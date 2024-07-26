Романцев: «То, что Англия «убивает футбол», — глупость»

Бывший главный тренер сборной России и «Спартака» Олег Романцев с интервью «СЭ» рассказал, как относится к сборной Англии, ее бывшему тренеру Гарету Саутгейту и критике, которая свалилась на них по ходу Евро-2024.

«То, что Англия «убивает футбол», — глупость. Любой тренер прежде всего старается выстроить игру исходя из возможностей своих футболистов. А оценка его работы — только результат. Саутгейт старался добиться его с помощью той тактики, которую считал наиболее эффективной. И это раздражало тех, кто ждал от англичан девятого вала атаки с такими забивалами, как Кейн, Фоден, Уоткинс и Беллингем. Вот почему натуженная победа над скромной Сербией, а затем ничьи с Данией и Словенией породили волну недовольства с обвинениями в антифутболе. Да, команда не баловала трибуны зрелищем, но, стиснув зубы, билась до последнего, буквально выгрызала свое, когда, казалось, все уже потеряно.

На мой взгляд, команда Саутгейта играла так, как ей позволял соперник, стараясь выжимать максимум даже из полумоментов. В первом тайме финала она вновь была сверхосторожной. Но, сознательно отдав инициативу испанцам, лишила их простора для скоростных атак. А вот после перерыва началось то, чего ждут от матчей подобного ранга: гол Уильямса при поддержке Ямаля, ответный выстрел Палмера и, наконец, победный аккорд Ойярсабаля. Была еще пара загубленных моментов испанцами и, уже под занавес, атакующая вспышка англичан. Если бы Ольмо не вынес мяч с линии ворот...

Как известно, футбол не терпит никаких «если бы». В финале все было по делу, по игре. А чемпионом стал заводной испанский молодняк, который не просто бился, но еще дарил нам зрелище и превзошел очень крепкого соперника. Не случайно один из отчетов о финале вышел с заголовком «Испания вырвала победу у Англии!». Именно вырвала! А вот заявление очередного знатока, что теперь болельщики и пресса имеют право уничтожать Саутгейта, считаю дикостью. Победи Англия, они надрываясь трубили бы уже о просчитанной до мелочей стратегии Саутгейта и его мудрости. Мне это, увы, знакомо... А потому не удивлюсь, если вновь увижу этого закаленного профессионала во главе английской сборной. Мне это было бы интересно. Вы хорошо поработали, сэр Гарри!» - сказал Романцев «СЭ».

На чемпионате Европы сборная Англии проиграла Испании в финале со счетом 1:2. По окончании турнира Саутгейт объявил об уходе со своего поста. Он возглавлял национальную команду Англии с 2016 года.