Триумфальный день в теннисе и старт турнира борцов. Главные события 1 августа в Токио

Обзор главных событий 1 августа, девятого медального дня Олимпийских игр.

Окончание недели будет своеобразным водоразделом в олимпийском календаре — завершают турниры фехтовальщики, пловцы и теннисисты, начинают выступления мастера спортивной борьбы. Возможно, сборную России ждет самый успешный день с момента начала Игр. Подробнее — в обзоре «СЭ».

Десерт от пловцов

Завершается один из самых масштабных турниров в рамках Игр — пловцы разыграют заключительные 5 из 35 комплектов положенных им наград. И на десерт всем любителям этого вида спорта традиционно предстоит увидеть две комбинированных эстафеты, мужскую и женскую.

У мужчин в предварительных заплывах Григорий Тарасевич, Антон Чупков, Михаил Вековищев и Владислав Гринев показали третье время, лишь немного отстав от британцев. Но в финале у многих команд, в том числе и российской, будет совсем другой состав. Наверняка у нас на старт выйдут и Евгений Рылов, и Климент Колесников, и Андрей Минаков.

В женской эстафете у российских тренеров маневра куда меньше — Анастасия Фесикова, Юлия Ефимова, Светлана Чимрова и Мария Каменева показали в квалификации седьмой результат, а это почти оптимальный вариант состава. Кроме того, в финале на 1500 м вольным стилем выступит Кирилл Мартынычев.

В воскресенье пройдет третий и финальный день соревнований в индивидуальных прыжках с трехметрового трамплина у женщин, до которого добрались только 12 из 24 стартовавших участниц. Россиянка Мария Полякова в квалификации была 13-й, но затем сумела прибавить и запрыгнуть в финал с 11-м результатом.

4.30 Плавание. Финалы

9.00 Прыжки в воду. Женщины. Трамплин 3 м. Финал

Выше, еще выше!

Пловцы сдают пост легкоатлетам, соревнования которых только набирают обороты. И в воскресенье российским поклонникам «королевы спорта» будет за кого поболеть. В мужском финале по прыжкам в высоту будут участвовать сразу два наших соотечественника. При этом Михаил Акименко в квалификации стал одним из четырех прыгунов, без помарок взявших все высоты вплоть до необходимых 2,28 м. Призер чемпионата Европы Илья Иванюк справился с этой задачей не без осечек и стал 11-м.

В утренней программе также значится квалификация у прыгуний в длину, где заявлена Дарья Клишина — единственная из российских легкоатлетов, выступавшая пять лет назад в Рио. Тогда она стала только девятой и сейчас хочет показать более высокий результат.

Тогда как в спортивной гимнастике пришло время финалов на отдельных снарядах. В последний день недели спортсмены разыграют четыре комплекта наград — по два у мужчин и женщин. Все внимание — мужским вольным упражнениям, где стартует лидер российской сборной, свежеиспеченный олимпийский чемпион в командном многоборье Никита Нагорный. Еще один спортсмен из золотой команды Давид Белявский выступит на коне. У девушек же в финалах сразу по две россиянки: в опорном прыжке это Ангелина Мельникова и Лилия Ахаимова, на брусьях — Мельникова и Анастасия Ильянкова.

А турнир по фехтованию, принесший нам уже пять золотых наград, завершится в воскресенье командным первенством у мужчин-рапиристов. Напомним, что в личном первенстве лучший результат из россиян показал Кирилл Бородачев, проигравший в четвертьфинале будущему чемпиону Чун Ка Лону из Гонконга. Теперь он вместе с братом Антоном и Владиславом Мыльниковым начнет со встречи с той же самой сборной Гонконга в четвертьфинале. Интересно, состоится ли реванш?

3.50 Легкая атлетика. Женщины. Прыжки в длину. Квалификация

4.45 Фехтование. Мужчины. Рапира. Командное первенство

11.00 Спортивная гимнастика. Финалы на отдельных снарядах

13.10 Легкая атлетика. Мужчины. Прыжки в высоту. Финал

Одно золото хорошо, а два — лучше

Воскресенье станет по-настоящему великим днем для российского тенниса — представители нашей страны выиграют сразу три медали, в том числе гарантированное золото. Потому что последним матчем олимпийского турнира станет финал микста, в котором сойдутся два российских дуэта. Елена Веснина с Асланом Карацевым разыграют титул с Анастасией Павлюченковой и Андреем Рублевым. Но, пожалуй, главным матчем дня окажется мужской финал, в котором тоже не обойдется без россиянина. Им неожиданно для многих стал не Рублев или вторая ракетка мира Даниил Медведев, а Карен Хачанов. Его оппонентом по решающему матчу будет представитель Германии Александр Зверев, в полуфинале выбивший Новака Джоковича.

Мужчины-волейболисты уже гарантировали себе место в четвертьфинале. Хотя пройти без потерь групповой этап команде Туомаса Саммелвуо не удалось — в предыдущем туре они в напряженном матче проиграли Франции. Теперь россиянам предстоит завершить предварительную стадию матчем с Тунисом. Который, по сути, будет товарищеским, ведь африканцы уже потеряли шансы на продолжение борьбы.

