер хочет, чтобы вся команда смотрела в одном направлении. Когда я прихожу в новый коллектив, то для меня важно каждому дать шанс. Потому что футболист ждет возможности проявить себя. Понятно, что иногда на тренировках можно увидеть такую расхлябанность, что даже нет смысла выпускать на поле. Но это исключение.

В нормальном режиме каждый получает свое игровое время, после чего надо честно обсудить с игроком, что в его действиях понравилось, а что — нет. Что следует поменять. И после этого даешь второй шанс. Это важно и тренеру — посмотреть, слышат ли его, — и футболисту, который понимает: мне дали шанс, потом разобрали игру, и я снова смог себя показать.

— Гулиев был недоволен игровым временем?

— Конечно, он хотел иметь его больше, но в центре полузащиты у меня имелись Зобнин, Крал, Умяров, Бакаев. Мало играешь — недовольство растет.

— Говорят, что Аяз резко ответил вам на собрании на сборе перед началом сезона-2020/21, после чего хавбека перевели в «Спартак-2». Это правда?

— Нет. Скажу так: я даю футболистам шансы проявить себя, всегда готов к разговору, есть много возможностей со мной объясниться. Но существуют также границы, которые не стоит переступать. Больше по этой теме ничего добавлять не хотелось бы. Думаю, все понятно.

— Мое мнение: ваше лучшее решение за эти полтора года — дважды продлить контракты с Ребровым и Ещенко, которые крайне важны в раздевалке. В первый раз это вызвало удивление людей со стороны, поскольку ветераны почти не играли. Трудно было убедить руководителей пойти на такой шаг?

— Во-первых, соглашусь, что это крайне важно. А во-вторых, убедить не стало проблемой. В каждой команде складывается своя иерархия. Ещ и Артем — как отцы для этого коллектива. Как клей, который склеивает все детали вместе. Ребров играл совсем мало, Ещенко — побольше. Даже в последнем матче с «Ахматом» он был невероятно крут. Выглядел супер! Андрей знает, как идти в единоборства, у него отличная техника, парень здорово обучен. Каждый навес и передача доходят до адресата. У него есть стержень, Ещ неуступчив, очень опытен, глубоко понимает игру.

Но даже если мы закроем глаза на футбольные вопросы, то за пределами поля эти двое очень важны: шутят с молодыми, направляют в правильную сторону, к их мнению все прислушиваются. Было бы фатальным не продлить с ними соглашения. Артем и Ещ должны быть в раздевалке. После того как подобные аргументы я приводил руководству, никаких возражений не возникало.

Зелимхан Бакаев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Крал и Бакаев

— Кто самый большой профессионал в «Спартаке»?

— О, я бы назвал всех. Но если можно только одного, то выделю Крала. Чех не вылезал из тренажерного зала. Как-то спросил у меня после выходного: «Тренер, могу после занятия остаться, чтобы поделать рывки со сменой направлений?» Отвечаю: «Нет, для отдыха не надо». — «Хорошо, понял». Через неделю снова: «Тренер, могу поделать рывки со сменой направлений?» — «Нет, Алекс, сегодня день после выходного». — «Но я вчера уже подготовил мышцы самостоятельно». Это было смешно. Крал из тех, кого надо тормозить, а не подталкивать.

— Похоже, человек очень хочет в АПЛ. В последнее время много разговоров о его возможном переходе в «Вест Хэм».

— В Англии отличный чемпионат. Если у Крала есть такая цель и он ее достигнет, то буду за него очень рад. Как за каждого, кто ставит перед собой планку и берет ее.

— В первый ваш сезон лидером был Бакаев, показывавший отличный футбол. Что случилось потом?

— У Бакаева случился коронавирус в мае прошлого года — в тот момент, когда команда в Тарасовке готовилась к рестарту РПЛ. Это отбросило его назад и сказалось на всей последующей части года до зимы, поскольку между чемпионатами пауза оказалась всего в две недели. Получается, мы играли на том фундаменте, который заложили в мае-июне. Бакаеву не хватало той «физики», что была в начале 2020 года до коронавирусной паузы. Зелимхан тогда набрал сумасшедшую форму: забил «Динамо» в премьер-лиге, ЦСКА в Кубке.

