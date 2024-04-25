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Сегодня, 07:00

«Если бы я не верил, что выиграю Кубок Гагарина, зачем работать?» Эксклюзив с Андреем Разиным

Интервью главного тренера «Металлурга» после победы в Кубке Гагарина
Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
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Андрей Разин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Главный тренер команды-чемпиона дал интервью «СЭ».

— Когда вы стали главным тренером «Металлурга», верили, что победа в Кубке Гагарина возможна?

— А если не верить, зачем работать?

— Но в межсезонье в клубе была перестройка.

— Была задача за два года завоевать Кубок Гагарина, мы можем ее перевыполнить теперь.

— Трудным ли получился для вас чемпионат? Со стороны казалось, что было гораздо легче работать, чем в «Северстали» или чем когда-то в ВХЛ.

— Здесь у меня очень хорошая поддержка, причем не только финансовая. Все, что я хотел, я здесь получал. Это касается и хоккеистов, и всех вопросов, в том числе бытовых. Поэтому намного легче работалось.

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— Было видно, что вы менялись по ходу сезона и как тренер, и как человек, как вы ведете себя на скамейке. Тяжело давался этот переход?

— Когда тебе дают шанс в высшей лиге или когда тебя приглашают в КХЛ, на тебя под микроскопом смотрят, и, конечно, тяжело психологически и морально — у тебя один шанс, чтобы пойти наверх. А в этом году... я уже занял какую-то ступеньку, нишу среди тренеров, поэтому было легче.

— Что скажете тем, кто говорил: «Разин не для больших клубов»?

— Можно я помолчу?

— Но было желание доказать им что-то?

— Зачем? У каждого свое мнение. Прежде всего доказал самому себе, что могу работать. А вокруг доброжелатели всегда были и будут.

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— Вы сказали, что тяжело идти к цели, а когда она достигнута, мотивацию сложнее искать.

— Наверх мы залезли в гору, а удержаться сложнее, поэтому есть мотивация выиграть еще один Кубок.

— Когда работали в ВХЛ в Саратове, думали о том, что выиграете когда-то Кубок Гагарина?

— Сразу скажу, я не про сам Саратов сказал (речь о фразе Разина «из этой задницы вылезти было очень тревожно». — Прим. «СЭ»), а именно про те условия, про клуб. Чтобы люди не думали всякое. Саратов — хороший город. Конечно, тогда я не думал, что когда-то... Я к этому шел, но и цель же не только завоевать Кубок Гагарина.

Григорий Иванов&nbsp;&mdash; Денис Силантьев. «Металлург» в третий раз выиграл Кубок Гагарина! Онлайн-трансляция финала с «Локомотивом»

— А что еще?

— Есть же и другие вершины. Не хочется их озвучивать, но понятно, что есть вершины, которые хочется брать и брать.

— Расскажите про Илью Набокова. Вы рисковали, сделав на него ставку как на первого номера — а он стал MVP.

— У нас есть такая игра «суперсерия», когда после утренней раскатки тренеры выходят против неиграющего состава. И Илюха своим отношением к делу в этих, казалось бы, шуточных матчах все показал — он творил в них чудеса. И этот факт многое предрешил — то, что я в него поверил. Честно, так и было. Он буквально на ушах стоял.

Был еще момент, когда я его поставил в матче с «Витязем», а обычно после трех пропущенных голов в первом периоде я меняю вратаря. А тогда у меня промелькнула мысль, что если я так поступлю, я парня просто сломаю, и я не стал это делать. В итоге победили 4:3.

По ходу сезона было видно, что ему надо набраться опыта. И чтобы он дошел до этих высот, надо прощать ему какие-то ошибки. Но сам коллектив, ребята в итоге в него сильно поверили.

Илья Набоков (&laquo;Металлург&raquo;). «Уйди с ворот, дырка». Нелегкий путь вратаря, ставшего самым ценным игроком Кубка Гагарина-2024

— Силантьев, Юров, Гребенкин, Канцеров — у вас столько молодых хоккеистов заиграли на высоком уровне. Это тоже был риск, даже определенная тренерская наглость.

— Они же не с первой тренировки начали играть в первом звене, а потихонечку доказывали, терпели. Где-то их хорошие действия не оценивали, а плохие — наоборот, на них пальцем тыкали. Не было такого, что взяли — и сразу попали в первое звено. Они сами своей работой и трудом доказали, что готовы к этому.

— Есть что-то такое, что у вас не получилось в этом сезоне?

— Мы выиграли его, что мы могли еще хотеть? 4-0 в финале! Даже мой любимый «Автомобилист» обыграли. Я прекрасно помню свой первый разговор с Максимом Рябковым (директор клуба из Екатеринбурга. — Прим. «СЭ»), когда он говорил, что они с баскетбольной командой шесть лет шли к чемпионству. И что они сделали? Уволили меня. Спустя восемь лет я выиграл Кубок, «Автомобилист» пока еще нет. Не то чтобы я рад этому факту, но рад, что доказал, что могу это сделать.

Хоккей
КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
Андрей Разин
Кубок Гагарина
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Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 68 44 24 95
2 Авангард 68 43 25 92
3 Сал. Юлаев 68 42 26 90
4 Ак Барс 68 41 27 84
5 Автомобилист 68 37 31 82
6 Трактор 68 37 31 80
7 Лада 68 32 36 78
8 Амур 68 29 39 71
9 Нефтехимик 68 27 41 69
10 Сибирь 68 28 40 67
11 Адмирал 68 21 47 54
12 Барыс 68 21 47 50
Западная конференция И В П О
1 Динамо М 68 46 22 98
2 СКА 68 46 22 95
3 Локомотив 68 44 24 93
4 Спартак 68 40 28 88
5 Северсталь 68 36 32 80
6 ЦСКА 68 34 34 76
7 Торпедо 68 34 34 75
8 Динамо Мн 68 32 36 69
9 Куньлунь РС 68 25 43 56
10 Сочи 68 23 45 53
11 Витязь 68 20 48 48
Финал Счет в серии
Металлург Мг - Локомотив
Металлург Мг - Локомотив
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1. Металлург Мг - Локомотив
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1 - 0
3. Локомотив - Металлург Мг
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4. Локомотив - Металлург Мг
1 - 2
4 - 0
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Металлург Мг - Автомобилист
4 - 3
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2 - 1
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2 - 4
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2 - 3
4. Автомобилист - Металлург Мг
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5. Металлург Мг - Автомобилист
5 - 2
6. Автомобилист - Металлург Мг
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СКА - Автомобилист
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Динамо М - Трактор
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Авангард - Локомотив
Авангард - Локомотив
3 - 4
1. Авангард - Локомотив
1 - 2
2. Авангард - Локомотив
0 - 7
3. Локомотив - Авангард
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4. Локомотив - Авангард
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Металлург Мг - Амур
Металлург Мг - Амур
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СКА - Торпедо
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Динамо М - Динамо Мн
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Спартак - Северсталь
Спартак - Северсталь
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Сал. Юлаев - Трактор
Сал. Юлаев - Трактор
2 - 4
1. Сал. Юлаев - Трактор
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Локомотив – Металлург Мг
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