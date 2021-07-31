Биатлонисты, учитесь! У нас медальный дубль в стрельбе на Олимпиаде

Серебро завоевала девушка, вернувшаяся через четыре месяца после родов.

Олимпиада-2020. Стрельба.

Женщины. Винтовка из трех положений, 50 метров

1. Нина Кристен (Швейцария) — 463,9

2. Юлия Зыкова (Россия) — 461,9

3. Юлия Каримова (Россия) — 450,3

Сильная все-таки штука теория относительности. Еще неделю назад серебро и бронзу на стрельбище мы бы посчитали за суперуспех. Сейчас уже как-то обидно, что не удалось взять третье в этом виде спорта золото.

Хотя оно было ну очень близко. 25-летняя дебютантка Игр Юлия Зыкова лидировала почти весь финал — и после стрельбы с колена, и «лежки». Но на решающей «стойке» главная медаль выплыла из рук Юли. Уж слишком хороша была швейцарка Нина Кристен, завершившая выступление олимпийским рекордом.

Зыкова была очень стабильна весь день. Бывали серии по несколько выстрелов выше 10,5. Все погубившим оказался первый выстрел на выбывание, которым она набрала 9,0. Кристен, которая еще недавно была на расстоянии нескольких остановок скоростного японского поезда, своими 10,8 моментально приблизилась. И в заключительных сессиях не упустила своего.

Вернулась сразу после родов

Но для красноярки результат все равно прекрасный. До этого лейтенант Зыкова выигрывала бронзу чемпионата мира 2018 года в команде и Военные игры в легендарном городе Ухань незадолго до вспышки коронавируса. Уже будучи молодой мамой:

— В 2016 году летом на соревнованиях узнала, что беременна. Съездила еще на один старт и решила, что все. У нас же статическая нагрузка на таз, поясницу, да и нервничаешь всегда. Приоритеты сразу были понятны. В феврале я родила и через 4 месяца уже начала тренироваться, — говорила она в интервью порталу RedYarsk.

Но мечта о Токио оставалась главной:

-Но я все равно хочу самореализоваться. Моя семья это понимает, поддерживает меня и помогает с дочкой, пока я уезжаю. Теперь главная цель — Олимпийские игры, очень хочется отобраться в Токио.

Отобралась. И завоевала серебро.

Зыкова и Кристен тепло поздравляют друг друга. pic.twitter.com/2IxjtScz7y — Lublineс93 (@Lublinec931) July 31, 2021

Разочарование Каримовой

Юлия Каримова в борьбе за бронзу справилась с опасной норвежкой Жанетт Дуэстад, которую можно считать главной неудачницей на стрельбище — до этого она стала четвертой на 10 метрах. Оценивать результат другой Юлии сложно — для нее это уже вторая бронза в Токио после микста с Сергеем Каменским, но Каримова была действующей чемпионкой мира в сегодняшней дисциплине. Другое дело, что большие чемпионаты мира у стрелков, как у футболистов, проходят раз в четыре года. С 2018-го много воды и другой жидкости утекло. Немок, которые побеждали на прошлой Олимпиаде и том же чемпионате мира, вообще рядом с медалями не было.

В программе Игр стрелковых дисцилпин у женщин не осталось. У мужчин впереди те же 50 метров из трех положений, где мы надеемся на действующего серебряного призера Сергея Каменского, и 25 метров из скорострельного пистолета, где выступает Леонид Екимов.

Но с результатом 2-3-2 эта Олимпиада уже самая успешная с Афин-2004. Там было 3-4-3, до которых не дотянуться. Но можно побороться с США и Китаем за малый медальный зачет в своем виде спорта. У американцев распределение сейчас 3-2-1, у китайцев 3-1-5.