К сожалению, на тот уровень он пока так и не вернулся. После сорванных сборов у него пропала мощь. Все цеплялось одно за другое: стал травмироваться, терял уверенность в собственных силах. Хотя в желании Бакаеву не откажешь — всегда хотел играть, проявлять себя, но где-то еще и не хватало удачи. А зимой «Спартак» вернул Промеса, и у нас появилось еще больше альтернатив при выборе состава, больше вариантов, что не сделало жизнь Зелимхана проще.

Доменико Тедеско и Томас Цорн. Фото ФК «Спартак»

Цорн и Газизов

— За все время в «Спартаке» вы, кажется, получили только одного футболиста, которого действительно хотели, — Соболева. Остальные новички с вами просто согласовывались, верно?

— Можно так сказать. Прихода Соболева действительно желал.

— Это единственная покупка Цорна в ваш период — человека, который вас пригласил в «Спартак». После его ухода жизнь стала сложнее? В том числе в плане трансферов.

— С Томасом у нас установились доверительные отношения. Что логично — он меня позвал в «Спартак». Мы все обсуждали до деталей: кто уходит совсем, кого отдаем в аренду, кого приобретаем, какие цели ставим перед собой... Некоторое время генерального директора не было вообще. В этот момент мне очень помогли Федун и Зарема, которые вернули позитивный настрой.

— У вас возникало ощущение, что Шамиль Газизов хочет видеть другого тренера?

— Нет. Я концентрировался на своей работе, на том, на что могу влиять.

— У вас не установились с Газизовым столь же доверительные отношения, как с Цорном?

— Это все-таки разные ситуации. Томас приглашал меня в «Спартак», какие-то вещи мы проговаривали еще до подписания контракта. Понятно, что ты доверяешь тому тренеру, которого позвал. Если я не справляюсь, то автоматически и он терпит неудачу. Это нормально.

С Газизовым, понятно, мне было посложнее. Во-первых, языковой барьер — Шамиль говорит только по-русски. Во-вторых, он проработал всего пять месяцев — весьма короткий срок.

Александр Кокорин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Урунов, Кокорин и Мозес

— Первые два новичка от нового генерального директора — Урунов и Кокорин. Что подумали после их переходов? «Наш состав явно стал сильнее»?

— Урунова знал по «Уфе». Это хороший парень с приятным характером. У него отличный потенциал, и он его демонстрировал. Интересный исполнитель, которого надо развивать. Ему нужно объяснять, в какой футбол мы играем. «Спартак» старался владеть мячом — всегда было преимущество в этом компоненте. В том числе в домашнем матче с «Зенитом», когда сделали ничью 1:1. Урунов тогда вышел в стартовом составе на позиции «шестерки» и провел на поле 85 минут.

Но для развития таланта требуется время, а «Спартак», как и любой другой топ-клуб, ограничен в этом плане — результат нужен здесь и сейчас. У нас и без того было много молодежи.

Кокорин — футболист с опытом, который здорово выступал у Роберто Манчини, с несколькими годами в «Зените» за плечами, с игрой за сборную. Александр мог помочь команде.

— Помог?

— Ему, как любому новичку, тоже требовалось время для адаптации. Но Кокорина преследовали неудачи — форвард травмировался. Из-за этого полгода получились довольно скомканными, Саша появлялся на поле не так часто. Хотя, когда это происходило, приносил пользу — и моменты создавал, и голы с пенальти забивал.

— У многих часто возникают сомнения в том, что Кокорин по-настоящему мотивирован. Каким вы находили его в тренировочном процессе?

— Саша всегда хорошо работал в «Спартаке». Не было ни единого занятия, после которого я бы сказал: «Что-то Кокорин бегал без желания». Он отдавался на сто процентов.

— Третьего новичка вам пришлось ждать до конца трансферного окна. При этом вы все время повторяли, что нужен правый защитник, но в слухах постоянно всплывали фамилии опорников. Что происходило? Вам приходилось спорить?

