Елена Веснина и Вероника Кудерметова не смогли выиграть матч за бронзовые медали Игр в Токио, проиграв в субботу бразильской паре Лаура Пигосси и Луиза Стефани.

Женщины. Парный разряд

Лаура Пигосси/Луиза Стефани (Бразилия) — Елена Веснина/Вероника Кудерметова — 4:6, 6:4, 11:9

В бронзовом матче россиянки вели на супер-тай-брейке со счетом 7:2, однако в решающий момент допустили много ошибок, вследствие чего победа досталась соперницам — 11:9. После матча глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев назвал ключевым моментом игры ошибки россиян при счете 7:2 в их пользу:

— У Весниной пик формы прошел. Лена поднаелась уже. Но к завтрашнему дню должна восстановиться. Вели 7:2 в чемпионском тай-брейке, упустили. Нервное переутомление у девчонок, в конце ключевые два момента не приняли. Бразильянки это использовали. Этими двумя ошибками вдохнули в них жизнь. Соперницы просто не играли, а эти очки вдохнули в них жизнь... — сказал Тарпищев.

На формат турнира с тай-брейком вместо полноценного третьего сета ранее в Токио уже жаловалась Веснина. По мнению Тарпищева, поделать тут ничего нельзя, поскольку это веяние времени и сделано в угоду публике, не желающей смотреть долгие матчи.

— Чемпионский тай-брейк — веяние времени, чтобы укоротить время игры, поднять интерес. Это для зрителей делается. Надо быть сильным психологически для такого. Рублев с Павлюченковой (в миксте) вообще во всех матчах этот тай-брейк играли, но дошли до финала. Здесь и лотерея, но и опыт, — считает глава ФТР.

Папа просил медаль

Сами девушки после поражения были очень сильно расстроены. И если Веснина, которая уже выигрывала Олимпиаду в Рио, а в воскресенье еще сыграет за золото в миксте в Токио, сдерживала эмоции, то Кудерметова, для которой Игры в Японии стали первыми в жизни, едва не расплакалась в микст-зоне, рассказывая о важности для нее завершившегося турнира.

— Перед матчем переживала, хотелось завоевать олимпийскую медаль. Сейчас обидно, что не получилось. В целом это другие соревнования, здесь выступаешь за страну. Мне папа даже сказал: «Вероника, большой шлем по четыре раза в год проходит, а Олимпиада — раз в четыре года. Постарайся там!» Я прикладывала все усилия ради какой-нибудь медали, но чуть-чуть не получилось, — сказала Кудерметова.

Сейчас все и в эмоциональном упадке

Веснина же, которой уже в воскресенье играть финал в миксте, заверила, что имеет достаточно опыта и сил, чтобы восстановиться и подготовиться к еще одному важному матчу.

— Конечно, это не трагедия, но это крайне больно. Отыграться можно с любого счета, это теннис. Всякое бывает. У меня еще завтра будет возможность порадоваться. Будут ли силы? Борюсь дальше, достаю все силы. Это Олимпиада, понимаем, за кого играем. Я знаю, что нужно делать перед завтрашней игрой. У меня есть опыт, желание, хорошие напарники, отдам все на корте, — сказала Веснина.

Поддержала партнершу и Кудерметова, отметившая усталость теннисисток после нескольких дней подряд выступления на жаре и в духоте.

— Лена сыграла очень много матчей, мы уже все несвежие. Сейчас все и в эмоциональном упадке, и с упадком сил. Приходится бороться с тем, что есть, — сказала Вероника.

В воскресенье Веснина с Асланом Карацевым сыграют против другой российской смешанной пары — Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублев. Матч завершит теннисную программу Олимпиады в Токио и начнется уже вечером. Во всяком случае, спортсменам не будет мешать удушающая жара.