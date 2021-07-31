Израиль сокрушил сборную России по дзюдо. Проиграл даже победитель Тедди Ринера

В Токио командными соревнованиями завершился олимпийский турнир по дзюдо — самый неудачный для российской команды при Эцио Гамбе.

Олимпиада-2020. Дзюдо. Микст. Матч за 3-е место

Израиль — Россия — 4:1

За российскую команду боролись Дария Межецкая (до 57 кг), Муса Могушков (до 73 кг), Мадина Таймазова (до 70 кг), Михаил Иголников (до 90 кг), Александра Бабинцева (свыше 70 кг), Тамерлан Башаев (свыше 100 кг).

В четвертьфинале Россия победила Монголию 4-2, а в полуфинале без шансов уступила Японии 0-4 — т. е. Межецкой и Башаеву даже не пришлось выходить на татами. Все схватки российские дзюдоисты проиграли в основное время. Для того, чтобы выиграть встречу, японцам в общей сложности потребовалось всего-то 10 минут.

В матче состоялся реванш Таймазовой с Чизуру Араи. Он получился совсем не таким упорным, как схватка в личном турнире, длившаяся почти 17 минут — Араи довольно легко победила иппоном.

Соперником России в матче за бронзу стала команда Израиля. В первом поединке Таймазова победила Гили Шарир (бросила на бок в дополнительное время), во втором Иголников проиграл Саги Муки (иппон), в третьем Бабинцева потерпела поражение от превосходящей ее в весе на 25 кг Раз Хершко (иппон). А потом Петр Пальчик (чемпион Европы-2020) одолел в голден скоре Башаева. Что особенно разочаровало: Тамерлан быстро выдохся. Межецкая начала схватку с Имной Нельсон-Леви с вазари, но в результате проиграла иппоном. 1-4 — и сборная России осталась без медали.

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Сборная России по дзюдо увозит из Токио три медали. По бронзе взяли Таймазова, Нияз Ильясов (до 100 кг) и Башаев. В Рио-де-Жанейро в 2016-м у российских дзюдоистов медалей было столько же, но из них лишь одна была бронзовой, тогда как две других — золотыми. Не было тогда и командного турнира. В Лондоне же сборная России и вовсе выиграла пять медалей — три золота, серебро и бронзу.

Можно ли считать выступление команды в Токио провалом? Провал — слишком громкое слово. Например, на Олимпиаде-2008 Россия вообще осталась без медалей в дзюдо — вот уж провал так провал. Но выступление неудачное.

От сборной ждали большего. Намного большего. Ожидания даже были несколько завышенными. Все же успехи в Лондоне и Рио-де-Жанейро — это исключения из правил. Как уже говорилось в материале, написанном на экваторе турнира, на в 2012-м и 2016-м российская команда превзошла сама себя. Факт: лишь раз российские дзюдоисты выиграли на чемпионате мира больше одного золота — в 2001 году (три). Более того, золото Яго Абуладзе в 2021-м стало первым для России на чемпионатах мира за 10 (!) лет. И это при том, что ЧМ не такой представительный турнир, как Олимпиада — допустим, Тедди Ринер пропустил три чемпионата мира подряд. Вот показатели сборной России на трех последних ЧМ: 2017 — четыре медали (серебро и три бронзы), 9-е место в общем зачете, 2019 — четыре (два серебра и две бронзы), 10-е место, 2021 — три (золото, серебро и бронза), 5-е место. На Олимпиаде-2020 Россия выступила хуже, чем на этих чемпионатах, но не принципиально хуже. Опять же, ЧМ-2021 был предолимпийским, не все команды отправили туда лучшие силы. И если разделить сборную России на мужскую, и женскую, то девушки в Токио выполнили свою стандартную программу — медаль на крупном турнире.

Плюс на Олимпиаде были схватки, которые фанаты дзюдо — да и поклонники спорта вообще — будут вспоминать еще долго. Это первый поединок Таймазовой и Араи и победа Башаева над Ринером в четвертьфинале. Великий дзюдоист потерпел лишь четвертое поражение за 14-летнюю карьеру на высоком уровне. Башаев доказал, что тренерский штаб не ошибся, отправив на Олимпиаде его, а не Инала Тасоева.