— Нет. Когда меня в клубе спрашивали, на какую позицию требуется футболист, то говорил: правый защитник. К сожалению, получили его слишком поздно. Это очень печально. Позади осталось уже 10 туров, кубковая встреча. Мозес приехал прямо перед матчем 11-го тура с «Химками», вышел на замену, поскольку не был готов на сто процентов — возникали пробелы и в игровой практике, и в тренировочном процессе. Когда вижу, что «Спартак» отстал от «Зенита» на восемь очков, то мне особенно жаль, что взяли Мозеса так поздно. Кто знает, что вышло бы, получи мы новичка перед началом сезона.

— Ходили разговоры, что на вас пытались давить, чтобы оставили Зобнина справа в защите, а клуб купил опорника. Это действительно так?

— Давления на меня не оказывалось. Мы много говорили о правом защитнике, и офис тоже хотел приобрести новичка на эту позицию. Зобнин — суперигрок с суперхарактером. Я говорил о профессионализме Крала, но Роман не уступает чеху в этом компоненте. Зоба выходил там, где его просил. Когда говорил, что надо справа в обороне, тот отвечал: «Конечно, сыграю там, где нужно для команды».

Но Роман — опорный полузащитник. Я не могу постоянно использовать футболиста не на его родной позиции только потому, что это приятный парень и всегда действует в интересах коллектива. Обещал Зобе: «Рома, мы найдем правого защитника, и ты вернешься на свое место». Да и вообще, невозможно пройти весь сезон с единственным правым защитником. Случаются травмы, болезни, дисквалификации. Поэтому нам нужен был человек на это место, которого Зобнин при необходимости изредка подменял бы.

— Мозес оказался достаточно хорош? Нигериец ведь убедителен в атаке, но в обороне отрабатывает не столь успешно.

— Мы знали качества Виктора. Понятно, что это прежде всего атакующий футболист, значительную часть карьеры играл впереди, лишь недавно став латералем. Мозес — переученный хавбек, мы работали над его оборонительными навыками, и в концовке сезона он уже прилично действовал в защите. Хотя главные козыри, конечно, на чужой половине. Виктор — топ, мог в одиночку решать исход матчей, мы были очень рады, что удалось его заполучить.

Квинси Промес. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Попов и Промес

— Мозес — последняя покупка при Газизове. Дальше — зимнее трансферное окно с Поповым. С ним легче коммуницировать?

— Дима говорит по-английски и по-испански, так что не существовало языкового барьера.

— Главная покупка при нем — Промес. Голландец оправдал ваши ожидания?

— Полностью. Скажем, после матча с ЦСКА у него возникли проблемы с мышцами — мог пропустить встречу с «Арсеналом», но вышел на морально-волевых качествах. У Квинси менталитет победителя, он всегда рвется на поле, прекрасный футболист, забил несколько важных мячей.

— Нередко приходилось слышать, что при Тедеско игра у «Спартака» не так уж хорошо отлажена что в атаке, что в обороне, а второе место удалось занять благодаря тому, что вы здорово настраивали и мотивировали футболистов. Поспорите?

— По поводу защиты соглашусь — многовато пропускали. И подачи с флангов допускали слишком часто, и в штрафной действовали не всегда удачно, и порой оставались слишком пассивны, позволяя сопернику наносить удары. По нашим воротам часто били. Команда имеет серьезный потенциал для улучшения обороны, действуя активнее, вытесняя соперника на края, не позволяя себя обыгрывать.

Так что эту критику я понимаю, а вот в части атаки — нет. «Спартак» забил очень много (56 голов, второе место в РПЛ после «Зенита», у чемпиона — 76. — Прим. К.А.), причем самых разных мячей: в открытой игре, против плотной обороны, в контратаках, со стандартов. У нас очень высокие показатели xG — ожидаемых голов, то есть моменты создавали. «Уралу» отгрузили пять, «Краснодару» — шесть и так далее. Считаю, что показывали отличный футбол, просто людям свойственно критиковать. Понятно, что могли и лучше, есть потенциал для роста, у «Спартака» молодая команда. Но в целом, на мой взгляд, наша игра доставляла удовольствие зрителям.

