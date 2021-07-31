Еще одна звездная бегунья в спринте попалась на допинге. Большой скандал на Олимпиаде

Пятый номер мирового рейтинга в беге на 100 метров Блессинг Окагбаре из Нигерии снята с полуфинальных забегов в Токио из-за положительного теста на гормон роста.

Одна из претенденток на золото Олимпиады-2020 в женском забеге на 200 метров Блессинг Окагбаре снята с соревнований в Токио после предварительных забегов из-за положительного теста на гормон роста. Вчера 32-летняя нигерийка выиграла свой квалификационный старт, показав результат 11,05. Это не лучшее время, но более чем достаточное для выхода в полуфинал, который был намечен на сегодняшний вечер. Розыгрыш медалей в женской стометровке также пойдет сегодня. Но теперь в нем будет на одну звездную бегунью меньше. С учетом того, что на Олимпиаду из-за допинга не приехала суперфаворит на этой дистанции американка Ша'карри Ричардсон, все это выглядит, мягко говоря, нехорошо.

Рецепт молодости

В июне Блессинг во время олимпийского отбора в Лагосе шокировала легкоатлетическое сообщество результатом в 10,63 секунды. Это второе время в истории женского спринта — быстрее бежала только американка Флоренс Гриффит-Джойнер на Олимпиаде-1988 (10,49). Правда, в июне этого года Шелли-Энн Фрейзер-Прайс с Ямайки также завершила 100-метровый забег за 10,63. И ее результат, в отличие от секунд нигерийки, не вызывал никаких сомнений. Окагбаре помогал попутный ветер в 2,7 метра в секунду, превышавший норму. Тем не менее, нигерийка тогда сделала серьезную заявку на медаль Токио-2020. И этот взлет выглядел удивительно, поскольку Блессинг уже находится в ветеранском возраста, а на Играх в Рио и на ЧМ-2017 она на стометровке не сумела пробиться в финал.

Теперь стремительный прогресс бегуньи из Нигерии, которая раньше специализировалась на прыжках в длину, получил хоть какое-то логическое объяснение. Гормон роста (соматотропин) — это вещество, который естественным образом вырабатывается в человеческом организме и влияет на такие показатели как рост, плотность костей, способность к деторождению. В медицине гормон применяется для лечения огромного количестве тяжелых заболеваний и даже ожогов. Известно, что соматотропином в детстве на протяжении трех лет кололи юного Лионеля Месси, когда будущая звезда мирового футбола не вписывалась в возрастные нормы из-за очень низкого роста.

Вообще этот препарат по назначению врача в мире применяют тысячи больных. Но — важный момент — в виде инъекций. Случайно употребить гормон роста невозможно. Польза от употребления этого лекарства для спортсмена очевидна: увеличение мышечной массы, снижение процента жира в организме, повышение плотности мышц и костей, что помогает избегать травм. Поэтому данный препарат давно находится в списке запрещенных. Спринтеры-допингеры используют гормон роста с конца 1990-х — обычно в комбинации с другими препаратами (например, с ЭПО и тестостероном). Однако в наше время это чистое самоубийство — соматотропин легко ловится на допинг-контроле.

Многостаночница

Блессинг начала профессионально заниматься спортом только в 19 лет и почти сразу после этого отправилась на учебу в США. К данному моменту она живет и тренируется в Америке уже более 12 лет. Поначалу ее основной специализацией были прыжки в длину. Именно в них она завоевала бронзу Олимпиаде-2008 в Пекине. Причем, там Окагбаре сначала не смогла пройти квалификацию и попала в основные соревнования лишь благодаря тому, что за применение допинга была дисквалифицирована украинка Людмила Блонская. На Олимпиаде в Лондоне звездная нигерийка уже выступала и в спринте, и в прыжках, правда не слишком удачно. Блессинг взяла реванш на чемпионате мира-2013 в Москве, где стала серебряным призером в прыжках и бронзовым в беге на 200 метров. Через год на Играх Содружества в Глазго в 2014 году она сделала золотой дубль, выиграв забеги на 100 и 200 метров.

В общем, Окагбаре — очень опытная спортсменка и наверняка понимала, что делала, принимая допинг. После 2017 года нигерийка сконцентрировалась на беге, и после не самых удачных лет, в нынешним сезоне резко вырвалась на топ-уровень. В конце мая 2021-го на этапе Бриллиантовой лиге в Дохе Окагбаре выбежала из 11 секунд, уступив первое место только Шелли-Энн Фрейзер-Прайс. В Токио нигерийка была если главным фаворитом, то совершенно точно — твердой претенденткой на медали. Однако уже после приезда Блессинг в Токио и первого старта пришла новость о том, что внесоревновательный тест, взятый у спортсменки 19 июля, дал положительный результат на гомон роста.

Минус две фаворитки

Интересно, что буквально два дня назад Окагбаре жестко критиковала свою национальную федерацию из-за того, что сразу десять нигерийских атлетов не смогли заявиться на Олимпиаду из-за недостаточного количества внесоревновательных тестов. Из-за большого количества нарушений World Athletics включила Нигерию в список стран «категории А» — спортсмены из них накануне больших стартов должны сдать не менее трех отрицательных тестов за 10 месяцев. Тем, кто не входит в международных пул, сделать это очень проблематично. Но, как показала история с Окагбаре, для решения World Athletics есть все основания.

Блессинг — уже вторая звездная спортсменка, которая выбыла из заявки на женскую стометровку. Накануне Олимпиады в Токио на допинге была поймана лидер сборной США Ша'Карри Ричардсон. На отборочных соревнованиях в Юджине она сдала положительный тест на марихуану. Согласно новым правилам ВАДА по рекреационным наркотикам, Ричардсон получила смехотворную дисквалификацию в один месяц. Но ее результат в отборе был аннулирован, и Олимпийский комитет США решил не рисковать репутацией, включая допингершу в свою заявку. При этом в Штатах развернулась настоящая кампания за исключение каннабиса из Запрещенного списка ВАДА.