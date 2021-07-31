Райдер из России рвется к золоту в BMX-фристайле. 50 дней назад он жестоко разбился

Ирек Ризаев — один из фаворитов завтрашнего медального розыгрыша фристайлистов в Токио

На Олимпиаде в Токио несколько новых для олимпийского движения дисциплин. Международный олимпийский комитет (МОК) хочет сделать программу Игр более молодежной, поэтому приглашает популярные у зумеров виды спорта. И если в скейтбординге россиянам пока ловить нечего, то вот в соревнованиях на BMX-велосипедах у команды ОКР один из лучших райдеров мира. Ирека Ризаева называют одним из фаворитов, свой статус он подтвердил и успешной квалификацией в Японии. Но вот только меньше чем за два месяца до вылета на Олимпиаду мечта парня была под угрозой — после очередной тренировки он получил серьезную травму...

Страшное падение и невероятное везение

Ризаев пытается сделать BMX популярным в России, поэтому ведет максимально открытую жизнь. У него яркий инстаграм, модный тикток, но главная площадка для Ирека — канал на YouTube. На канале Ризаева влоги о буднях профессионального спортсмена, демонстрация различных трюков и общение с аудиторией в формате вопрос-ответ. В одном из последних видео Ирек и рассказал, что с ним произошло в последние дни подготовки к Олимпиаде в Токио. «Была раскатка перед финалом турнира в США, я делаю трюк с разворотом назад, нога подворачивается из-за боли, я переворачиваюсь, ни черта не получается, я падаю... Казалось бы обычное падение, после которого ничего не происходит. Да и защита была, я в наколенниках, джинсах. Встаю, смотрю что со мной, спина на месте, челюсть не разбил. Опускаю глаза вниз и вижу открытую коленную чашечку», — вспоминает Ризаев.

До старта соревнований на Олимпиаде в тот момент было 53 дня. Естественно, у Ризаева — паника. Благо, хорошо сработали медики на площадке — быстро и профессионально перемотали Иреку ногу, сразу увезли в больницу. По первой реакции врачей прогнозы были неутешительные. «Скорее всего придется сшивать сустав, мясо полное», — стращал Ризаева медик. Да он и сам, когда смотрел на свою ногу понимал, что ничем хорошим такая травма завершиться не может. «С Олимпиадой в тот момент я мысленно уже попрощался», — признается райдер. Ирек был готов молиться любым богам, лишь бы как можно скорее прийти в форму. И вот когда уже его готовили к операции после повторного осмотра хирург обнадежил Ризаева. Оказалось, что ему крайне повезло — повреждена только кожа, суставы в порядке. Конечно, совсем без медицинского вмешательства не обошлось, и Ирек пропустил столь важные недели подготовки. Но главное — шанс на билет в Японию для него все же оставался.

BMX во многом схож с фигурным катанием

У Ирека много других повреждений, и при форсировании подготовки велик риск рецидива. Поэтому восстанавливался Ризаев долго и до последнего на самые сложные упражнения не заходил. «Я могу делать какие-то трюки, но вопрос в том, какого уровня будут эти трюки, — говорит Ризаев. — Мы сидели с тренером сборной и планировали каждый трюк, траекторию заезда. Успели составить программу, но я травмировался, и теперь будет сложно воплотить все задуманное». Очевидно, что в Токио он не в лучших кондициях, но сам факт, что он доехал до Олимпиады достоин уважения. Сейчас Ризаев остается претендентом на медали. Он уверенно пробился в финал, показав сегодня пятый результат в квалификации. В финале оценки обнуляются, а Ирек планирует усложнять свою программу, поэтому Россия может вписать себя в историю первых покорителей олимпийского BMX.

Ризаев — опытный и успешный райдер. Это спорт для молодых, и в свои 23 года он уже успел пройти через тернистую карьеру. Впервые за трюковый велосипед Ирек встал в 12 лет и уже через год выиграл первую медаль всероссийских соревнований. Спустя еще год он понял, что хочет заниматься этим на постоянной основе, и стал завсегдатаем турниров, а с 2014 года Ризаева приглашали на международные события. Он — многократный чемпион России и победитель европейских первенств, его первым из россиян пригласили на престижнейшие Nitro World Games. Был он и на турнирах Simple Session и The Bowl. Его высокий статус подтверждается хотя бы тем, что Ирек — именной атлет Red Bull. Ризаев любит сравнивать свой вид спорта с фигурным катанием и между ними и правда много общего. Ключ к успеху — собрать максимально сложную программу с большим количеством самых невероятных трюков, большинство из которых напоминают ледовые прыжки. Но главное не переборщить со сложностью, ведь нужно еще и качество! Кто найдет идеальный баланс — тот и выиграет.

Организовал «митинг» в казанском Кремле за строительство экстрим-парка

В отличие от фигурного катания в BMX более свободная заявка трюков — изобретение новых даже приветствуется. Так Ризаеву удалось первым в истории сделать 360 WHIP TO BAR TO OPO WHIP. Это сложнейшая комбинация трюков — во время разворота на 360 градусов райдер прокручивает раму вокруг своей оси, ловит ее, прокручивает руль вокруг своей оси, после чего прокручивает раму в обратную сторону. Сделал Ирек и аналог пятерного прыжка — QUINT WHIP. Это полноценные пять оборотов велосипеда вокруг своей оси в воздухе. До Ирека рекорд в 4 тэйлвипа держался около 10 лет. Трюк сделан в 2017 году. Для развития BMX в стране критична важна инфраструктура. Необходимо строить больше памп-треков разного уровня, как для начинающих, так и уже для профессионалов — иначе к большим соревнованиям будет банально негде готовиться.

До недавнего времени в России ситуация с экстрим-парками была не лучшая, и Ризаеву приходилось месяцами жить за границей. При этом в его родной Казани рассматривалась идея постройки спортивного комплекса для экстремальных видов спорта, но продвижения в реализации проекта не было. Тогда Ирек пошел на пиар-ход — прокатился с трюками по стенам казанского Кремля. Власти оценили креатив, и утвердили проект строительства. Уличный трек открыли в прошлом году, строительство крытого всесезонного комплекса завершится в конце лета. Именно в Казани в экстрим-парке «Урам» (улица — в переводе с татарского) и готовилась вся сборная России по BMX вместе с Ризаевым. Комиссия международного союза BMX-cпорта признала парк лучшим в мире, кроме того, он самый большой во всей Европе по площади.