— За полтора года в клубе сменилось три генеральных директора. У вас возникало ощущение, что попали в какой-то плохой фильм?

— (Смеется.) Три — это много, очень много. Изменения наверху приводят к переменам и на других позициях. За это время, скажем, я познакомился с тремя тренерами «Спартака-2». Да, за 18 месяцев произошло многое. Самое интересное, что мы при этом не пикировали вниз. В Германии что-то меняют, когда в команде идет не так, — следуют выводы. В «Спартаке» же мы постоянно поднимались вверх, но руководители все равно уходили и приходили.

Для тренера, конечно, это дополнительный стресс, ведь с каждым новым директором нужно заново обсуждать планы по футболистам, стратегию развития. Это отнимает много времени. Но только не подумайте, что я жалуюсь или, еще хуже, осуждаю. Нет, просто перечисляю факты. Тренер обязан принимать любые решения клуба, это понятно.

Леонид Слуцкий. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Романцев и Слуцкий

— Легенда «Спартака» Олег Романцев всегда очень высоко отзывался о вашей работе. Удалось в итоге встретиться с ним хотя бы раз?

— Нет, к сожалению, так и не получилось. Несколько раз планировали увидеться, но все время что-то мешало. То пандемия и ограничения, то еще что-то. Однако известный работник «Спартака» Леонид Трахтенберг всегда передавал мне приветы от Романцева, делился его идеями. И я очень рад, что хотя бы таким образом между нами существовала связь. Через Трахтенберга, через какие-то высказывания в СМИ, которые мне переводили. Мнение Романцева для меня было очень важным, поскольку знаю, что он действительно очень любит «Спартак».

— Что за идеи, о которых рассказывал Трахтенберг?

— Это исторические экскурсы. Как Романцев, скажем, принимал какие-то решения перед важными матчами. Это интересно слушать, но что-то конкретное, конечно, сейчас воспроизвести не смогу. На YouTube, например, можете найти интервью Трахтенберга со мной. Это был первый случай в моей карьере, когда журналист, задававший вопросы, говорил больше, чем я (смеется).

— Но не все в России вас приняли так тепло, как Романцев и Трахтенберг. Ветераны порой критиковали за излишнюю эмоциональность в технической зоне, у вас возникали конфликтные ситуации с тренерами ЦСКА, «Сочи», «Арсенала», «Химок»...

— Нет, с «Химками» ничего не было. Возможно, с кем-то из нашего персонала... Думаю, что это хороший признак, когда ты не всем нравишься. В противном случае я бы не добивался успехов со своими командами. Мне тоже не все в этом мире симпатичны, это нормально. А уж когда ты находишься во главе такого популярного клуба, как «Спартак», и попадаешь в Лигу чемпионов, то автоматически у ряда людей вызываешь антипатию.

Что касается эмоций, то я такой человек. Руководители, которые приглашают на работу, в курсе моего поведения. Если какой-то клуб захочет видеть меня у себя в дальнейшем, то там должны понимать, какой я в жизни, как управляю командой, как провожу тренировки. Если их все устраивает, то позвонят, если кого-то смутит эмоциональность, то отнесусь к этому с пониманием. Самое главное: я не актер. Не изображаю эмоции, чтобы кому-то что-то показать. Я действительно такой, каким меня видят. И считаю, что футбол без эмоций мертв. Если бы хотел что-то спокойное, то играл бы в шахматы. Хотя шахматы тоже люблю.

— Кого из коллег уважаете больше всего?

— Абсолютно всех. Если же выделять кого-то в плане работы, то назову Леонида Слуцкого. «Рубин» провел шикарный сезон, особенно второй круг, когда очень много побеждал.

— В России Слуцкий популярен еще и из-за своего юмора, съемок в роликах.

— Да, я видел что-то такое, где он в маске. И в технической зоне видно, как переживает за команду, качается в кресле. Это эмоции, которые мне нравятся. Уверен, со стороны Слуцкого это тоже не игра — он такой и есть.

