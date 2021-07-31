Таймазова проиграла реванш японке. На этот раз все закончилось быстро

В Токио командным турниром заканчивается программа дзюдо. Россия не смогла выйти в финал, уступив Японии 0-4. В этом матче состоялся реванш между Мадиной Таймазовой и Чизуру Араи.

Сборная России выставила такой состав:

до 57 кг (женщины): Дарья Межецкая;

до 73 кг (мужчины): Муса Могушков;

до 70 кг (женщины): Мадина Таймазова;

до 90 кг (мужчины): Михаил Иголников;

свыше 70 кг (женщины): Александра Бабинцева;

свыше 100 кг (мужчины): Тамерлан Башаев.

В четвертьфинале российская команда встретилась с Монголией и победила 4-2. Межецкая, Таймазова, Бабинцева и Башаев выиграли схватки, Могушков и Иголников проиграли.

В полуфинале сборной России пришлось бороться с безусловным фаворитом командного турнира — Японией. В личных соревнованиях японцы взяли девять золотых медалей — пять среди мужчин, четыре среди женщин. Понятно, что шансы нашей команды были невелики, но в дзюдо, как и везде, бывают большие сенсации (вспомним, хотя бы, победу Башаева над великим Тедди Ринером), к тому же там одно неудачное падение на бок может привести к мгновенному поражению.

В этом матче состоялся реванш между Таймазовой и Чизуру Араи. Их схватка в полуфинале в категории до 70 кг стала самой драматичной на токийской Олимпиаде. Поединок продлился почти 17 минут чистого времени и закончился победой Араи удушающим приемом. Россиянка не стала стучать в знак сдачи и отключилась. Где-то за минуту до этого Таймазова провела контрприем, Араи перевернулась на спину, однако судьи иппон не засчитали. Кроме того, по мнению главного тренера женской сборной России Дмитрия Морозова, еще раньше японка грубо нарушила правила при выполнении болевого приема на руку, за что ее следовало дисквалифицировать. Таймазова покинула октагон с заплывшим глазом (до этого ей разбила бровь соперница из Бразилии), при помощи Морозова — зато стала настоящей героиней сборной России. В итоге Мадина выиграла бронзу, а ее японская оппонентка — золото.

К сожалению, реванш получился совсем не таким упорным, как тот полуфинал. К сожалению, потому что Чизуру одержала уверенную победу. Японка сразу стала работать агрессивно, где-то в середине основного времени повела 1:0, а вскоре уложила Таймазову на лопатки. Очень убедительная победа.

Окончательный же счет матча — 4-0 в пользу Японии. Башаеву и Межецкой даже не пришлось выходить на татами. Теперь Россия будет бороться за бронзу.