А у женщин в соревнованиях по волейболу пляжному начинаются матчи на выбывание. Наш дуэт Надежда Макрогузова/Светлана Холомина без поражений прошел предварительный этап и теперь в 1/8 финала сыграет с парой из Латвии Тина Граудыня/Анастасия Кравченока.

Женская сборная по водному поло в предыдущем туре крупно уступила США, но даже поражение от сильнейшей команды мира вкупе с результатами других встреч вывело подопечных Александра Гайдукова в плей-офф. Теперь осталось только определиться с итоговым местом в группе. Пока россиянки третьи и останутся на этой позиции в случае победы над аутсайдерами турнира японками. При этом в параллельной группе ситуация настолько запутанная, что пока даже сложно предположить, с кем мы сыграем в четвертьфинале.

8.00 Пляжный волейбол. Женщины. 1/8 финала. Надежда Макрогузова/Светлана Холомина — Анастасия Кравченока/Тина Граудыня

8.20 Волейбол. Мужчины. Команда ОКР — Тунис

10.30 Теннис. Мужчины. Финал. Александр Зверев (Германия) — Карен Хачанов

12.00 Теннис. Микст. Финал. Елена Веснина/Аслан Карацев — Анастасия Павлюченкова/Андрей Рублев

12.20 Водное поло. Женщины. Команда ОКР — Япония

Жизнь — борьба

В воскресенье определятся обладатели первых медалей в боксе — правда, болельщики бы предпочли, чтобы россиян среди них не оказалось. Потому что награды себе гарантируют те, кто проиграет в полуфиналах, ведь в боксе не проводятся поединки за третьи места. В полутяжелом весе биться за выход на титульный бой будет Имам Хатаев, оппонентом которого станет чемпион Европы-2018, призер ЧМ-2019 и Европейских игр британец Бенджамин Уиттекер. А в полусреднем весе призер Лондона-2012 Андрей Замковой встретится с опытнейшим кубинцем Роньелем Иглесиасом — чемпионом тех же Игр-2012 в более легкой весовой категории.

Кроме этого, три россиянина проведут четвертьфинальные бои. В легчайшем весе Альберт Батыргазиев сойдется с Эрденебатыном Цендбаатаром из Монголии, средневес Глеб Бакши — с гаитянцем Дерреллом Вальсаном, а супертяж Иван Верясов — с дважды серебряным призером чемпионатов мира Камшибеком Кункабаевым из Казахстана.

Очень ожидаемое российскими болельщиками событие — старт турнира по борьбе. Во всех видах программы здесь у нас очень сильные позиции, и уже в воскресенье мы будем болеть за трех очень титулованных борцов. В весе до 60 кг в греко-римской борьбе старт примет чемпион мира и Европы Сергей Емелин, который начнет схваткой с египтянином Хайтемом Махмудом. Супертяжеловес Сергей Семенов, также взявший золото на ЧМ-2018 и являющийся бронзовым призером прошлых Игр, будет соперничать с еще одним представителем Египта Абдельлатифом Мохамедом. Наконец, в категории до 76 кг у женщин на ковер выйдет олимпийская чемпионка Наталья Воробьева — и ее ждет поединок с египтянкой Самар Амер.

Яркое и экстремальное зрелище ждет болельщиков в первых в олимпийской истории медальных заездов в ВМХ-фристайле. А самое главное, что в них будут участвовать двое россиян. У мужчин в предварительных заездах Ирек Ризаев стал пятым по итогам двух попыток. А среди девушек Елизавета Посадских показала девятый результат.

У стрелков в первый день августа состоится квалификация у мужчин в стрельбе из малокалиберного пистолета с дистанции 25 м. Здесь российскую сборную представляет опытный Леонид Екимов.

В турнире по троеборью у конников предстоит, пожалуй, самый зрелищный этап — кросс. Здесь по-прежнему в строю два россиянина — Андрей Митин на Гюрзе и Михаил Настенко на Имейджин Иф.

1.45 Конный спорт. Троеборье. Кросс.

2.30 Пулевая стрельба. Мужчины. Малокалиберный пистолет, 25 м. Квалификация

4.10 Велоспорт-ВМХ. Фристайл. Финалы

5.00 Греко-римская борьба. Весовая категория до 60 кг. Весовая категория до 130 кг. Женская борьба. Весовая категория до 76 кг

6.50 Бокс. Мужчины. Весовая категория до 81 кг. Полуфинал. Имам Хатаев — Бенджамин Уиттекер (Великобритания)

11.48 Бокс. Мужчины. Весовая категория до 57 кг. Четвертьфинал. Эрденебатын Цендбаатар (Монголия) — Альберт Батыргазиев

12.03 Бокс. Мужчины. Весовая категория до 69 кг. Полуфинал. Роньель Иглесиас (Куба) — Андрей Замковой

12.36 Бокс. Мужчины. Весовая категория до 75 кг. Четвертьфинал. Деррелл Вальсан (Гаити) — Глеб Бакши

13.24 Бокс. Мужчины. Весовая категория свыше 91 кг. Четвертьфинал. Иван Верясов — Камшибек Кункабаев (Казахстан)