Андреас Хинкель и Доменико Тедеско прощаются со «Спартаком». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Семья и решение

— Ребров рассказывал, что вы сразу сказали: на скамейке запасных должна быть жизнь. Это настолько важно?

— Действительно, постоянно обращаю внимание, как ведут себя запасные, когда забиваем или пропускаем. Как реагируют футболисты, выходящие на замену, когда их подзывают, — они быстро и с готовностью переодеваются или всем видом показывают, как недовольны, что не попали в стартовый состав. Мол, ну вот, теперь я им понадобился. Мне нравится, когда старт и резервисты чувствуют себя единым целым. Вместе радуются забитым мячам. Это и есть команда.

Встречаются такие, кто, оставшись на лавке, портит настроение всему коллективу. Именно по этим причинам обращаю внимание на поведение на скамейке. Это мелочь, но она важна. При этом совершенно не обязательно все должны прыгать и кричать. Все люди разные по темпераменту, есть более и менее эмоциональные. Если ты спокойный, в этом нет никаких проблем. Но важно, чтобы футболисты чувствовали командный дух, желали удачи партнерам на поле, радовались за них.

— Ваш самый счастливый день в России?

— День матча с «Ахматом» в Грозном, когда мы завоевали второе место.

— А самый сложный?

— В Питере в декабре, когда объявлял команде, что не продлю контракт со «Спартаком».

— Красно-белые в том матче выглядели ужасно. Не думаете, что футболисты могли как-то узнать о вашем решении еще до стартового свистка?

— В курсе был только топ-менеджмент клуба. Уверен на сто процентов, что игроки не знали. Но мы действительно провели плохую встречу и уступили по делу.

— Вам уже тысячу раз задавали вопрос по поводу решения покинуть «Спартак». Но мне до сих пор знакомые болельщики красно-белых говорят: «Доменико мог бы перевезти семью в Россию, если они так привязаны друг к другу. У нас не так уж и плохо жить».

— Нет, конечно, в вашей стране очень хорошо. Но семью оторвать от корней не так легко. У нас в Германии все: родные, дом, друзья, детский сад, работа жены. Все-таки речь о футболе, где все быстро меняется. Во многих других профессиях ты заключаешь контракт на пять лет и можешь быть уверен, что отработаешь его полностью. А здесь нельзя исключать разрыва через два месяца даже при многолетнем соглашении.

Если бы кто-то мог гарантировать, что четыре года проведу в «Спартаке», то все происходило бы иначе. Я мог бы планировать: ага, дочка четыре года будет здесь учиться, жена тоже придумает что-то. А решить массу проблем, чтобы через два месяца снова начинать все в Германии заново, — это немыслимо.

Доменико Тедеско. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

РПЛ и бундеслига

— В чем вы видите главное отличие в менталитете в российском и немецком клубах? Русских парней надо больше заставлять работать?

— По работе вообще не было вопросов. Если бы вы видели наши сборы в Дубае или Абу-Даби, то заметили бы — люди пахали как звери. Не думаю, что есть особенности, которые зависят от страны. Везде есть команды с разным характером. Скажем, много слышал: если пропускают гол, то в Германии бросаются отыгрываться, а в России опускают руки. Но я с этим совершенно не согласен. И в бундеслиге случается, что сдаются при счете 0:1, и в РПЛ проявляют характер.

«Спартак» в минувшем сезоне одержал шесть волевых побед. И когда я сравниваю то, что было в «Шальке» и что — в Москве, то не вижу большой разницы. Разве что в таких вещах, как, например, пресс-конференции перед туром. В Германии они обязательны, а в России — по желанию.

— Вы год проводили такие встречи с журналистами перед матчами РПЛ. Почему отказались от этой практики нынешней весной? Не хотели в очередной раз отвечать на вопрос, можете ли передумать по поводу ухода?

— Нет. У нас матчи шли через два дня на третий, мы пропустили одну такую пресс-конференцию — и победили. Я сказал: если и в следующий раз выиграем, то не будем больше организовывать такие мероприятия. Вновь взяли три очка. Это суеверие.

