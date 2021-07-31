«Вы скучали по валидолу? Вот он»! Россия прошлась по грани, но вытянула игру с Францией

Горели «минус четыре», а закончили — 28:27!

Олимпийские игры-2020. Гандбол.

Женщины. Групповой турнир

Россия — Франция — 28:27 (15:17)

Самые результативные: Ильина — 9, Вяхирева — 5.

Для России и Франции сегодняшняя игра была матчем жизни. Настоящим плей-офф. Закрутка к четвертому кругу была малоприятной: Швеция и Испания лидируют, у нас, француженок и бразильянок — по три очка. В этой ситуации одно поражение может стоить плей-офф. Тем более, от прямого конкурента.

Наши девушки начали очень активно и эмоционально. Заставляли соперниц удаляться, забивали. Повели 9:6. А потом внезапно провалили следующий игровой отрезок. Кто-то глазом не успел моргнуть, а счет уже 11:15. Тот самый женский гандбол, который мы безумно любим.

Ключевой пенальти

Такие матчи хорошо смотреть со стороны — нейтральному зрителю. А когда одна из команд представляет твою страну — это безумная нервотрепка. Трясет страшно.

Россиянки к концу первой половины сократили разницу. Но минус два тоже не выглядели поводом для позитива. Да и Франция славится именно своей «физикой» — вторые таймы эта сборная не проваливает.

Долгое время команда Алексея Алексеева пыталась настичь вице-чемпионок Европы-2020. Удалось за 11 минут до конца — после пушечного выстрела Дарьи Дмитриевой. За семь — наконец-то, вышли вперед. Потом вообще повели 27:25.

Но все так просто закончиться не могло. Это же женская сборная России по гандболу! Спустя две минуту — 27:27. За 2.10 до конца Анна Вяхирева в сумасшедшем проходе зарабатывает пенальти. До этого у нее было восемь из восьми. 100 процентов! Но тут — ключевой момент матча. У кого угодно руки затрясутся. Вспомните Мбаппе или Рэшфорда на недавнем Евро.

Но Катя — забила! Какая же умница!

Сейв дня

Нервотрепка на этом не закончилась. Ксения Макеева выцарапала мяч в защите, и мы получили право на атаку. Плюс два за минуту до конца — это до свидания. Но потеря Полины Кузнецовой — и вот уже француженка убегает один на один. На последней минуте! В обычное время она забьет таких 10 из 10. Но тут перед ней стеной встала Анна Седойкина.

Это, однозначно, сейв дня. И один из самых эмоциональных моментов этого гандбольного турнира.

Правда, отбила она в аут и у Франции еще было время на атаку. Однако все та же Макеева снова выгрызла мяч — и без сил упала на него. Сирена. 28:27! Сумасшедшая победа!

— Какой кайф, — бросил нам светившийся от счастья президент ФГР Сергей Шишкарев. — Красавицы! Вы скучали по валидолу? Вот он!

Россия взлетела вверх в таблице. И теперь, в случае победы над Испанией в понедельник, выйдет из группы со второго места. Это было бы совсем хорошо. Потому что тогда в четвертьфинале светит не на Норвегию и Нидерланды, которые здесь пока чудо как хороши, а Черногория или одна из азиатских сборных.