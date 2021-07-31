«Деревянные медали» тормозят Россию: итоги 31 июля на Олимпиаде

Семь главных событий дня на Олимпийских играх-2020 в Токио.

Эмоциональные победы наших девушек в фехтовании, а также в волейбольных и гандбольных матчах создали нашим болельщикам хорошее субботнее настроение. Между тем в медальном зачете мы в субботу явно притормозили. Три медали в двух видах спорта за целый день для нашего прежнего темпа — это очень мало. Ситуацию могли бы спасти команда дзюдоистов и теннисная пара Веснина/Кудерметова, но в обоих случаях наши спортсмены заработали обидные «деревянные награды».

Тем не менее впереди еще много медальных дней с хорошими перспективами, когда можно будет наверстать упущенное. А пока «СЭ» собрал дайджест из своих публикаций о семи главных событиях 31 июля.

Медальный зачет. Фото «СЭ»

Полный вариант медальной таблицы можно посмотреть здесь.

1) Золото саблисток

Звездная команда российских саблисток провела нервный финальный матч против француженок, но все же сумела заработать такое нужное золото.

Ставшая двукратной олимпийской чемпионкой София Позднякова заявила, что будет вести подсчет наград отдельно от своего отца, четырехкратного олимпийского чемпиона Станислава Позднякова.

Подробно рассказываем о героине финала, 22-летней Ольге Никитиной.

А героиня другого финала — в женской командной рапире — Марта Мартьянова тем временем прилетела из Токио в Москву и рассказала о своих олимпийских эмоциях.

2) Волейболистки громят самых сложных соперниц

Женская сборная России по волейболу, слабо начавшая олимпийский турнир, окончательно разыгралась, победив в трех сетах очень сильную команду США и гарантировав себе выход в плей-офф.

После матча гениальное интервью дала одна из самых позитивных российских волейболисток Ирина Королева.

3) Гандболистки спасли почти безнадежный матч

В матче против француженок наши гандболистки отыграли отставание в четыре мяча и вырвали важнейшую победу. Теперь команда ОКР может спокойно готовиться к плей-офф.

О мотивации россиянок в Токио «СЭ» рассказал президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев.

4) Седьмая медаль стрелков

Сборная ОКР по пулевой стрельбе на этой Олимпиаде стабильно приносит медали в командный зачет. В субботу в стрельбе из винтовки из трех положений с 50 метров отличились Юлия Зыкова (серебро) и Юлия Каримова (бронза).

В воскресенье надеемся, что стрелкам в их нелегкой миссии завоевания наград в копилку ROC поможет новая олимпийская дисциплина — велоспорт BMX.

5) Досадная неудача теннисисток

Россиянки Елена Веснина и Вероника Кудерметова в матче за третье место в женском парном турнире имели четыре матчбола, но потерпели обиднейшее поражение.

После бронзового матча разочарования не могли скрыть ни сами девушки, ни глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

6) Финальное многоточие в турнире дзюдоистов

Наша команда по дзюдо упустила последний шанс улучшить впечатление от своего выступления в Токио, заняв лишь четвертое место в новой олимпийской дисциплине — смешанном командном турнире.

Перед поражением в бронзовом матче от Израиля наши дзюдоисты ничего не сумели поделать с японцами.

7) Скандалы не утихают

Первый большой допинговый скандал, разразившийся прямо в Токио: с соревнований в женском беге на 100 метров снята нигерийка Блессинг Окагбаре, претендовавшая на медаль Игр-2020.

Большой резонанс вызвала акция американских фехтовальщиков против включения в команду шпажистов Алена Хаджича, которого обвиняют в сексуальных домогательствах сразу три женщины.

Также возмущение у многих вызвало решение об отмене дисквалификации сборной США по легкой атлетике в смешанной эстафете.

Олимпиада-2020: все медали 31 июля

Фехтование. Женщины. Сабля. Командное первенство

1. Россия (Ольга Никитина, София Позднякова, Софья Великая)

2. Франция

3. Корея

Пулевая стрельба. Женщины. Винтовка из трех положений, 50 м

1. Нина Кристен (Швейцария)

2. Юлия Зыкова (Россия)

3. Юлия Каримова (Россия)

Триатлон. Смешанная эстафета

1. Великобритания

2. США

3. Франция

Плавание. Мужчины. 100 м, баттерфляй

1. Кэлеб Дресл (США)

2. Криштоф Милак (Венгрия)

3. Ноэ Понти (Швейцария)

Плавание. Женщины. 200 м, на спине

1. Кейли Маккион (Австралия)

2. Кайли Масс (Канада)

3. Эмили Сибом (Австралия)

Плавание. Женщины. 800 м, в/с

1. Кэтлин Ледеки (США)

2. Ариарн Титмус (Австралия)

3. Симона Квадарелла (Италия)

Плавание. Смешанная эстафета 4х100 м

1. Великобритания

2. Китай

3. Австралия

Стендовая стрельба. Трап. Смешанный разряд

1. Фатима Гальвес/Альберто Фернандес (Испания)

2. Алессандра Перилли/Джан Марко Берти (Сан-Марино)

3. Мэдлин Энн Берно/Брайан Берроус (США)

Прыжки на батуте. Мужчины

1. Иван Литвинович (Белоруссия)

2. Дун Дун (Китай)

3. Дилан Шмидт (Новая Зеландия)

Парусный спорт. Женщины. Виндсерфинг

1. Лю Юньсю (Китай)

2. Шарлин Пикон (Франция)

3. Эмма Уилсон (Великобритания)

Парусный спорт. Мужчины. Виндсерфинг

1. Киран Бадлу (Нидерланды)

2. Тома Гуаяр (Франция)

3. Би Кунь (Китай)

Стрельба из лука. Мужчины. Индивидуальное первенство

1. Мете Газоз (Турция)

2. Мауро Несполи (Италия)

3. Такахару Фурукава (Япония)

Регби-7. Женщины

1. Новая Зеландия

2. Франция

3. Фиджи

Дзюдо. Смешанный турнир

1. Франция

2. Япония

3. Израиль

3. Германия

Легкая атлетика. Мужчины. Диск

1. Даниэль Сталь (Швеция)

2. Симон Петтерссон (Швеция)

3. Лукас Вайсхайдингер (Австрия)

Легкая атлетика. Смешанная эстафета, 4х400 м

1. Польша

2. Доминиканская Республика

3. США

Легкая атлетика. Женщины, 100 м

1. Илейн Томпсон-Хира (Ямайка)

2. Шелли-Энн Фрезер-Прайс (Ямайка)

3. Шерика Джексон (Ямайка)

Тяжелая атлетика. Мужчины. До 81 кг

1. Лю Сяоцзюнь (Китай)

2. Сакарьяс Боннат Мичель (Доминиканская Республика)

3. Антонио Пиццолато (Италия)

Тяжелая атлетика. Мужчины. До 96 кг

1. Фарис эль-Бах (Катар)

2. Кейдомар Вальенилья (Венесуэла)

3. Антон Плесной (Грузия)

Бадминтон. Мужчины. Парный разряд

1. Ли Ян/Ван Чилинь (Тайвань)

2. Ли Цзюньхуэй/Лю Ючэнь (Китай)

3. Аарон Чиа/Со Уйик (Малайзия)

Теннис. Женщины. Одиночный разряд

1. Белинда Бенчич (Швейцария)

2. Маркета Вондроушова (Чехия)

3. Элина Свитолина (Украина)