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Наглость или настоящая справедливость? Почему дисквалификация эстафетной сборной США была отменена

Дмитрий Кузнецов
Дмитрий Кузнецов
Корреспондент
Сегодня, 13:20
Американские легкоатлеты добились попадания в финал. Фото Getty Images
Американские легкоатлеты добились попадания в финал. Фото Getty Images
Теги:
Американские легкоатлеты снова продавили МОК.
Сегодня. Рио-де-Жанейро. Американки празднуют выход в финал эстафеты.Одиночная эстафета. Блеск и наглость американцев

История со сложными взаимоотношениями эстафетной палочки и сборной США по легкой атлетике длится уже долго. До сих пор в памяти удивительный перезабег американок в одиночестве против секундомера на Олимпиаде в Рио. Тогда передать палочку им якобы помешали бразильянки, и хозяек в итоге дисквалифицировали, а фаворитам дали добраться в финал, попутно выкинув таким образом Китай. В итоге звездно-полосатые взяли золото.

Прошло пять лет, и история с ошибками на передаче эстафеты снова догнала американцев. Теперь все произошло в смешанной эстафете 4х400 метров.

В чем нарушение?

Американки нарушили правило 24.19 о правильной передаче эстафеты, в котором говорится, что нельзя начинать бег вне зоны передачи. Смотрим, как американки передавали палочку — это действительно забавно. Итак, завершается первый этап. Все стоят в коридоре для передачи. И нет только одной участницы. Какой же? Разумеется, американки Лианны Ирби.

И только сейчас, когда почти все уже передали палочку, в кадре появляется Ирби. Она стоит на несколько метров впереди всех.

Забирает-таки палочку у Элайджи Гудвин и бежит.

Можно долго спорить, дает ли это ей какое-то преимущество — вроде как передача все равно состоялась, правда, лишние несколько метров пробежал уже разогнавшийся мужчина, а не стартующая женщина. Так или иначе — правило есть правило. И в итоге сборная США была дисквалифицирована, вместе с Доминиканской сборной, которая, правда, передавала палочку правильно. Возможно, имели место помехи другим участникам, на видео к доминиканцам можно было придраться.

Все логично — американцам выписывают санкцию, которая предусмотрена регламентом. И лишают места в финале, забирая очень вероятную золотую медаль. В финал чудом попадают Ирландия и Германия.

Блессинг Окагбаре (справа) из&nbsp;Нигерии снята с&nbsp;полуфинальных забегов в&nbsp;Токио.Еще одна звездная бегунья в спринте попалась на допинге. Большой скандал на Олимпиаде

Аргументация американцев

Что же происходит через несколько часов? Американцы подают протест. И его довольно быстро удовлетворяют!

Основанием для протеста было то, что американку Ирби поставили на место старта сами судьи. И восстановлением сборной США жюри как бы компенсирует свою ошибку. Время американцев 3.11,39 было возвращено, и они с первого места вышли в финал. Что интересно, пострадавшую в итоге Германию тоже туда добрали.

Понять до конца из картинки, так ли все было, невозможно. Момент не попал на камеры официальной трансляции. Однако по комментариям самих спортсменов и американских экспертов такого вывода точно не сделаешь. Лианна Ирби была в слезах и говорила в интервью NBC: «Это очень разочаровывающе, но я усвоила урок». Американский комментатор назвал произошедшее «упущенной возможностью для квартета». И все это наталкивает на подозрения — неужели Ирби не могла сразу сказать про судью? Обвинить его в каком-нибудь заговоре или подкупе соперниками, на худой конец.

Юлия Зыкова и&nbsp;Юлия Каримова взяли серебро и&nbsp;бронзу в&nbsp;стрельбе из&nbsp;винтовки.Российские саблистки — в финале, Зыкова и Каримова взяли серебро и бронзу в стрельбе из винтовки. Онлайн трансляция Олимпиады 31 июля

Осадочек остался

С одной стороны, логика судей понятна, но тогда как минимум должны быть дисциплинарные меры в отношении ответственного человека. А если такой эпизод будет решать судьбу олимпийского золота? Что интересно, на сайте Олимпиады ни в одном протоколе нет даже упоминания судейской бригады. А между тем этим ребятам в первую очередь стоит удариться об стену после произошедшего.

Но даже если принять американскую логику, все равно странно, что американке не показалась расстановка спортсменок на дорожках нестандартной. В конце концов, и сами легкоатлеты должны знать правила. Если «гаишник» показывает вам, что надо остановиться в запрещенном месте, вы можете предпринять действия для минимизации последствий нарушения. Никто не мешал американке подумать своей головой или хотя бы сделать недоуменное лицо и задать судье вопрос. Российским легкоатлетам, чуть нарушившим сроки подачи какого-нибудь заявления, сразу прилетает коллективная ответственность в виде невосстановления ВФЛА.

Ну и уж как минимум можно было не возвращать взад время американцев. Если нарушение правил все-таки признано, просто вина не на спортсменах, а на судьях — почему бы не дать... американцам перебежать? Это было бы не только справедливо, но еще и очень смешно. И снова, как пять лет назад, боролись бы американцы со временем, а люди по всему миру пилили бы мемы на эту тему.

А теперь финал 4х400 метров в смешанных командах уже будет с оттенком скандала. Видеть лучшее в людях, конечно, правильно, и поверить, что американцы стали жертвой судейской ошибки, можно. Но повторяющиеся из раза в раз истории как бы говорят — может, дадим США золото просто так? А остальные будут бегать по правилам, без ошибок и переигровок. Если им все равно все сходит с рук.

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