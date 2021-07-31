«Нет такого плана Б, при котором Трефилов возглавил бы сборную в Токио». Интервью президента ФГР Сергея Шишкарева

Про расклады, тренеров и внушительные премиальные.

Олимпийские игры-2020. Гандбол.

Женщины. Групповой турнир

Россия — Франция — 28:27 (15:17)

Самые результативные: Ильина — 9, Вяхирева — 5.

Сегодня Россия в драматичном матче обыгрывала Францию и теперь не только близка к плей-офф, но и может занять второе место в своей группе.

— Как вы? — вопрос президенту Федерации гандбола России (ФГР) Сергею Шишкареву сразу после валидольного матча.

— Это может показаться бравадой, но я был уверен: мы сегодня выиграем. Даже когда проигрывали минус четыре, было видно, что дело не во француженках, а в нас — сами сбавили. Но во втором тайме все развернулось в правильную сторону. Молодцы — все. Аня Седойкина, со своим сумасшедшим сейвом на последней минуте, Аня Вяхирева, которую били, бросали и кидали об пол. Катя Ильина показала уникальный результат. Почти всю игру сидела на лавке, но била все пенальти. И забила девять из девяти! Я таких примеров в истории не знаю. Все это предопределило исход.

Накануне игры я записывал девчонкам обращение. И сравнил этот матч с битвой на Бородинском поле. История так и не выявила победителя в том сражении, но французы все-таки Москву покинули. Сегодня девчонки были настоящими воинами!

Надеюсь, после Испании мы поднимемся на второе место

— С чем связываете неудачное начало турнира?

— Было мало игровой практики. Не хватило. Плюс — волнение. Перед Рио мы были никто и звали нас никак. Никто не узнавал в лицо. А сегодня все хотят одолеть именно олимпийских чемпионок. Мы предполагали, что от игры к игре девочки будут прибавлять. Так оно пока и идет. Надеюсь, после Испании мы поднимемся на второе место.

— Евгения Трефилова сегодня не было слышно на трибунах. Вы попросили?

— Мы договорились поменяться ролями. Если будем орать вместе в каждом матче — оба сорвем голоса.

— Не ругали его за интервью? В особенности, когда он ругал нынешний тренерский штаб?

— Нет. Он имеет на это полное моральное право. Это его тон и его манера. Он же отметил, что и сам в свое время получал по шапке — и сдерживал эти удары. Но президент Международной федерации гандбола Хассан Мустафа смеялся на первом матче, что я переделал Трефилова. Лет 10 назад норвежцы снимали про него фильмы, про его манеру. А сейчас — сидит рябчик, тихо-тихо подсказывает.

Премиальные за медали больше, чем заплатит государство

— Тут ходили разговоры, будто Трефилов может экстренно стать тренером сборной прямо по ходу турнира.

— Однозначно — нет. Это невозможно ни физически, ни технически. Такого плана Б у нас нет. Я надеюсь и верю, что Алексей Алексеев и его команда доведут свою работу до логичного завершения. Тем более, он молодой тренер. Я имею в виду его новую роль.

Вместе с тем какие-то вбросы Максимова по поводу того, что Трефилову не дают общаться с командой — полный бред. Мы ходим с ним на тренировки, он в контакте с игроками, с Алексеевым. Поэтому говорить о том, что Евгений Васильевич лишен возможности делиться своим опытом — абсурд. А уж разговоры о том, что мы не разметили его в олимпийское деревне — просто маразм пожилого человека. В качестве кого он там мог быть? Тренерский штаб полностью укомплектован, руководитель делегации — Лев Воронин. Трефилов живет со мной в комфортных условиях. Он нормально питается, все хорошо.

— Правда, что вы пообещали команде премиальные от федерации? О каких суммах идет речь?

— Мы еще в Сочи договорились, что до момента достижения результата это остается нашим внутренним секретом. Но поверьте — премиальные за медали больше, чем заплатит государство. Поэтому им есть за что играть и бороться, в том числе с точки зрения материального стимула. Уверен, для них это не главное, но с учетом возраста некоторых девчонок и того, что кому-то скоро заканчивать или рожать, материальная составляющая важна.