Спорным считалось попадание в олимпийскую команду Мусы Могушкова. И он выступил неудачно — проиграл уже в 1/16 финала, а потом потерпел два поражения в командном турнире. Однако Денис Ярцев, перед ОИ уступавший Могушкову две позиции в мировом рейтинге (Муса был 15-м, Денис — 17-м), все же не тот человек, про которого можно сказать: он бы точно мог выступить лучше. Другие дело — чемпион мира Абуладзе. Вместо него на Олимпиаду поехал Роберт Мшвидобадзе. Мшвидобадзе — двукратный чемпиона Европы (2017, 2020), серебряный призер ЧМ-2018, вне всяких сомнений хороший дзюдоист, но, к сожалению, в Токио он провалился — как и Могушков, вылетел в первом раунде.

Сборная СССР/СНГ/России по дзюдо на Олимпиадах:

1964 — 4 бронзы;

1972 — 1 золото, 1 серебро, 2 бронзы;

1976 — 2 золота, 2 серебра, 1 бронза;

1980 — 2 золота, 1 серебро, 2 бронзы;

1988 — 1 серебро, 4 бронзы;

1992 — 2 золота, 2 бронзы;

1996 — ни одной медали;

2000 — 1 серебро, 2 бронзы;

2004 — 2 серебра, 3 бронзы;

2008 — ни одной медали;

2012 — 3 золота, 1 серебро, 1 бронза;

2016 — 2 золота, 1 бронза;

2021 — 3 бронзы.

В пятницу, после выигрыша Башаевым бронзы, главный тренер мужской сборной России Хасанби Таов дал интервью журналистам в микст-зоне. Была в том числе затронута тема состава.

— К сожалению, личные соревнования прошли не так, как мы планировали, — сказал Таов. — Но ребята бились до конца. Я благодарен каждому. Ребята старались. Башаев и Ильясов проявили характер, я очень рад, что они выиграли медали.Тамик — реальный герой, выиграл у двукратного олимпийского чемпиона. Но в схватке за выход в финал чуть-чуть не получилось. В общем, удовлетворительное выступление [мужской команды], не скажу что вообще плохо отборолись. Если посмотреть на другие страны — реально японцы и грузины лучше всех отборолись. Если бы — не считается, но у нас реально был шанс [взять золото] и сегодня [у Башаева], и вчера [у Ильясова], и позавчера [у Иголникова]. Я надеялся, что будет золото у этих ребят. К сожалению, у первого номера рейтинга Мшвидобадзе не получилось разбороться.

— Вы пожалели ли, что вызвали его, а не Абуладзе?

— У нас в каждой весовой категории — кроме до 90 кг — были споры насчет того, кого поставить. Выбрать непросто, потому что каждый из ребят показывал в этом цикле хорошие результаты, каждый был достоин бороться [на Олимпиаде]. Не сказал бы, что мы выставили плохой состав. Это реально хорошая команда. Я верю в Абуладзе. Мы его тренировали, при нас он стал чемпионом мира. Чтобы вы понимали... Между Олимпийскими играми было пять лет. Все это время мы следили за тем, кто где выигрывал. Был тренерский совет, после которого Эцио Гамба принял решение поставить Мшвидобадзе. Он [Гамба] - большой профессор. Еще раз говорю — каждый из этих ребят заслуживал [поездки на Олимпиаду]. Мшвидобадзе — двукратный чемпион Европы, серебряный призер чемпионата мира. Абуладзе — серебряный призер чемпионата Европы, чемпион мира. Если взять по титулам, то я бы не сказал, что кто-то из них выше. Можно сказать «если бы», но все, проехали — теперь уже нужно дальше смотреть. Еще я бы хотел поблагодарить болельщиков за поддержку. Многие звонили, переживали. Но многие разочаровались в команде. И вот им, этим плохим болельщикам, я бы хотел сказать, чтобы они до последнего верили в команду. Пацаны делали максимум из того, что могли.

В микст-зону пришел Башаев, Таоев дал слово ему, а сам куда-то удалился. Через 15 минут он вернулся — и сказал еще несколько слов: «Всю ответственность за ребят я беру на себя. Чтобы не было такого, чтобы кто-то подумал, будто тренера посчитали, что спортсмены виноваты. Это наш результат, это мы [тренеры] за него отвечаем».

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Любопытный момент: в Токио из-за ковидных ограничений не было Эцио Гамбы. По словам Могушкова (он пообщался с журналистами после командного турнира), итальянца очень не хватало. Но есть большие сомнения на счет того, что его присутствие могло бы повлиять на результаты команды — Гамбе же никто не мешал контактировать с тренерами по телефону. Разговоры о том, что итальянца пора менять — логичны. Он возглавил сборную в 2008-м, вне всяких сомнений поднял уровень российского дзюдо, но в последние годы прогресса нет — наоборот, есть регресс в результатах (если ориентироваться на главный турнир — Олимпиаду). Другой вопрос — кого ставить вместо него и что это даст.