Розовые маски против негодяя. Фехтовальщики из США устроили публичную травлю своего товарища

Шпажисты удивили акцией против Алена Хаджича — американского спортсмена, которого обвиняют в сексуальных домогательствах.

Три фехтовальщика мужской сборной США — Джейк Хойл, Кертис Макдоулд и Яйссер Рамирес — вчера вышли на матч 1/8 финала командного турнира фехтовальщиков в розовых масках. Это была заранее спланированная акция против запасного американской сборной Алена Хаджича, который, не зная о заговоре, появился на представлении участников в форменной черной маске. Дело в том, что Хаджич обвиняется в сексуальных домогательствах сразу к трем женщинам и был включен тренерами в заявку против воли остальных спортсменов. Свое отношение к напарнику другие фехтовальщики выразили с помощью аксессуаров «женского» розового цвета. Внешне Ален воспринял это спокойно. Но на фехтовальную дорожку он так и не вышел, а сборная США проиграла будущим чемпионам — японцам — в первом же поединке.

clearer pictures of the three Tean USA men's ?p?e Olympians wearing pink masks as a show of support for women in fencing https://t.co/GgSOdfl0rs pic.twitter.com/iSIBmblI3x — Bradford William Davis (@BWDBWDBWD) July 30, 2021

Оградите нас от этого негодяя

Американская организация SafeSport, которая борется против насилия и домогательств в спорте, 2 июня обвинила Хаджича в приставаниях к трем разным женщинам в то время, когда спортсмен был студентом Колумбийского университета. Все эпизоды относились к 2013-2015 годам. Женщины уверяли, что Ален продолжал преследовать их после того, как они четко и ясно отказались от его ухаживаний. SafeSport потребовал исключения Хаджича из команды, но фехтовальщик оспорил эти обвинения в суде. Суд, состоявшийся 29 июня, не обнаружил серьезных доказательств проступков спортсмена. По словам адвокатов шпажиста, его права были нарушены, поскольку SafeSport должен работать в условиях анонимности до вынесения окончательного решения.

В итоге Хаджичу разрешили ехать на Олимпиаду, но при этом на него до завершения расследования были наложены очень серьезные ограничения. Спортсмен летел в Токио отдельно от остальной команды, и ему запретили селиться в олимпийской деревне. Ален был вынужден жить в отеле в получасе езды от остальной сборной. На такие меры национальная федерация пошла после того, как группа спортсменок-олимпийцев написала коллективное письмо, в котором требовала оградить их от общения со склонным к харрасменту коллегой. По словам американской фехтовальщицы Кэтрин Холмс, соседство с таким негодяем мешало бы ей сосредоточиться на Играх.

С другой стороны, вся эта история вызывает недоумение. Ведь речь идет об отношениях взрослых людей. Хаджич не волк, которого селят к овечкам. В конце концов, он не единственный мужчина на Играх-2020, и настойчивые ухаживания в олимпийской деревне теоретически могли исходить от кого угодно. В конце концов, в Японии есть полиция, которая в случае чего в состоянии защитить «овечек» от злобных насильников. А вот публичная травля американцами своего собственного коллеги по сборной действительно выглядит дико и является ярким примером буллинга, с которым тоже неплохо было бы разобраться организации SafeSport.

Only a «man' gets a plan to improve their behavior.



Seriously ?.



The plan:

1?? separation from women colleagues, 2?? another hotel

3?? no practice around ?.



At this point he's clearly a risk, Why hasnt #TeamUSA got rid of him?#Olympics #alenhadzic https://t.co/dZp4bFLTi4 — Dr. Roopa Dhatt (@RoopaDhatt) July 27, 2021

Хватал за ягодицы и лез обниматься

Зачем вообще нужны были заморочки с изоляцией спортсмена, который в Токио по спортивным причинам не выступил вообще — ни в личном турнире, ни в команде, — осталось огромной загадкой. Сам Хаджич неоднократно отрицал обвинения в свой адрес, заявляя, что они являются несправедливыми. В 2013 году он уже получал отстранение от занятий спортом из-за обвинений в харрасменте, но считает, что тогда стал жертвой судебной расправы — тогда ему не позволили пригласить свидетелей, которые бы дали показания в его защиту. Первоначальные обвинения были основаны на рассказах женщины, которая однажды пришла в гости к Хаджичу вместе со своей подругой. Она уверяет, что фехтовальщик против воли хватал ее за ягодицы и лез обниматься.

Впоследствии к этим обвинениям добавилось еще два. Согласно неофициальной информации, как минимум две из трех пострадавших женщин являются спортсменками. По словам адвокатов Хаджича, все свидетельства по этим делам основаны на слухах и домыслах — никто, кроме пострадавших, на месте преступления не присутствовал. Но это уже, кажется, никого не интересует. «Мне становится не по себе, когда я думаю о том, что человек, обвиненный тремя женщинами в сексуальном насилии, может оказаться на олимпийском подиуме, завернутый в американский флаг, — написала журналист New York Times Талия Винер. — Как подобное возможно в 2021 году? Ведь этот человек точно не олицетворяет американские ценности».

Good grief. It gets worse:@IOC @USAFencing @TeamUSA#alenhadzic#TokyoOlympics

Thank gawd he didn't kneel or protest police violence toward unarmed Black people or smoke weed, so there's that. What's a little sexual misconduct gonna hurt??#Privilegehttps://t.co/JzbTEetYe3 — ILoveLadybugs (@Sheri_Hill) July 27, 2021

К счастью для Талии и остальных хейтеров Хаджича, скандальный фехтовальщик не только не поднялся на подиум, но и вообще не выступил в Токио. Тем не менее SafeSport обещает продолжить расследования в отношении этого спортсмена. Организация, созданная в 2017 году, уже раскрыла сотни нарушений этических и юридических норм, связанных с физическим и психологическим насилием в профессиональном и детском спорте. Среди расследованных — дела о харрасменте, насилии, нанесении вреда здоровью и психологических травм в отношениях тренер — спортсмен и спортсмен — спортсмен.