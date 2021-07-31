Волейболистка сборной спела «Калинку» в микст-зоне. И дала самое позитивное интервью на этой Олимпиаде

Ирина Королева — топ!

Олимпиада-2020

Женщины. Групповой турнир

Россия — США — 3:0 (25:20, 25:12, 25:19)

Очки в атаке — 47:35. На блоке — 13:8. Эйсы — 6:1.

Самые результативные: Гончарова — 26, Федоровцева — 13, Воронкова -11.

Россия на удивление легко переиграла сегодня сборную США — первый номер мирового рейтинга. 3:0! Важную роль в этой победе сыграла блокирующая Ирина Королева. Сначала она замучила своими длиннющими руками американское нападение, а потом отожгла в микст-зоне. Ирина начала с того, что взяла в руки микрофон и... спела «Калинку». В какой-то момент к ней присоединился проходивший мимо Серджио Бузато. Закончив выступление, Королева наклонилась к диктофонам.

— Приветики-пистолетики! Так, погнали. Что там у вас?

Если результат получится лучше, чем в Рио — это будет конфета

— Мы в приятном шоке от такой игры.

— На самом деле, сами такого не ожидали. Вот когда выигрываешь один матч, это можно приравнять к случайности, к какой-то несобранности того же Китая. Но две игры подряд в таком боевом настрое вселяют надежду и оптимизм. Значит, мы могем! И это не случайность. Хочу, чтобы так продолжалось и дальше.

— Настрой у сборной просто запредельный.

— В первой партии было тяжело. Все-таки против Китая сыграли пять партий, мы выложились, потратили огромный пласт эмоций. И лично я, если честно, за это волновалась. Но мы пересилили! Да, вели себя потише. Но изнутри шел такой настрой, что кричать было не обязательно.

— Россия ведь шесть лет Америку не обыгрывала.

— Вообще! И Китай до этого обыгрывали только в 2018 году, когда у них не было Чжу Тин. Очень рада. А 3:0 и 25:12 — да когда такое было? Не то что России, когда они кому-либо вообще так проигрывали? А какой настрой у них был в Лиге наций? Да и здесь играли как кони! Они всегда славились техникой, тактикой, чистотой. И сегодня были хороши.

Но! Важный момент. За весь турнир ни одна команда не подала им навылет. А сегодня у нас шесть эйсов. И один из них — мой. Йес!

— На блоке тоже было все замечательно. Не давали соперницам вздохнуть.

— Да-да. Нас принижать не хочу. Но и американки пару раз хорошо так причехлили. Кусочки моего волнения были, когда они потихоньку догоняли в первой и третьей партиях. Боялась, что расслабимся. Но все прошло как по книжке!

— После Лиги наций все переживали, что с такой игрой из группы не выйдем. Сейчас настроение совсем другое?

— После игры с Италией так и было!

Не хочу пока ничего загадывать. Задача-минимум — выход из группы — выполнена. Если результат получится лучше, чем в Рио — это будет конфета.

Разделять победы наших олимпийцев — это такой кайф!

— В идеале теперь нужно обыгрывать Турцию в последнем туре. Тогда почти наверняка не попадем в четвертьфинале на Сербию или Бразилию.

— Да эти гадания — такое себе. Сколько уже было примеров с печальной концовкой. Вон «Локомотив» год назад не отправил основу в Сахалин, проиграли, а потом чемпионат остановили — и чемпионом стала Казань. Зачем эта математика? Все равно соперник в четвертьфинале будет сильный. Хотя хотелось бы Доминикану.

— Мужики хлопнули Бразилию, вы — Китай и США. Подстегиваете друг друга?

— В последнее время мы, к сожалению, почти не пересекаемся. Но вот вчера до ночи смотрели Францию. «Вперед!» — и все такое. Вроде спать надо. Но: «Давай еще два мяча, а»...

Еще быстренько расскажу вам прикол. Есть у нас мальчик — боксер. Имам Хатаев. На открытии вели с ним прямой эфир. Я там со всеми познакомилась.

Так вот. Вчера смотрю — он ТАКИМ нокаутом чувака отправил на пол! Просто что-то с чем-то. Тот вокруг него прыгал-прыгал, а раз — и все. Батюшки, как круто! Еле заснула потом. Круто, что я его не где-то по телевизору когда-то видела, а мы пересекаемся в деревне, здороваемся. Это такой кайф — разделять победы наших олимпийцев. Столько радости!

И вот я очень надеюсь, что мы тоже приносим всем много-много радости!