— Уровень РПЛ в последние пару лет мощно критикуется, особенно на фоне выступлений в еврокубках. Ваше мнение?

— Вижу у России очень высокий потенциал. Здесь много-много-много талантов, а также отличные стадионы. Приезжаю в Грозный, Волгоград, Краснодар, другие города — супер. Вживую видел два матча «Локомотива» в Лиге чемпионов разных лет — с «Байером» и с «Баварией». Против мюнхенцев москвичи в концовке при счете 1:1 имели отличный момент, а потом все же уступили после гола Киммиха. Но не могу сказать, что уровень «Локо» был плох.

Или «Краснодар», делающий с «Челси» в гостях ничью, берущий четыре очка у «Ренна». Или «Зенит», который лишь совсем немного уступал «Лацио». Это была равная игра. Если бы питерцы победили, никто не сказал бы, что это незаслуженно. Но в итоге потерпели поражение. Это футбол. В нем часто решают какие-то мелочи.

При этом глобального отставания от других стран в еврокубках я не видел. Да, в рейтинге чуть отступили, что печально. В первую очередь — из-за потери одного места в Лиге чемпионов. Но, повторю, потенциал очень высокий. Говорю не только о «Спартаке», где есть Маслов, Умяров, Маркитесов, Литвинов, но и о других. В «Динамо» — Шиманьски, Моро, пусть они легионеры, Захарян, Грулев, Лесовой, Тюкавин. Ребята с фантазией. В ЦСКА — Дивеев, Обляков, Ахметов. Это все парни, только-только выступавшие в молодежной сборной. Надеюсь, они станут прогрессировать.

Баннер фанатов «Спартака», посвященный Доменико Тедеско. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Болельщики и золото

— По чему-то в РПЛ будете скучать?

— По болельщикам красно-белых. По нахождению в технической зоне «Спартака» во время матчей. По тому, что увидел в России, когда бывал на выездных матчах. У вас очень богатая культура. Когда приезжаешь в Грозный, то видишь свой особый уклад жизни — это нечто особенное. И стадион прекрасный. В Волгограде ощущаешь, что все пропитано историей. Казань — очень красивый город. В России большое разнообразие и многообразие, по которым стану скучать.

— Во всех крупных чемпионатах стадионы пустовали, только в РПЛ на трибуны пускали зрителей. Вы это оценивали как грамотное решение или как сумасбродство русских?

— Как грамотное решение. В 2020-м в России вводили полный локдаун, когда все сидели по домам, заведения закрыли. Я тогда побывал на Красной площади — она оказалась совершенно пустой. Правительство провело мероприятия, которые дали свои плоды, и теперь жизнь, как могу судить по Москве, входит в привычное русло.

Естественно, здоровье людей на первом месте, но если рестораны уже полны людей, а стадионы могут заполняться на 50 процентов, значит, ситуация позволяет. И это хорошо для футбола. Матчам без зрителей очень не хватает эмоций.

— Где вы видите главный резерв для прогресса российского футбола — в развитии физических данных, технических, работе с молодежью, приглашении сильных легионеров, еще в чем-то?

— Мне кажется, он — в размерах страны. При таком количестве населения, с качественными аренами и сильной молодежью РПЛ должна сделать шаг вперед. Я видел, скажем, в ФНЛ матчи клуба «Чертаново» — там тоже много интересных ребят.

— Как думаете, у «Спартака» есть шансы побороться с «Зенитом» за золото в следующем сезоне или питерцы слишком сильны?

— Есть! Сто процентов. Мы вместе с футболистами проделали большую работу, стали вторыми, но команда в начале своего пути, она станет еще сильнее.

— Сколько новичков надо приобрести, чтобы конкурировать за первое место?

— Нисколько! Этим составом можно претендовать на титул, учитывая, что парни еще прибавят. И в прошедшем сезоне уже могли побороться с «Зенитом», получи Мозеса чуть раньше и сопутствуй немного удача. Обязаны были побеждать «Урал», «Уфу», против которых 70 процентов времени владели мячом и создали кучу моментов. С «Ахматом» в последнем туре проспали первый тайм, а вообще должны были выигрывать. С «Сочи» в 1-м туре шикарно играли, но судья поставил два пенальти в наши ворота. Дома против «Зенита» провели суперматч, но итогом стала только ничья.

