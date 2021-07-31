Невероятное преображение нашей женской волейбольной сборной

Олимпиада-2020

Женщины. Групповой турнир

Россия — США — 3:0 (25:20, 25:12, 25:19)

Очки в атаке — 47:35. На блоке — 13:8. Эйсы — 6:1.

Самые результативные: Гончарова — 26, Федоровцева — 13, Воронкова -11.

Россия не обыгрывала США шесть лет — с Кубка мира-2015. За шесть лет восемь поражений. В свою очередь уже здесь, в Токио, американки выиграли все матчи, включая принципиальные с Китаем (3:0) и Турцией (3:2). Эта же сборная забрала в июне Лигу наций. Третий раз подряд.

Разумеется, фаворитом сегодня была команда Карча Кирая. Явным. России после июньской Лиги наций многие предрекали невыход в плей-офф. У нас и так в последние годы дела шли ни шатко ни валко, а тут еще в группу смерти угораздило попасть.

Но Серджио Бузато и Юрий Булычев удивили. Нет, неправильно. Поразили! Что они делали со сборной на последнем этапе подготовки — непонятно. Но к Олимпийским играм команда преобразилась до неузнаваемости.

В четверг россиянки вытащили тяжелейший матч против Китая — олимпийских чемпионов Рио. А сегодня без каких-либо вариантов хлопнули американок — первый номер мирового рейтинга.

Запредельная самоотверженность

Россиянки на каком-то сумасшедшем эмоциональном подъеме. Технические ошибки по-прежнему никуда не ушли, но их — не так много. И они компенсируются запредельной самоотверженностью.

Как защищается Анна Подкопаева! Вчера мы восхищались спасениями Жени Гребенникова в матче против мужской сборной России. Когда человек играет ТАК, то не восхищаться невозможно, даже если он в другой команде. Лео Месси проводил настолько выдающиеся матчи, что вставали трибуны в стане злейшего врага — на «Сантьяго Бернабеу», домашнем стадионе «Реала». Сегодня американские журналисты аплодировали Подкопаевой...

Бесподобный матч провела Наталия Гончарова. Наша красавица-диагональная по-настоящему решала. Ее итоговые 24 мяча из 37 атак — это какая-то запредельная до женского волейбола статистика. Таких матчей в ее исполнении мы не видели очень давно ни за сборную, ни за «Динамо». Сейчас она — самый настоящий титан.

Хороша была Воронкова, которую тоже много критиковали за Лигу наций. 9 из 16 забила (и когда у двух нападающих за 50 процентов эффективности — это огромный респект Старцевой). Она же железобетонно принимала. И именно на подачах Ирины Россия постоянно отрывалась.

Еще один важнейший ключ к успеху — игра на блоке. Америку повязали по рукам и ногам, до пола команда Кирая практически не добивала. Наша команда смягчала атаку за атакой. Это — большая работа тренерского штаба сборной, который досконально разобрал игру США и донес до девушек, куда нужно перемещаться и кого крыть во время нападения соперниц.

Первый сет — 25:20.

Второй — просто безумные 25:12. Когда и кому Америка проигрывала партии так?

Думаем о плей-офф

Были опасения, что в третьем сете они перевернут игру. Особенно когда с 17:14 США достали нас — 18:18. Упусти Россия ту концовку, все легко могло бы затянуться на пять партий. Но в переломный момент забила 17-летняя Арина Федоровцева.

У нее, к слову, эта игра не особенно получилась (только восемь из 25 в нападении). Но в ключевом отрезке игры Арина была шикарна. Эйс! Следом — заработанный переходящий. На ее подачах мы и закончили эту красивейшую и очень важную игру. Есть первая за шесть лет победа над грозной Америкой!

Ценность ее еще и в счете. Благодаря разгрому, Россия обошла США в турнирной таблице по дополнительным показателям — и перебралась на вторую строчку в таблице. Если в понедельник команда Бузато обыграет Турцию, то это практически наверняка позволит увернуться в четвертьфинале от мощных Сербии и Бразилии.

А Япония, Корея и Доминикана, которые борются в параллельной группе за третье-четвертые места, команда куда менее страшные.