Понятно, что каждый клуб найдет за сезон много случаев, когда могли брать три очка, но, мне кажется, у нас гораздо больше игр, где должны были побеждать, но не сделали этого, чем тех, в которых повезло.

Алексей Еськов показывает Тедеско желтую карточку. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Судьи и будущее

— Вы часто возмущались действиями судей, вас удаляли, дисквалифицировали. Российские рефери — худшие в мире?

— Нет, нет, нет. Работа арбитров — самая сложная в футболе. Даже с введением ВАР складывается много спорных ситуаций: как расценивать игру рукой, за что назначают пенальти. Но эта проблема — не только в России, а во всей Европе.

В РПЛ, как и в других лигах, рефери преданы своему делу, стараются все делать правильно. Да, было несколько моментов, особенно в начале моей карьеры в «Спартаке», когда принимались решения в пользу соперника. Но это нормально: когда-то против тебя ошибаются, когда-то — в твою пользу.

— Слухи вечно сватают вас в различные клубы. Особенно интересным вышел недавний — с «Фиорентиной», после чего все задались вопросом, отправили ли вы уже СМС Кокорину, чтобы он готовился.

— Нет, мы с ним, конечно, не связывались после этой новости — даже в шутку. Вообще я принципиально не комментирую никакие слухи. Если им верить, то вместе со «Спартаком» я должен был параллельно тренировать еще шесть клубов.

— Но есть ощущение, что вашей следующей остановкой станет итальянская или немецкая команда. Это так?

— Не могу сказать. Моя следующая остановка — моя семья. Я провел два очень насыщенных года, теперь пришло время перевести дух с родными людьми. Получил новые знания, которые надо структурировать, переосмыслить, извлечь для себя пользу в плане дальнейшей работы.

— На последней пресс-конференции в России вы сказали, что не хотели пускать «Спартак» в сердце, но потерпели поражение. Помните момент, когда это случилось?

— Не было какого-то одного момента, это происходило постепенно — шаг за шагом. Причем началось буквально с момента подписания контракта. Когда ты видишь вовлеченность людей на первой же тренировке, пресс-конференции, матче — инфицируешься автоматически.

— Вы не исключили возвращения в «Спартак». А в другом российском клубе себя можете представить?

— Ох. Поверьте, не врал, когда говорил, что не играл какую-то роль и что инфицирован «Спартаком». Поэтому никогда не думал о другой команде РПЛ.

Зарема Салихова, Леонид Федун и Доменико Тедеско. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Зарема, Руй Витория и Евро

— В последнее время информационное пространство разрывает Зарема Салихова, которая вышла из совета директоров «Спартака» в знак протеста против назначения Руя Витории. Как оцениваете эту ситуацию?

— Могу сказать на эту тему только то, что Зарему и ее мнение очень высоко ценю. Она всегда поддерживала меня в «Спартаке» — в том числе в сложные периоды. За это ей очень благодарен.

— Вы знаете Руя Виторию? «Спартак» сделал хороший выбор?

— Лично не знаком. И мне в целом не очень нравится, когда предшественник начинает оценивать сменщика. Желаю Рую Витории и «Спартаку» только самого лучшего, чтобы они вместе смогли воплотить в реальность мечту о чемпионском титуле. Считаю, в молодой команде заложен очень высокий потенциал, она не достигла потолка.

— Последний вопрос — о предстоящем Евро. Чего вы ожидаете от него? Как проявят себя сборные России и Германии? Кто возьмет титул?

— Перед стартом таких крупных турниров я всегда в предвкушении. Люблю смотреть матчи и на время становиться обычным фанатом. Разница между сборными сейчас настолько мала, что не решусь предсказать победителя. Очень интересно, кто возьмет золото, но я, конечно, буду держать кулаки за Россию, Германию и Италию.